Tại lễ trao giải Kim Kê lần thứ 39 diễn ra ở Hạ Môn, Lương Gia Huy trở thành tâm điểm khi giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với bộ phim Bắt Phong Truy Ảnh. Tuy nhiên, bên cạnh chiến thắng quan trọng trong sự nghiệp, hình ảnh nam tài tử tự kéo vali và ngồi nghỉ tại ga tàu cao tốc trước lễ trao giải cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Một số khán giả tình cờ bắt gặp Lương Gia Huy tại ga tàu. Nam diễn viên mặc trang phục giản dị, mang theo túi xách và vali, không có đoàn tùy tùng xuất hiện trong khung hình. Trong lúc chờ tàu, ông tựa người vào hành lý, cúi đầu nghỉ ngơi với vẻ mệt mỏi.

Lương Gia Huy gây chú ý với hình ảnh tự kéo vali, ngồi nghỉ tại ga tàu cao tốc trước khi tham dự lễ trao giải Kim Kê.

Những hình ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ khi một ngôi sao từng nhiều lần đăng quang tại các giải thưởng điện ảnh lớn lại xuất hiện bình dị như bất kỳ hành khách nào khác.

Không ít bình luận dành lời khen cho phong cách sống giản dị của Lương Gia Huy. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng nam diễn viên phải một mình di chuyển ở tuổi gần 70, làm dấy lên những suy đoán không cần thiết về hoàn cảnh chuyến đi.

Khi được truyền thông hỏi về sự việc, Lương Gia Huy lập tức làm rõ đây chỉ là một hiểu lầm. Nam diễn viên hài hước khẳng định dù đã lớn tuổi, ông vẫn có khả năng tự chăm sóc bản thân và không phải người già cô độc như một số bình luận trên mạng.

Lương Gia Huy giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Kim Kê lần thứ 39 nhờ vai diễn trong Bắt Phong Truy Ảnh.

Theo lời Lương Gia Huy, ông vừa hoàn thành cảnh quay trong ngày của Bắt Phong Truy Ảnh 2 tại Huệ Châu thì lên đường đến Hạ Môn tham dự lễ trao giải. Do lịch trình gấp rút và chỉ có một chuyến tàu phù hợp, ông phải đến nhà ga trước để chờ đợi.

Thực tế, Lương Gia Huy không hề đi một mình. Những người đồng hành chỉ tạm thời rời khỏi chỗ ngồi để mua đồ tại cửa hàng tiện lợi và đi vệ sinh. Đúng lúc đó, ông cảm thấy mệt nên dựa vào tay kéo vali nghỉ ngơi. Khoảnh khắc bị chụp lại vô tình tạo cảm giác như nam diễn viên đang đơn độc giữa nhà ga.

Lương Gia Huy lên tiếng giải thích về hình ảnh ngồi một mình ở ga tàu, khẳng định bản thân vẫn có khả năng tự chăm sóc ở tuổi 68.

Cách giải thích dí dỏm của Lương Gia Huy khiến câu chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn. Thay vì biến sự việc thành màn tranh luận về địa vị của một ngôi sao, ông đơn giản muốn công chúng hiểu rằng đây chỉ là một chuyến di chuyển bình thường giữa lịch trình làm việc bận rộn.

Đáng chú ý, ngay sau hành trình tàu cao tốc ấy, Lương Gia Huy đã bước lên sân khấu Kim Kê để nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Đây là lần đầu tiên ông được đề cử tại giải thưởng điện ảnh danh giá này và cũng là lần đầu giành chiến thắng.

Trong Bắt Phong Truy Ảnh, Lương Gia Huy đảm nhận vai Phó Long Sinh, một nhân vật phản diện nguy hiểm, sở hữu sự từng trải và khả năng thao túng tâm lý đáng sợ. Vai diễn tiếp tục cho thấy năng lực biến hóa của nam nghệ sĩ sau hơn bốn thập kỷ hoạt động trong ngành điện ảnh.

Lương Gia Huy gây thích thú khi nhất quyết tự cầm chiếc cúp Kim Kê để cảm nhận trọn vẹn niềm vui chiến thắng.

Tại buổi lễ dành cho các nghệ sĩ được đề cử ngày 9/11, Lương Gia Huy bày tỏ sự xúc động khi lần đầu được ghi nhận trên sân khấu Kim Kê. Ông gửi lời cảm ơn khán giả đã đón nhận bộ phim, nhân vật Phó Long Sinh và chính bản thân mình.

Sau khi nhận giải, Lương Gia Huy còn gây chú ý bởi hành động giữ chặt chiếc cúp trên tay. Khi một nhân viên đề nghị cầm giúp vì giải thưởng khá nặng, nam diễn viên lập tức né sang một bên và vui vẻ từ chối. Ông giải thích muốn tự cảm nhận trọng lượng thực tế của chiếc cúp, như một cách tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc đặc biệt.

Ở tuổi 68, Lương Gia Huy vẫn duy trì lịch trình đóng phim và không có dấu hiệu muốn dừng lại. Nam diễn viên cho biết việc nhận giải thưởng không đồng nghĩa với kết thúc hành trình nghệ thuật, mà trái lại là động lực để tiếp tục làm việc và mang đến những vai diễn tốt hơn.

Sau hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, Lương Gia Huy vẫn duy trì sức hút với những vai diễn đa dạng trên màn ảnh.

Từng ghi dấu ấn qua Thùy Liêm Thính Chính, Tân Long Môn Khách Sạn, Đông Tà Tây Độc và loạt phim Hàn Chiến, Lương Gia Huy là một trong những gương mặt tiêu biểu của điện ảnh Hong Kong. Khả năng hóa thân đa dạng giúp ông duy trì vị trí riêng giữa nhiều thế hệ diễn viên.

Từ khoảnh khắc nghỉ chân tại ga tàu đến sân khấu nhận giải Kim Kê, Lương Gia Huy đã trở thành tâm điểm theo hai cách rất khác nhau. Một bên là hình ảnh người đàn ông 68 tuổi tự mang hành lý giữa chuyến công tác, bên còn lại là tài tử kỳ cựu được giới chuyên môn vinh danh.

Từ hình ảnh bình dị tại ga tàu đến khoảnh khắc được vinh danh tại Kim Kê, Lương Gia Huy tiếp tục nhận được sự yêu mến của công chúng.

Sau cùng, câu chuyện không phải về một ngôi sao cô độc hay thiếu người chăm sóc, mà đơn giản là một diễn viên vẫn đang bận rộn với công việc mình yêu thích. Và như chính Lương Gia Huy nhấn mạnh tại lễ trao giải, nhận thêm một danh hiệu không phải lúc nghỉ ngơi, mà là lúc tiếp tục bắt đầu những vai diễn mới.