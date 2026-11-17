Phan Minh Huyền, còn được khán giả biết đến với nghệ danh Huyền Lizzie, đang nhận được sự quan tâm khi đảm nhận vai Hạnh trong bộ phim truyền hình Căn nhà không mái che. Khác với những nhân vật có cuộc sống sung túc, ăn mặc sành điệu từng thể hiện, lần này nữ diễn viên lựa chọn hình ảnh một người phụ nữ nông thôn với nhiều khó khăn, vất vả.

Để phù hợp với nhân vật, Phan Minh Huyền chấp nhận thay đổi phong cách, diện những bộ trang phục giản dị, ít chú trọng đến vẻ ngoài. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng cô phải dành thời gian quan sát, tìm hiểu cuộc sống của người dân nông thôn để thể hiện vai diễn chân thực hơn.

Sự thay đổi này khiến ngay cả những người bạn thân thiết cũng cảm thấy bất ngờ. Bởi ngoài đời, Phan Minh Huyền vốn nổi tiếng với hình ảnh một quý cô thành thị, sở hữu gu thời trang chỉn chu và thường xuyên xuất hiện trong những bộ trang phục sang trọng.

Rời tạo hình lam lũ, Phan Minh Huyền trở lại phong cách sang trọng

Mới đây, Phan Minh Huyền chia sẻ loạt ảnh thời trang đầu đông, khoe diện mạo thanh lịch và nữ tính. Những hình ảnh này nhanh chóng tạo nên sự tương phản rõ rệt với nhân vật Hạnh mà cô đang thể hiện trên màn ảnh.

Trong loạt trang phục mới, nữ diễn viên ưu tiên những thiết kế có phom dáng gọn gàng, chất liệu đứng và đường cắt may tinh tế. Cô kết hợp áo len cùng những món đồ phù hợp với tiết trời se lạnh, mang đến vẻ ngoài vừa ấm áp vừa thời thượng.

Thay vì chỉ lựa chọn những gam màu trung tính như đen, trắng hay be, Phan Minh Huyền còn mạnh dạn sử dụng các tông màu nổi bật. Những bộ trang phục sắc đỏ hoặc màu sắc tươi sáng giúp diện mạo của cô trở nên cuốn hút, đồng thời tạo điểm nhấn giữa không khí đầu đông.

Một trong những điểm nổi bật trong phong cách của Huyền Lizzie là cách lựa chọn trang phục phù hợp với vóc dáng. Những thiết kế ôm vừa phải, nhấn nhẹ vào vòng eo giúp tôn lên đường nét cơ thể mà không cần quá nhiều khoảng hở.

Ngay cả khi diện trang phục kín đáo, nữ diễn viên vẫn giữ được nét quyến rũ nhờ cách phối đồ hài hòa giữa màu sắc, chất liệu và kiểu dáng.

Gu thời trang thanh lịch của mỹ nhân VTV

Không chỉ chú trọng quần áo, Phan Minh Huyền còn biết cách sử dụng phụ kiện để hoàn thiện tổng thể. Cô thường lựa chọn túi xách, giày dép và trang sức vừa đủ, tránh kết hợp quá nhiều chi tiết khiến bộ trang phục trở nên rườm rà.

Với những bộ đồ mùa đông có nhiều lớp, cách phối phụ kiện tiết chế giúp nữ diễn viên duy trì vẻ ngoài thanh thoát, hiện đại. Đây cũng là một trong những đặc điểm khiến phong cách của cô được nhiều khán giả yêu thích.

Trước khi đảm nhận vai Hạnh, Phan Minh Huyền từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình như Thương ngày nắng về, Chúng ta của 8 năm sau và Tình yêu và tham vọng. Cô thường được nhắc đến với hình ảnh những người phụ nữ hiện đại, có phong cách thời trang nổi bật.

Bởi vậy, vai diễn trong Căn nhà không mái che được xem là một sự thay đổi đáng chú ý của nữ diễn viên. Việc xuất hiện với tạo hình mộc mạc trên phim, trong khi ngoài đời vẫn duy trì gu thời trang sang trọng, càng làm nổi bật sự khác biệt giữa nhân vật và con người thật của Phan Minh Huyền.

Loạt ảnh đầu đông mới đây cũng cho thấy khả năng biến hóa phong cách của nữ diễn viên. Từ hình ảnh người phụ nữ quê mùa trên màn ảnh đến quý cô thanh lịch ngoài đời, Huyền Lizzie tiếp tục thu hút sự chú ý bằng diện mạo và gu thẩm mỹ riêng.

Nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ của Phan Minh Huyền ngoài đời, khác xa tạo hình lam lũ của nhân vật Hạnh trong phim Căn nhà không mái che. Nguồn: Facebook Phan Minh Huyền

Ảnh: FBNV