Robert Pattinson sẽ đảm nhận vai chính trong phần phim thứ 26 của loạt phim 007. Anh tiếp nối các tên tuổi tiền nhiệm: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan và Daniel Craig. Trong một tuyên bố, Pattinson chia sẻ: "James Bond là một trong những nhân vật huyền thoại nhất trong lịch sử điện ảnh. Được đảm nhận vai diễn 007 là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời tôi".

Bộ phim mới sẽ do Denis Villeneuve, đạo diễn nổi tiếng với loạt phim Dune, cầm trịch. Kịch bản phim được chấp bút bởi Steven Knight, người sáng tạo loạt phim Peaky Blinders, trong khi vai trò sản xuất thuộc về Amy Pascal và David Heyman. Vào tháng Hai năm ngoái, Amazon đã giành được quyền kiểm soát sáng tạo đối với loạt phim này từ gia đình Broccoli (gồm Barbara Broccoli và Michael G. Wilson), những người đã dẫn dắt thương hiệu này suốt hơn 60 năm, kể từ khi phần phim Dr. No ra mắt vào năm 1962. Dự án sắp tới này đánh dấu cột mốc bộ phim 007 đầu tiên được sản xuất dưới sự quản lý của Amazon.

Jung Ho Yeon.

Tại Hàn Quốc, cái tên thu hút nhiều sự chú ý nhất chính là nữ diễn viên Jung Ho Yeon. Trước khi có thông tin liên quan đến Robert Pattinson, tạp chí Vogue phiên bản Anh đã đưa Jung Ho Yeon vào danh sách 45 ứng viên tiềm năng cho vị trí "Bond girl" (nữ chính trong phim Bond) tiếp theo. Radhika Seth, biên tập viên thực hiện bài viết, nhận định rằng, nếu phải đặt cược vào gương mặt có khả năng trở thành "Bond girl" kế tiếp, cô sẽ chọn Jung Ho Yeon. Vogue cho rằng, Jung, người đã chứng minh năng lực diễn xuất qua loạt phim Squid Game trên Netflix và bộ phim Hope, sẽ là một cộng sự tuyệt vời sát cánh cùng 007 trong các nhiệm vụ. Tạp chí này còn gợi ý thêm rằng, cô sẽ là lựa chọn đặc biệt phù hợp nếu bộ phim mới lấy bối cảnh tại một quốc gia châu Á.

Ngay sau thông báo liên quan đến Pattinson, tờ tạp chí giải trí Mỹ Variety đã công bố danh sách "19 ứng viên tiềm năng cho vai Bond girl tiếp theo". Đứng đầu danh sách này là những diễn viên có mối quan hệ gắn bó với đạo diễn Denis Villeneuve.

Zendaya.

Một ví dụ điển hình là Zendaya. Cô không chỉ từng hợp tác với Villeneuve trong loạt phim Dune, mà năm nay còn đóng chung với Pattinson trong các tác phẩm The Drama và The Odyssey. Sắp tới, cô sẽ tiếp tục tái hợp với nam diễn viên này trong Dune: Part 3, dự kiến ​​ra mắt vào tháng sau. Với nhận định rằng Zendaya là diễn viên đóng cặp với Pattinson nhiều lần nhất, Variety đã đề xuất cô cho vai một đặc vụ MI6 đầy bí ẩn.

Florence Pugh, người góp mặt trong cả Dune: Part Two và phần tiếp theo Dune: Part Three đã chứng minh khả năng diễn xuất trong các phân cảnh hành động thông qua vai diễn Yelena Belova trong các bộ phim thuộc vũ trụ Marvel như Black Widow và Thunderbolts. Nhờ đó, cô được nhắc đến như một ứng viên tiềm năng có thể đối đầu ngang tài ngang sức với nhân vật Bond.

Florence Pugh.

Emily Blunt, người từng để lại ấn tượng mạnh mẽ trong bộ phim Sicario của đạo diễn Denis Villeneuve, được đề xuất là ứng cử viên cho vai một đặc vụ kỳ cựu của MI6 – người từng sát cánh cùng các thế hệ điệp viên 007 khác nhau. Nữ diễn viên người Nhật Bản Anna Sawai, chủ nhân giải Emmy năm 2024 nhờ vai chính trong loạt phim Shōgun, cũng được chú ý nhờ khả năng truyền tải cả sự trung thành tuyệt đối lẫn vẻ nguy hiểm chỉ qua một ánh nhìn.

Các phương tiện truyền thông cũng nhắc đến Margot Robbie, Anya Taylor-Joy, Adria Arjona, Margaret Qualley, Chase Sui Wonders, Indi Navarrete và Hunter Schafer như những ứng cử viên tiềm năng. Tờ Variety còn đề xuất thêm Sydney Sweeney, Lupita Nyong'o và Gemma Chan, trong khi tạp chí Vogue liệt kê các cái tên như Greta Lee, Saoirse Ronan và Zoë Kravitz.

Giới truyền thông quốc tế chỉ ra rằng, đạo diễn Denis Villeneuve vốn nổi tiếng với việc xây dựng những nhân vật nữ mạnh mẽ, độc lập, điển hình như Amy Adams trong Arrival, Emily Blunt trong Sicario, hay Rebecca Ferguson và Zendaya trong Dune. Do đó, nhiều kỳ vọng cho rằng, "Bond girl" trong phần phim sắp tới sẽ không chỉ đơn thuần là một trợ lý, mà là một nhân vật sở hữu sức hút ngang tầm với chính điệp viên Bond. Tuy nhiên, phía Amazon MGM vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào về việc tuyển chọn nữ chính. Bộ phim mới này dự kiến ​​sẽ ra mắt vào năm 2028.