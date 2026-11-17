Được vinh danh với danh hiệu Hoa hậu Nhân ái Bảng A tại Miss Business World 2026, nữ doanh nhân Việt tại Mỹ - Tuyết Nguyễn đánh dấu thêm một dấu mốc đáng nhớ trên hành trình phát triển sự nghiệp và lan tỏa những giá trị nhân văn. Với chị, gia đình không chỉ là điểm tựa tinh thần mà còn là nguồn động lực để tiếp tục theo đuổi những mục tiêu mới và hành trình sẻ chia với cộng đồng.

Tại đêm chung kết Miss Business World 2026 diễn ra ở California (Mỹ), Tuyết Nguyễn (SBD 366), đến từ Danville, Virginia, được xướng tên ở danh hiệu Hoa hậu Nhân ái (Miss Humanity) Bảng A.

Không chỉ là một dấu mốc trong hành trình tham gia cuộc thi sắc đẹp dành cho nữ doanh nhân, danh hiệu còn đặt ra kỳ vọng về vai trò và trách nhiệm cộng đồng của người phụ nữ phía sau chiếc vương miện.

Trên sân khấu Timeless Venues, Tuyết Nguyễn nhận vương miện, sash, cúp và bằng chứng nhận từ Nhà sáng lập cuộc thi Đặng Gia Bena, Hoa hậu Jennifer Phạm và ông Tom Han, đại diện Nhà tài trợ Kim cương.

Chia sẻ sau đăng quang, Tuyết Nguyễn xem danh hiệu là sự ghi nhận cho những nỗ lực hướng đến cộng đồng. Với cô, giá trị của sự nhân ái không chỉ nằm ở những lời kêu gọi hay thông điệp được truyền tải trên sân khấu mà cần được thể hiện bằng hành động cụ thể, phù hợp với khả năng và duy trì lâu dài.

Nữ doanh nhân cũng mong muốn tận dụng những kết nối từ cuộc thi để mở rộng các hoạt động hỗ trợ, đưa sự sẻ chia đến gần hơn với những hoàn cảnh cần được quan tâm.

Nhân ái bắt đầu từ trách nhiệm với cộng đồng

Được vinh danh Hoa hậu Nhân ái là một dấu mốc, nhưng cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp nối những giá trị mà danh hiệu hướng đến. Tuyết Nguyễn cho biết cô mong muốn duy trì các dự án thiện nguyện đã, đang và dự kiến triển khai, đồng thời tìm kiếm thêm cơ hội kết nối để những hoạt động hỗ trợ có thể lan tỏa rộng hơn.

Theo nữ doanh nhân, mỗi người có thể đóng góp cho cộng đồng bằng những cách khác nhau. Điều quan trọng là sự quan tâm phải xuất phát từ tinh thần tự nguyện, được thực hiện bằng khả năng thực tế và hướng đến những giá trị thiết thực.

Hiện sinh sống và làm việc tại Danville, Virginia, Tuyết Nguyễn là chủ cơ sở Star Nails. Trong quá trình kinh doanh dịch vụ làm đẹp, cô theo đuổi phương châm “Làm nghề bằng cái tâm, kinh doanh bằng trách nhiệm”, chú trọng chất lượng dịch vụ, sự tận tâm của đội ngũ và uy tín với khách hàng.

Với cô, kinh doanh không đơn thuần là xây dựng một cơ sở dịch vụ hay tạo dựng nguồn thu nhập mà còn là quá trình gây dựng niềm tin, trách nhiệm với những người đồng hành và khách hàng. Những giá trị ấy cũng là nền tảng để cô quan tâm nhiều hơn đến các hoạt động xã hội trong khả năng của mình.

Thuộc thế hệ 9X, Tuyết Nguyễn lựa chọn hình ảnh người phụ nữ chủ động trong công việc, nỗ lực phát triển sự nghiệp nhưng vẫn dành sự quan tâm cho gia đình và cộng đồng. Cô cho rằng thành công không chỉ được nhìn nhận qua những gì một người đạt được mà còn qua cách họ chia sẻ và tạo ra những giá trị tích cực cho những người xung quanh.

Cân bằng giữa sự nghiệp, gia đình và những sẻ chia

Bên cạnh vai trò điều hành Star Nails, Tuyết Nguyễn còn là mẹ của hai cô con gái. Việc cân bằng giữa công việc kinh doanh và chăm sóc con cái đòi hỏi cô phải sắp xếp thời gian, duy trì sự chủ động trong cuộc sống.

Với nữ doanh nhân, gia đình là điểm tựa quan trọng để tiếp tục theo đuổi những mục tiêu cá nhân. Phát triển sự nghiệp là điều cần thiết, nhưng không nên khiến người phụ nữ quên đi trách nhiệm với những người thân yêu. Cô mong muốn các con được lớn lên trong sự quan tâm, đồng hành và học cách biết sẻ chia với mọi người từ những điều gần gũi trong cuộc sống.

Tại Miss Business World 2026, bên cạnh danh hiệu Hoa hậu Nhân ái, Tuyết Nguyễn còn để lại dấu ấn qua các phần trình diễn áo dài và trang phục dạ hội. Phong thái tự tin, điềm tĩnh trên sân khấu góp phần hoàn thiện hình ảnh nữ doanh nhân trẻ tại cuộc thi.

Chung kết Miss Business World 2026 diễn ra tối 14/11/2026 (giờ địa phương) tại Timeless Venues, California, Hoa Kỳ, với sự tham dự của hơn 500 khách mời. Đây là mùa giải đầu tiên do Topstar Entertainment USA phối hợp cùng Starworld Entertainment thực hiện.

Ban Giám khảo cuộc thi có Hoa hậu Jennifer Phạm - Trưởng ban, Hoa hậu Bạch Mai - Phó Trưởng ban, cùng các thành viên gồm Dr. Michael M. Đào, cựu Thị trưởng Fountain Valley Ted Bùi và các Hoa hậu An Võ, Nguyễn Mỹ Linh, Hoàng Thị Nụ, Nguyễn Thị Hồng Lan.

Theo Nhà sáng lập Đặng Gia Bena, cuộc thi hướng đến kết nối nữ doanh nhân Việt tại Hoa Kỳ và cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Đồng thời lan tỏa hình ảnh, bản lĩnh và những đóng góp của phụ nữ Việt trong đời sống xã hội.

Ở Bảng A, danh hiệu Hoa hậu Miss Business World 2026 thuộc về Anna Nga Vũ (SBD 212); Á hậu 1 là Trang Le Canavan, Á hậu 2 là Tiffany Nghi La và Á hậu 3 là Mỹ Uyên. Các danh hiệu chuyên đề gồm Hoa hậu Nhân ái Tuyết Nguyễn và Hoa hậu Trí tuệ Thảo Lê.

Ở Bảng B, danh hiệu Mrs Business World 2026 thuộc về Christine Chau. Hoa hậu Nhân ái (Mrs Humanity) được trao cho Helen Nguyen.