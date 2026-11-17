Trong sự kiện mới đây, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện với diện mạo nổi bật. Người đẹp lựa chọn chiếc đầm đỏ đậm có thiết kế ôm sát, khéo léo tôn lên vóc dáng cân đối. Điểm nhấn là tấm choàng lông trắng khoác bên ngoài, giúp tổng thể trang phục thêm phần sang trọng, quý phái. Ảnh: FB Đỗ Mỹ Linh

Lựa chọn gam màu đỏ nổi bật cùng kiểu dáng quyến rũ, Đỗ Mỹ Linh nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Không cần những chi tiết quá cầu kỳ, nàng hậu vẫn ghi điểm nhờ thần thái tự tin, vẻ ngoài chỉn chu và khí chất thanh lịch. Ảnh: FB Đỗ Mỹ Linh

Đáng chú ý, nhan sắc của Đỗ Mỹ Linh ngày càng nhận được nhiều lời khen sau 10 năm kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Tháng 8/2016, cô chạm tay đến chiếc vương miện danh giá khi mới 20 tuổi. Thời điểm đó, người đẹp gây thiện cảm với vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng và nụ cười rạng rỡ. Ảnh: FB Đỗ Mỹ Linh

Từ cô sinh viên Đại học Ngoại thương sở hữu nét đẹp nhẹ nhàng, Đỗ Mỹ Linh hiện tại đã có sự thay đổi rõ rệt. Ở tuổi 30, nàng hậu mang vẻ đẹp đằm thắm, trưởng thành hơn. Những đường nét trên gương mặt trở nên sắc sảo, thần thái cũng ngày càng tự tin. Ảnh: FB Đỗ Mỹ Linh

Dù có nhiều thay đổi theo thời gian, Đỗ Mỹ Linh vẫn giữ được những nét duyên quen thuộc từng giúp cô chiếm cảm tình của công chúng. Nụ cười tươi tắn cùng ánh mắt hiền hậu vẫn là điểm nhấn trên gương mặt Hoa hậu Việt Nam 2016. Ảnh: FB Đỗ Mỹ Linh

Không chỉ nhan sắc, phong cách thời trang của người đẹp Hà thành cũng có sự chuyển mình đáng kể. Nếu trước đây, cô thường ưu tiên những bộ trang phục nữ tính, an toàn thì hiện tại, Đỗ Mỹ Linh đã định hình được gu ăn mặc riêng với những thiết kế thanh lịch, tinh tế. Ảnh: FB Đỗ Mỹ Linh

Trong những lần xuất hiện trước công chúng, nàng hậu thường lựa chọn các thiết kế có phom dáng chỉn chu, màu sắc trang nhã. Đặc biệt, những bộ đầm tôn vóc dáng nhưng không quá phô trương giúp cô vừa khoe được vẻ quyến rũ, vừa giữ trọn hình ảnh sang trọng, nền nã. Ảnh: FB Đỗ Mỹ Linh

Sau khi kết hôn và sinh con, Đỗ Mỹ Linh vẫn duy trì được vóc dáng cân đối cùng diện mạo rạng rỡ. Nhiều khán giả nhận xét người đẹp ngày càng mặn mà, quyến rũ, mang nét cuốn hút riêng của người phụ nữ trưởng thành thay vì vẻ non nớt thời mới đăng quang. Ảnh: FB Đỗ Mỹ Linh

Từng được công chúng gọi bằng biệt danh "hoa hậu không hàng hiệu", Đỗ Mỹ Linh hiện tại cũng cho thấy sự nâng cấp trong phong cách cá nhân. Tủ đồ của người đẹp ngày càng đa dạng với những món đồ thời trang cao cấp, các thiết kế tinh tế và cách phối trang phục thể hiện rõ gu thẩm mỹ. Ảnh: FB Đỗ Mỹ Linh

Sau một thập kỷ kể từ ngày đội vương miện Hoa hậu Việt Nam, Đỗ Mỹ Linh vẫn duy trì sức hút mỗi khi xuất hiện. Không chỉ sở hữu nhan sắc ngày càng thăng hạng, cô còn ghi dấu ấn với phong cách thời trang sang trọng, thanh lịch. Ảnh: FB Đỗ Mỹ Linh

Đỗ Mỹ Linh khoe vẻ đẹp tròn đầy. Clip: FB Đỗ Mỹ Linh