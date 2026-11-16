Kỳ Duyên mặc ấn tượng

#1. Kỳ Duyên - 8,5/10 điểm: Hoa hậu, diễn viên Kỳ Duyên ghi điểm với mái tóc ngắn cá tính lạ mắt và trang phục khoe võng lưng quyến rũ trong tuần qua. Khi tham dự một sự kiện, cô diện chiếc váy đen cổ yếm, cắt xẻ tương đối táo bạo. Thiết kế có đường cắt xẻ sâu phía sau, hướng sự chú ý vào đường cong cơ thể người mặc. Trong khi chiếc váy khéo khoe vẻ gợi cảm, mái tóc ngắn được tạo kiểu ướt nước tương đối lạ mắt, gia tăng nét cá tính cho tổng thể tạo hình. Đây là lần hiếm hoi Kỳ Duyên xuất hiện với mái tóc ngắn trước công chúng. Cô ghi điểm với vẻ ngoài lạ mắt khi tham dự sự kiện. Ảnh: @kyduyen1311/IG.

#2. Ngọc Xuân - 8/10 điểm: Diễn viên Ngọc Xuân tiếp tục gây ấn tượng với tạo hình quyến rũ và lãng mạn trong tuần qua. Ở một bộ hình, cô diện chiếc váy đỏ cao cổ nổi bật, xây dựng tạo hình có phần hoài cổ,​​ gợi liên tưởng đến những thước phim Hong Kong hồi thập niên 1990-200. Nữ diễn viên ứng dụng layout makeup Y2K phù hợp với concept, hướng sự chú ý vào màu mắt xanh nước biển đặc trưng và đường chân mày mảnh sắc sảo. Đôi vớ da chân màu xanh dương đính cườm lấp lánh trở thành điểm nhấn cho tổng thể, đem đến nét chấm phá, song không đối chọi với những phần còn lại của tạo hình. Ảnh: @eugenie.05/IG.

#3. Trúc Anh - 7,5/10 điểm: Diễn viên Trúc Anh hoàn toàn ghi điểm với tạo hình đơn giản, thanh lịch và vóc dáng thon gọn trong tuần qua. Cô mặc chiếc váy màu hồng pastel đơn giản với phần tay tháo rời. Thiết kế in họa tiết quanh eo, tạo điểm nhấn, hướng sự chú ý vào vòng 2 thon gọn của người mặc. Gần đây, Trúc Anh liên tục diện trang phục phô diễn vóc dáng, tự tin khoe thành quả của quá trình nỗ lực giảm cân. Layout makeup tông hồng - cam nhẹ nhàng, mái tóc đen phù hợp với trang phục và hình tượng “nàng thơ” mà cô xây dựng từ lâu. Ảnh: @trucanhhh_/IG.

#4. Hạnh Sino - 6/10 điểm: Ca sĩ Hạnh Sino xây dựng tạo hình tương đối khó hiểu, lựa chọn trang phục, phụ kiện có kiểu dáng, chất liệu và phong cách thiếu ăn nhập. Cô theo mốt váy ngủ (nightgown dress) với thiết kế màu xanh dương, bổ sung đường diềm ren quyến rũ. Tuy nhiên, mẫu váy lại có thêm phần đuôi nối dài. Chi tiết này vốn không thực sự phù hợp với mốt váy ngủ, tạo cảm giác trang trọng cho một thiết kế vốn phóng khoáng, tự do. Trong khi đó, đôi boots trắng lại gợi liên tưởng đến hình tượng cowgirl, khiến tổng thể trở nên rời rạc, thiếu đồng nhất, không thể hiện một phong cách xuyên suốt, rõ ràng. Ảnh: @hanhsino_/IG.

#5. Lamoon - 5/10 điểm: Ca sĩ Lamoon gây thất vọng trong tuần qua với tạo hình rối mắt. Cô lựa chọn hồng - tím là tông màu chủ đạo cho tạo hình. Nữ ca sĩ kết hợp chiếc áo màu tím không tay của thương hiệu nội địa với chân váy bút chì trong suốt tông hồng đính ruy băng. Ở một số tạo hình, Lamoon còn đội thêm khăn voan. Sự kết hợp của đường diềm trên áo, ruy băng ở chân váy và voan trắng khiến tổng thể trở nên đặc biệt rườm rà, thừa chi tiết nhưng thiếu điểm nhấn. Sự kết hợp không thể hiện được dụng ý phối đồ cụ thể, đồng thời khiến người đối diện loay hoay, không biết hướng điểm nhìn vào đâu. Ảnh: @lamoonlmao/IG.