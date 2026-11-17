Sau hai đêm concert Tinh Hà “Say Hi”tại Hà Nội vào ngày 14 và 15/11, Dương Domic là cái tên thu hút nhiều sự chú ý. Bên cạnh tinh thần biểu diễn "máu lửa", fan dành nhiều lời khen ngợi tới phong cách thời trang sân khấu của Á quân Tinh Hà “Say Hi”.

Nhiều khán giả nhận xét loạt tạo hình mới được đầu tư chỉn chu cả về ý tưởng lẫn tính thẩm mỹ, bám sát chủ đề từng ca khúc. Hơn 11 bộ trang phục mới ra mắt qua hai đêm diễn có phong cách đa dạng nhưng vẫn liên kết với nhau nhờ bảng màu đen, trắng, xám và xanh denim.

Điểm sáng của cả bộ sưu tập là sự tiết chế phụ kiện, trang sức đi kèm. Phom dáng gọn gàng giúp cân đối tỷ lệ cơ thể của nam ca sĩ, nên tổng thể vừa thời thượng vừa lịch lãm.

Một trong những giao diện bùng nổ nhất thuộc về phần trình diễn ca khúc solo Tell Me Why. Dương Domic diện áo tank-top xẻ rách và quần skinny jeans ôm sát, hóa thân thành rockstar gai góc, đầy bá khí. Cách phối đồ tôn đường nét cơ thể và hợp với năng lượng của ca khúc.

Được biết, đứng sau màn thăng hạng sắc vóc ấn tượng của Dương Domic là stylist Kelbin Lei. Theo chia sẻ của stylist, anh mới bắt tay làm việc với Á quân Tinh Hà "Say Hi" gần hai tháng và thậm chí chưa có dịp gặp trực tiếp.

"Đa số các trang phục đều phải chờ chương trình báo lại, duyệt và may mới hoàn toàn trong một khoảng thời gian siêu ngắn và gấp gáp, có bộ còn không kịp fitting (thử đồ)." - Kelbin Lei viết. Nhà tạo mẫu cũng tiết lộ "sẽ có 5 bộ mới" trong các hoạt động kế tiếp của Dương Domic.

Trước đó, Kelbin Lei cũng từng đảm nhận phần tạo hình cho Anh Trai Dương Domic ở hai đêm concert Tinh Hà "Say Hi" đầu tiên tại TP.HCM và một số sự kiện âm nhạc khác.

Dương Domic "vụt sáng" trở thành hiện tượng sau Anh Trai "Say Hi" mùa 1, thắng hạng mục The Best Transformation (Anh Trai Có Thay Đổi Ấn Tượng Nhất). Dẫu vậy, phong độ thời trang của ngôi sao trẻ sau khi bước ra từ show sống còn lại trồi sụt thất thường. Anh Trai này nhiều lần "mất điểm" vì xuất hiện trước công chúng với diện mạo "xuề xòa". Cộng đồng người hâm mộ DOPAMINE đang “thắp lửa” hy vọng Dương Domic giữ được phong độ hình ảnh khi hợp tác lâu dài với stylist Kelbin Lei.