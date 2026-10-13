Kiểm soát tốt, kịp thời tháo gỡ vướng mắc

Mỗi thủ tục được công bố, sửa đổi hay bãi bỏ đều liên quan trực tiếp đến trách nhiệm giải quyết của cơ quan quản lý Nhà nước, quyền lợi và thời gian thực hiện của người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, bên cạnh việc bảo đảm đúng quy định, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tập trung rà soát, bảo đảm quy trình rõ ràng, minh bạch, thuận tiện và dễ thực hiện hơn.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố làm việc với UBND phường Bồng Lai về kiểm soát thủ tục hành chính.

9 tháng năm 2026, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện cập nhật, công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, trang thông tin điện tử của cơ quan liên quan và tại nơi tiếp nhận hồ sơ 240 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính với tổng số 2.062 thủ tục được công bố; 31 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ với 232 quy trình được phê duyệt… Đặc biệt, để công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính vận hành thông suốt khi Bắc Ninh trở thành thành phố, Phòng đã sớm đề xuất lãnh đạo đơn vị tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định chuẩn hóa 2.060 thủ tục hành chính và 2 nhóm thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của các sở, cơ quan áp dụng trên địa bàn thành phố.

Thống kê trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố, 9 tháng năm nay, toàn thành phố tiếp nhận hơn 1,6 triệu hồ sơ; trong đó các cơ quan, đơn vị thành phố tiếp nhận hơn 534,2 nghìn hồ sơ, cấp xã tiếp nhận hơn 1,1 triệu hồ sơ. Trong đó, hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố đạt 99%, ở cấp xã đạt 97%.

Để bảo đảm mọi hồ sơ đều được giải quyết kịp thời, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính chú trọng công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân. Theo đó, căn cứ vào địa bàn, lĩnh vực được phân công, 4 cán bộ, công chức của phòng thường xuyên rà soát, tiếp nhận, phân loại, chuyển xử lý và theo dõi phản ánh, kiến nghị của người dân, bảo đảm kịp thời, đúng quy định. Mới đây, thông qua kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, một người dân ở phường Võ Cường phản ánh việc đến làm thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh nhưng chưa được giải quyết, dù hồ sơ đã đầy đủ, mã số thuế đã chấm dứt hiệu lực và nghĩa vụ thuế đã hoàn thành. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, cán bộ Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính đã thông tin đến Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Võ Cường với Thuế cơ sở 7 (Thuế thành phố Bắc Ninh) đề nghị trả lời nội dung người dân nêu. Sau khi tiếp nhận phản hồi, cán bộ tiếp tục rà soát và công khai câu trả lời. Nhờ đó, người dân hiểu rõ và đồng thuận với kết quả giải quyết.

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến với hàng trăm tin, bài, video clip trên trang thông tin điện tử và các kênh mạng xã hội; đồng thời, tổ chức cuộc thi trực tuyến tuyên truyền, nâng cao nhận thức về dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Trưởng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính cho biết: “Thời gian tới, Phòng tiếp tục nâng cao chất lượng rà soát, gắn đơn giản hóa thủ tục hành chính với khai thác dữ liệu, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan và theo dõi đến cùng việc xử lý phản ánh, kiến nghị. Khi quy định về thủ tục hành chính được đơn giản, người dân không phải cung cấp giấy tờ đã được lưu trữ, chia sẻ trên các cơ sở dữ liệu, chất lượng phục vụ sẽ được nâng lên, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp sẽ tăng”.