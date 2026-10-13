Bầu Đức xây chung cư 22 tầng trên khu đất vàng bị bỏ quên 15 năm, lãnh đạo tỉnh đích thân đến kiểm tra tiến độ

Ngày 12/10/2026, Tổ giám sát số 1 do ông Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai, làm tổ trưởng đã làm việc với UBND xã Ia Khươl và UBND phường Pleiku về tình hình thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025.

Trong khuôn khổ chương trình, tổ giám sát đã khảo sát thực tế một số dự án trên địa bàn phường Pleiku, trong đó có dự án xây dựng khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG).

Đoàn công tác đến thị sát dự án Phù Đổng của Hoàng Anh Gia Lai.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trương Văn Đạt đánh giá phần lớn các dự án thương mại - dịch vụ nằm ở những vị trí đắc địa, song tiến độ triển khai nhiều dự án vẫn còn chậm. Do đó, các địa phương cần phối hợp với sở, ngành và chủ đầu tư rà soát những thủ tục liên quan, đặc biệt là các vấn đề về giá đất; đồng thời xem xét điều chỉnh quy hoạch phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai cũng đề nghị địa phương chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư.

Dự án này được xây dựng trên khu đất rộng 6.993m2 tại đường Nguyễn Tất Thành, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. Theo thiết kế dự kiến, công trình gồm 2 tầng hầm và 22 tầng nổi. Trong đó, khối đế từ tầng 1 đến tầng 3 được bố trí làm khu thương mại, dịch vụ; khối tháp từ tầng 4 đến tầng 22 là khu căn hộ chung cư với tổng cộng 610 căn.

Dự án khởi công vào tháng 1/2026, nằm tại vị trí có ba mặt tiền đường và kết nối với nhiều công trình, tiện ích trọng điểm như trường học, quảng trường, bệnh viện, siêu thị và sân bay.

Đáng chú ý, ban lãnh đạo Hoàng Anh Gia Lai từng công bố trao tặng 160 căn hộ thuộc dự án này cùng cổ phiếu ESOP cho các cán bộ, nhân viên có thâm niên công tác trong hệ thống doanh nghiệp của tập đoàn. Theo doanh nghiệp, đây là sự ghi nhận những đóng góp của người lao động, đồng thời khuyến khích họ tiếp tục gắn bó lâu dài với tập đoàn.

Bầu Đức chia sẻ về câu chuyện làm dự án bất động sản cuối cùng

Trước khi dự án được khởi công, câu chuyện Hoàng Anh Gia Lai trở lại lĩnh vực bất động sản từng được ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với báo Thanh Niên vào giữa tháng 10/2025.

Theo bầu Đức, khu đất triển khai dự án Phù Đổng vốn thuộc sở hữu của Hoàng Anh Gia Lai từ hơn 15 năm trước, khi doanh nghiệp còn trong giai đoạn hưng thịnh. “Lúc đó mình thuộc diện con nhà giàu nên đâu có nhớ tới. Chứ nhớ ra, có khi cũng bán trả nợ rồi”, ông chia sẻ.

Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai thừa nhận việc quay lại lĩnh vực địa ốc khiến ông cảm thấy “không đúng lời hứa với cổ đông”. Tuy nhiên, theo ông Đức, đây là cơ duyên tình cờ khi doanh nghiệp phát hiện khu đất đã bị bỏ quên trong thời gian dài.

Bầu Đức cho biết dự án có quy mô nhỏ gọn, tương đối dễ triển khai. Mục tiêu của doanh nghiệp không chỉ là khai thác giá trị khu đất mà còn góp phần phát triển địa phương trong bối cảnh tỉnh Gia Lai mới được hình thành sau sáp nhập.