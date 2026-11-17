Trong cuộc phỏng vấn mới đây trên Zach Sang Show, khi được hỏi về những nghệ sĩ Việt Nam mà mình yêu thích, Sơn Tùng M-TP đã lựa chọn nhắc đến em trai MONO, anh còn bày tỏ niềm vui và sự tự hào khi em trai đã có thể tạo dựng chỗ đứng riêng tại thị trường âm nhạc quê nhà.

“Em ấy cũng là một nghệ sĩ. Tôi rất vui vì em ấy đã tạo dựng được vị thế riêng của mình tại Việt Nam. Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc cho em ấy”, Sơn Tùng chia sẻ.

Sơn Tùng M-TP trong cuộc phỏng vấn trên Zach Sang Show. (Nguồn: Zach Sang Show).

Lời chia sẻ của Sơn Tùng khiến nhiều người nhớ đến giai đoạn MONO mới debut năm 2022. Thời điểm đó, việc xuất thân là em trai của một trong những ngôi sao hàng đầu Vpop vừa giúp MONO nhận được sự chú ý lớn, vừa trở thành áp lực không nhỏ đối với nam ca sĩ. Ngay từ những ngày đầu ra mắt, MONO đã liên tục bị đặt lên bàn cân với Sơn Tùng, từ ngoại hình, phong cách thời trang đến cách hát và trình diễn.

Thậm chí, MONO từng bị ví như phiên bản Sơn Tùng M-TP thời cấp 3, hay một bản sao của anh trai. Không ít ý kiến cho rằng nam ca sĩ đang tận dụng danh tiếng gia đình để bước chân vào showbiz, thay vì được công nhận bởi năng lực và cá tính âm nhạc riêng. Cái mác “em trai Sơn Tùng” vì thế thường xuyên lấn át những câu chuyện xoay quanh sản phẩm và hoạt động nghệ thuật của MONO.

Những bình luận từng đặt MONO trong sự so sánh với anh trai Sơn Tùng M-TP khi nam ca sĩ mới debut.

MV debut Quên Anh Đi nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhưng phản ứng của khán giả lại không hoàn toàn tích cực. Một trong những điểm bị bàn luận nhiều nhất là giọng hát của MONO. Nhiều người nhận xét nam ca sĩ hát chưa rõ lời, thiếu điểm nhấn và thậm chí phải bật phụ đề mới có thể theo dõi trọn vẹn ca từ. Một số ý kiến khác cho rằng cách nhả chữ, xử lý giọng hát của anh có nhiều nét tương đồng với Sơn Tùng.

Không chỉ giọng hát, phong cách âm nhạc và hình ảnh của MONO cũng bị đem ra so sánh. Chất nhạc, tiết tấu và cách điều khiển nhịp điệu trong Quên Anh Đi khiến người nghe liên tưởng đến những sản phẩm quen thuộc của Sơn Tùng. Việc MONO hợp tác với producer Onionn – cộng sự từng đứng sau nhiều bản hit của anh trai – càng khiến những so sánh này được nhắc đến nhiều hơn.

MV Quên Anh Đi, một trong những sản phẩm đầu tiên đánh dấu hành trình âm nhạc của MONO.

Thậm chí, có thời điểm khán giả đặt câu hỏi liệu MONO có nhận được sự chú ý lớn đến vậy nếu không mang danh xưng em trai Sơn Tùng. Nhận xét của ViruSs về việc nam ca sĩ cần học thanh nhạc gấp cũng từng gây bàn luận. Những sân khấu live đầu tiên của MONO liên tục trở thành chủ đề tranh cãi, cho thấy anh vẫn còn nhiều điều phải chứng minh sau màn ra mắt được đầu tư mạnh tay.

Ít ai ngờ rằng, sau 4 năm hoạt động, MONO đã tạo được những dấu ấn riêng trong thị trường âm nhạc Việt Nam. Nổi bật, tháng 4/2026, Em Xinh bất ngờ được cộng đồng mạng lan tỏa mạnh mẽ trên Threads trong chủ đề về những ca khúc có ca từ tôn trọng phụ nữ. Nhiều khán giả dành lời khen cho cách MONO khắc họa vẻ đẹp của phái nữ không chỉ qua ngoại hình mà còn ở phẩm chất và tâm hồn. Trước đó, những sáng tác như Chăm Hoa cũng giúp nam ca sĩ được nhắc đến như một nghệ sĩ thường xuyên truyền tải thông điệp yêu thương, trân trọng phụ nữ qua âm nhạc.

MONO ghi điểm với hình ảnh tích cực qua ca khúc Em Xinh.

Đến tháng 7/2026, MONO tiếp tục đánh dấu bước tiến mới với album phòng thu thứ hai Mỹ Điệu Ca, gồm 15 ca khúc chia thành ba chương. Không còn đơn thuần theo đuổi những bản nhạc bắt tai dễ tạo xu hướng, nam ca sĩ lựa chọn xây dựng một concept album có câu chuyện xuyên suốt, kết hợp chất liệu âm nhạc hiện đại với cảm hứng văn hóa truyền thống. Dự án nhận được nhiều nhận xét tích cực về tư duy làm album, khả năng kể chuyện bằng ca từ và nỗ lực định hình bản sắc cá nhân.

Mỹ Điệu Ca đánh dấu bước tiến mới trong hành trình định hình bản sắc âm nhạc của MONO.

Từ một tân binh từng bị gắn chặt với danh xưng em trai Sơn Tùng, MONO đang từng bước tạo dựng hành trình nghệ thuật của riêng mình. Đây cũng là điều khiến lời chia sẻ đầy tự hào của Sơn Tùng trên Zach Sang Show trở nên đáng chú ý hơn.