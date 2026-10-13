Gia Lai đấu giá đất xây Trung tâm cà phê chất lượng cao 287 tỷ đồng

Ngày 13/10, thông tin từ UBND tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị vừa ban hành Quyết định số 4312/QĐ-UBND về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Trung tâm trưng bày cà phê chất lượng cao tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Theo quyết định, khu đất thực hiện dự án có diện tích 13.473,5 m², thuộc lô đất thương mại - dịch vụ ký hiệu TM-3 theo quy hoạch được phê duyệt. Hiện trạng khu đất là đất trống do Nhà nước quản lý.

Dự án tạo không gian trưng bày và giới thiệu cà phê chất lượng cao, nâng cao giá trị sản phẩm cà phê Gia Lai.

Dự án hướng đến đầu tư xây dựng khu dịch vụ, thương mại và trưng bày đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu khai thác các hoạt động thương mại, dịch vụ, trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Qua đó, góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị, chỉnh trang cảnh quan và tạo điểm nhấn cho khu vực.

Về quy mô, dự án dự kiến xây dựng công trình nhà trưng bày và dịch vụ có diện tích khoảng 5.322 m², cao 5 tầng, với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 26.610 m². Phần diện tích còn lại được bố trí cây xanh, giao thông nội bộ, hạ tầng kỹ thuật và sân bãi.

Cụ thể, đất xây dựng công trình chiếm 5.322 m², tương đương 39,5% tổng diện tích khu đất; đất cây xanh chiếm 2.467,5 m², tương đương 18,31%; đất giao thông nội bộ, hạ tầng kỹ thuật và sân bãi chiếm 5.684 m², tương đương 42,19%.

Theo quyết định, hình thức cho thuê đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Thời hạn thuê đất là 50 năm; thời hạn hoạt động của dự án cũng là 50 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất của UBND tỉnh.

Dự án dự kiến hoàn thành trước 24 tháng kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất của cấp có thẩm quyền. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai được giao tổ chức triển khai đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật.

Việc triển khai dự án được kỳ vọng góp phần phát triển hạ tầng thương mại, dịch vụ, tạo không gian trưng bày và giới thiệu cà phê chất lượng cao, qua đó nâng cao giá trị sản phẩm cà phê và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai có Quyết định số 3413/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trung tâm trưng bày cà phê chất lượng cao, phường Hội Phú. Dự án có tổng vốn đầu tư 287 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm.