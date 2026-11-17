Từ những vai diễn trên sân khấu kịch, các bộ phim truyền hình đến hình tượng Bắc Đẩu của chương trình Táo Quân, ông xây dựng được dấu ấn riêng bằng khả năng diễn xuất biến hóa, sắc sảo và giàu chiều sâu. Có một giai đoạn, sự xuất hiện của Công Lý gần như trở thành điều quen thuộc với khán giả mỗi dịp cuối năm.

Biến cố đột quỵ năm 2021 thực sự để lại nhiều tiếc nuối. Không chỉ bởi một nghệ sĩ được yêu mến phải tạm dừng phần lớn hoạt động nghệ thuật, mà còn bởi Công Lý gặp biến cố đúng vào giai đoạn sự nghiệp đang có nhiều dấu ấn. Khi một diễn viên đã tích lũy đủ trải nghiệm, bản lĩnh và vị trí nghề nghiệp, khán giả thường kỳ vọng họ sẽ tiếp tục mang đến những vai diễn mới. Nhưng với Công Lý, hành trình ấy bất ngờ phải rẽ sang một hướng khác.

NSND Công Lý là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng đặc biệt đối với sân khấu và truyền hình phía Bắc. Ảnh: FBNV

Điều khiến câu chuyện của nam nghệ sĩ được quan tâm trong nhiều năm qua là cuộc sống phía sau ánh đèn sân khấu. Sau biến cố, phần lớn thời gian của ông dành cho việc điều trị, tập phục hồi chức năng và từng bước thích nghi với những thay đổi về sức khỏe. Người đồng hành cùng Công Lý trong hành trình ấy là vợ, Ngọc Hà.

Không ít lần, Ngọc Hà chia sẻ về áp lực chăm sóc chồng, chi phí điều trị và những khó khăn kinh tế mà gia đình phải đối mặt. Cô chủ động làm nhiều công việc, từ sáng tạo nội dung đến kinh doanh trực tuyến để có thêm thu nhập. Những chia sẻ ấy phần nào cho thấy một thực tế ít được nhìn thấy phía sau cuộc sống của người nghệ sĩ, khi những khó khăn đời thường vẫn phải được giải quyết từng ngày.

Sau nhiều năm kiên trì điều trị, Công Lý đã có những chuyển biến tích cực. Ông từng bước trở lại với một số hoạt động, gặp gỡ đồng nghiệp và tham gia những vai diễn phù hợp với tình trạng sức khỏe. Dù chưa thể hoạt động với cường độ như trước, mỗi lần nam nghệ sĩ xuất hiện vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Đó cũng là điều đặc biệt trong tình cảm công chúng dành cho Công Lý. Khán giả không chỉ nhớ đến ông qua vai Bắc Đẩu, một nhân vật từng tạo nên dấu ấn khó thay thế trong Táo Quân, mà còn trân trọng cả hành trình lao động nghệ thuật bền bỉ suốt nhiều năm. Một vai diễn có thể kết thúc, một chương trình có thể thay đổi, nhưng những dấu ấn mà người nghệ sĩ để lại không dễ bị thay thế.

Nhìn lại sự nghiệp của Công Lý, điều đáng tiếc nhất có lẽ không phải là việc ông không còn xuất hiện thường xuyên trên truyền hình. Đó là những vai diễn, những dự án và những cơ hội sáng tạo mà khán giả có thể đã được chứng kiến nếu biến cố sức khỏe không xảy ra. Một nghệ sĩ có thực lực, có vốn sống và khả năng hóa thân đa dạng như Công Lý rõ ràng vẫn còn nhiều điều có thể đóng góp cho nghệ thuật.