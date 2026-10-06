Loạt lỗi tài xế dễ mắc khi chạy trên cao tốc

Chạy trên cao tốc là một trong những phương án hiệu quả để rút ngắn thời gian di chuyển đường bộ. Tuy nhiên với thiết kế đặc thù hướng đến duy trì tốc độ di chuyển ổn định ở mức cao, các tuyến cao tốc đòi hỏi tài xế phải tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về an toàn giao thông.

Quá tốc độ - phạt đến 14 triệu đồng

Đặc thù thiết kế của các tuyến cao tốc là không giao nhau cùng mức với một hoặc các đường khác, chỉ cho xe ra, vào ở những điểm nhất định, có hàng rào bảo vệ, trang thiết bị phục vụ, bảo đảm giao thông liên tục, an toàn, rút ngắn thời gian hành trình.

Ngưỡng tốc độ tối đa trên các tuyến cao tốc ở Việt Nam dao động 80-120 km/h tùy từng đoạn tuyến cụ thể. Tài xế cần tuân thủ nghiêm quy định về tốc độ tối đa, trước tiên nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân.

Tài xế cần tuân thủ nghiêm quy định về tốc độ tối đa trên cao tốc. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Theo nội dung Nghị định 168/2024, hành vi điều khiển ôtô chạy quá tốc độ 5-10 km/h đã khiến tài xế đối diện khoản phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Mức phạt tiền sẽ tăng lên theo mức độ vi phạm tốc độ của tài xế. Ở khung cao nhất, tài xế sẽ bị phạt tiền 12-14 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe nếu điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h.

Nếu điều khiển xe chạy quá tốc độ gây tai nạn giao thông, khung xử phạt hành chính sẽ là 20-22 triệu đồng. Tài xế vi phạm khi này cũng sẽ bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Bên cạnh tuân thủ quy định về tốc độ tối đa, tài xế cũng phải đảm bảo điều khiển xe chạy ở tốc độ cao hơn tốc độ tối thiểu. Trong trường hợp vi phạm tốc độ tối thiểu, mức phạt hành chính sẽ dao động từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Không giữ khoảng cách an toàn - phạt đến 6 triệu đồng

Việc đảm bảo giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc là cần thiết, bởi chạy quá gần xe phía trước khi đang lưu thông ở tốc độ cao tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, dễ dẫn đến tai nạn giao thông kiểu "dồn toa".

Theo nội dung điểm d khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024, hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trường hợp vi phạm lỗi trên mà gây tai nạn giao thông, tài xế bị phạt 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc để đảm bảo an toàn cho bản thân và tránh các khoản tiền phạt. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Quy định hiện hành tại Thông tư 38/2024 của Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) có nêu rõ, trong điều kiện mặt đường khô ráo, không có sương mù, mặt đường không trơn trượt, địa hình bằng phẳng, đường thẳng, tầm nhìn bảo đảm, khi xe di chuyển với tốc độ trên 60 km/h thì cần đảm bảo khoảng cách tối thiểu với xe phía trước ở mức 55 m.

Trường hợp xe di chuyển ở tốc độ trên 100 km/h và không quá 120 km/h, khoảng cách an toàn theo quy định sẽ là 100 m.

Dừng xe không đúng nơi quy định - phạt đến 14 triệu đồng

Theo nội dung điểm c khoản 7 Điều 6 Nghị định 168/2024, tài xế ôtô sẽ bị phạt tiền 12-14 triệu đồng nếu dừng, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định; không có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp khi gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe, đỗ xe ở làn dừng xe khẩn cấp trên đường cao tốc.

Dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định bị phạt nặng. Ảnh minh họa: Cục CSGT.

Mức phạt tương tự cũng được áp dụng trong trường hợp tài xế không có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp, không đặt biển cảnh báo "Chú ý xe đỗ" (hoặc đèn cảnh báo) về phía sau xe khoảng cách tối thiểu 150 mét khi dừng, đỗ xe trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng, đỗ xe trên một phần làn đường xe chạy trên đường cao tốc.

Chạy xe trên làn dừng khẩn cấp - phạt đến 6 triệu đồng

Làn dừng khẩn cấp là phần đường trên cao tốc được dành riêng cho các trường hợp khẩn cấp, cho phép phương tiện gặp sự cố kỹ thuật tạm thời dừng đỗ. Các xe cứu hỏa, xe cấp cứu, xe cảnh sát, xe cứu hộ... cũng có thể tận dụng làn đường khẩn cấp trên cao tốc như lối đi ưu tiên khi làm nhiệm vụ, hoặc khi cao tốc đang bị ùn tắc.

Điều khiển xe ở làn dừng khẩn cấp trên cao tốc là hành vi vi phạm, sẽ bị phạt tiền và trừ điểm giấy phép lái xe. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Trong một số trường hợp, làn dừng khẩn cấp còn có thể đóng vai trò như một không gian an toàn, cho phép xe đang di chuyển trên làn đường xe chạy tận dụng để tránh các vụ va chạm.

Do vậy, việc cho xe chạy trên làn dừng khẩn cấp là hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên cao tốc. Theo nội dung Nghị định 168/2024, tài xế điều khiển xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp hoặc phần lề đường của đường cao tốc sẽ bị phạt tiền 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Không thắt dây an toàn - phạt tiền triệu

Dây đai an toàn được thiết kế để bảo vệ người ngồi trên xe trong trường hợp không may xảy ra va chạm. Trong Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024, nội dung Điều 10 Quy tắc chung có nêu rõ người lái xe và người được chở trên ôtô phải thắt dây đai an toàn tại những chỗ có trang bị dây đai an toàn khi tham gia giao thông đường bộ.

Hình ảnh một phương tiện giao thông vi phạm quy định về thắt dây đai an toàn được phát hiện bởi camera AI. Ảnh: Cục CSGT.

Như vậy, không chỉ tại vị trí ghế lái và ghế phụ, tất cả người ngồi trên ôtô khi xe đang chạy đều buộc phải sử dụng dây an toàn.

Trong Nghị định 168/2024, hành vi không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường sẽ bị xử phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Mức phạt tương tự cũng được áp dụng với hành vi chở người trên ôtô không thắt dây đai an toàn (tại vị trí có trang bị dây đai an toàn) khi xe đang chạy.

Hiện, hệ thống camera giám sát AI đã có thể nhận diện lỗi không thắt dây đai an toàn của người điều khiển ôtô cũng như hành khách trên xe.