Tăng Thanh Hà từ lâu được xem là một trong những mỹ nhân có phong cách thời trang thanh lịch, tối giản của showbiz Việt. Không chỉ chú trọng cách phối trang phục, nữ diễn viên còn yêu thích những kiểu tóc đơn giản, dễ thực hiện nhưng vẫn giúp tôn lên đường nét gương mặt.

Trong số đó, tóc buộc đuôi ngựa là lựa chọn được cô sử dụng thường xuyên. Kiểu tóc quen thuộc này có thể kết hợp với nhiều phong cách, từ năng động, trẻ trung đến sang trọng, nữ tính.

Mới đây, khi tham dự sự kiện ra mắt phim Ngày Con Còn Mẹ hôm 10/11, Tăng Thanh Hà xuất hiện với áo phông trắng, quần jeans và mái tóc buộc cao gọn gàng. Cách phối đồ tối giản giúp nữ diễn viên trông trẻ trung, đồng thời tạo cảm giác thoải mái mà vẫn chỉn chu.

Thay vì chải toàn bộ tóc thật sát đầu, cô để buông một vài lọn tóc mai và uốn xoăn nhẹ. Chi tiết nhỏ này giúp gương mặt trông mềm mại, tạo vẻ tự nhiên và tránh cảm giác đơn điệu.

Tóc đuôi ngựa buộc cao giúp vẻ ngoài trẻ trung, thanh lịch

Với những dịp cần sự chỉn chu hơn, Tăng Thanh Hà thường thay đổi cách tạo kiểu để mái tóc đuôi ngựa trở nên nổi bật.

Tại triển lãm tranh của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường hôm 12/9, nữ diễn viên lựa chọn tóc tết đuôi ngựa buộc cao. Phần tóc phía trước được chải gọn, ép sát da đầu, trong khi phần đuôi được tết tạo điểm nhấn.

Kiểu tóc này giúp làm nổi bật đường nét gương mặt và phù hợp với những bộ trang phục có phom dáng thanh lịch. So với tóc buộc đuôi ngựa thông thường, phần tóc tết còn mang đến vẻ cá tính, hiện đại.

Trong các hoạt động thường ngày, Tăng Thanh Hà lại ưu tiên cách buộc tóc đơn giản hơn. Cô thường kết hợp tóc đuôi ngựa với áo sơ mi, quần jeans hoặc trang phục thể thao, tạo nên vẻ ngoài năng động và gọn gàng.

Đặc biệt, trong những chuyến du lịch, kiểu tóc này giúp nữ diễn viên thuận tiện di chuyển, đồng thời giữ mái tóc không bị vướng víu khi tham gia các hoạt động ngoài trời.

Vì sao tóc đuôi ngựa được xem là kiểu tóc dễ ứng dụng?

Tóc đuôi ngựa là một trong những kiểu tóc phổ biến bởi không đòi hỏi nhiều thời gian hay dụng cụ tạo kiểu. Chỉ với dây buộc tóc và một chiếc lược, người dùng đã có thể tạo nên diện mạo gọn gàng trong vài phút.

Nếu muốn phong cách trẻ trung, có thể buộc tóc cao và để một vài lọn tóc ôm nhẹ hai bên mặt. Với trang phục công sở hoặc những dịp cần vẻ ngoài thanh lịch, tóc buộc thấp, chải gọn hoặc rẽ ngôi giữa cũng là lựa chọn đáng thử.

Ngoài ra, người có mái tóc dài có thể uốn nhẹ phần đuôi, tết tóc hoặc sử dụng phụ kiện nhỏ để tạo điểm nhấn. Những thay đổi đơn giản này giúp kiểu tóc quen thuộc trở nên đa dạng hơn mà không cần thay đổi độ dài tóc.

Tuy nhiên, không nên buộc tóc quá chặt hoặc duy trì lực kéo mạnh liên tục trong thời gian dài, bởi điều này có thể gây căng da đầu và ảnh hưởng đến chân tóc.

Sinh năm 1986, Tăng Thanh Hà từng ghi dấu ấn qua các bộ phim như Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc, Cánh đồng bất tận và Mỹ nhân kế. Năm 2012, cô kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn và dần hạn chế hoạt động nghệ thuật để tập trung cho gia đình, kinh doanh.

Sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh, nữ diễn viên đã trở lại với dự án Hoàng hậu cuối cùng, dự kiến ra rạp vào tháng 5/2027.

Ở tuổi 40, Tăng Thanh Hà vẫn duy trì phong cách làm đẹp giản dị, chú trọng sự phù hợp thay vì chạy theo những xu hướng cầu kỳ. Mái tóc buộc đuôi ngựa quen thuộc chính là một trong những lựa chọn giúp cô giữ được vẻ trẻ trung, thanh lịch qua nhiều năm.