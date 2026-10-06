Gia Lai hỗ trợ 1,8 tỷ đồng để Bộ CHQS tỉnh Attapeu xây dựng cơ sở vật chất

Tiếp và làm việc với đoàn có Thiếu tướng Sy-som-chay Ma-no-la - Chỉ huy trưởng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Attapeu; Đại tá Bun-sơi Sí-pa-sợt - Chỉ huy trưởng Quân sự Bộ CHQS tỉnh Attapeu cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Tại buổi làm việc, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác giữa lực lượng vũ trang hai tỉnh trong thời gian qua. Các hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu sĩ quan trẻ, tham quan, nghỉ dưỡng, khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho nhân dân được duy trì thường xuyên, góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị và tăng cường sự hiểu biết, tin cậy giữa cán bộ, chiến sĩ hai bên.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí 1,8 tỷ đồng cho Bộ CHQS tỉnh Attapeu để xây dựng, củng cố cơ sở vật chất. Ảnh: Đức Dũng

Thực hiện chương trình hợp tác, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ 1,8 tỷ đồng để Bộ CHQS tỉnh Attapeu xây dựng, củng cố cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập và công tác của cán bộ, chiến sĩ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn khẳng định: Bộ CHQS tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm bố trí nguồn lực thực hiện các công trình hữu nghị; đồng thời tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phối hợp xây dựng lực lượng vũ trang hai tỉnh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai và Bộ CHQS tỉnh Attapeu ký kết chương trình hợp tác. Ảnh: Đức Dũng

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Attapeu đã cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai; đồng thời cam kết quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, hiệu quả, công khai và minh bạch.

Hai bên thống nhất tiếp tục triển khai chương trình hợp tác giai đoạn 2026–2030, tập trung vào các nội dung: trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu sĩ quan trẻ, phối hợp hoạt động quân - dân y và hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất. Đặc biệt, hai bên sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

Riêng trong năm 2026, Bộ CHQS tỉnh Attapeu dự kiến xây dựng bệnh xá với tổng kinh phí hơn 10 tỷ kip, từ nguồn ngân sách hỗ trợ trong chương trình hợp tác.

Thông qua các hoạt động phối hợp, hai bên hướng tới nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng vũ trang, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại mỗi địa phương.