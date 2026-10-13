Đề xuất xây lối đi bộ ngầm kết nối Công viên Thủ Lệ với sông Tô Lịch

Ngày 13/10, UBND phường Giảng Võ (Hà Nội) tổ chức niêm yết công khai, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Công viên Thủ Lệ, tỷ lệ 1/500. Thời gian lấy ý kiến bắt đầu từ ngày 8/10/2026.

Theo hồ sơ quy hoạch đang lấy ý kiến, khu vực nghiên cứu có tổng diện tích gần 18,9 ha, thuộc địa bàn phường Giảng Võ. Phía Bắc giáp phố Đào Tấn và làng Thủ Lệ; phía Nam giáp đường Kim Mã - Cầu Giấy; phía Đông giáp đường Nguyễn Văn Ngọc và khách sạn Daewoo; phía Tây và Tây Bắc giáp đường Bưởi và sông Tô Lịch.

Một trong những điểm đáng chú ý của đồ án là đề xuất tổ chức lối đi bộ ngầm từ khu vực cổng mở phía đường Bưởi, đi ngầm qua trục giao thông Vành đai 2, kết nối trực tiếp với hành lang dạo bộ ven sông Tô Lịch. Phương án này hướng tới hình thành tuyến kết nối liên tục giữa không gian sinh thái ven sông với Công viên Thủ Lệ và khu vực di tích Đền Voi Phục.

Công viên Thủ Lệ một trong những "lá phổi xanh" của Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Bên cạnh phương án đi ngầm, đồ án cũng nghiên cứu giải pháp tổ chức lối đi bộ qua đường Bưởi kết hợp hệ thống tín hiệu giao thông ưu tiên. Việc lựa chọn phương án cụ thể sẽ được xem xét trong quá trình hoàn thiện quy hoạch và các bước triển khai tiếp theo. Về tổ chức không gian, đồ án đề xuất phát triển công viên theo cấu trúc ba trục cảnh quan chiến lược, gồm trục kết nối đa tầng hướng ga đường sắt đô thị S8, trục di sản tâm linh lấy Đền Voi Phục làm trung tâm và trục sinh thái liên kết sông Tô Lịch.

Trong đó, Đền Voi Phục được đề xuất lựa chọn làm hạt nhân tổ chức không gian cảnh quan. Các hạng mục vui chơi giải trí có mức độ tiếng ồn cao tại khu vực giáp ranh hoặc trong vùng ảnh hưởng của di tích dự kiến được di dời, tạo quỹ đất phát triển quảng trường, cây xanh và không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Các công trình tiện ích công cộng xây dựng mới trong phân vùng cảnh quan này được định hướng có quy mô nhỏ, chiều cao không quá một tầng, tương đương 4 m.

Đặc biệt, phương án quy hoạch đề xuất phân chia Công viên Thủ Lệ thành hai khu chức năng chính. Trong đó, phân khu mở có diện tích khoảng 13,5 ha, chiếm gần 70% diện tích toàn công viên, bao gồm mặt nước hồ Thủ Lệ, quảng trường, cây xanh, đường dạo và các không gian sinh hoạt công cộng.

Tại phân khu này, hệ thống tường rào bao quanh được đề xuất tháo dỡ, tạo điều kiện để người dân tiếp cận trực tiếp từ các tuyến phố Kim Mã, Đào Tấn và Nguyễn Văn Ngọc. Không gian mở dự kiến phục vụ người dân vui chơi, đi bộ, tập thể dục, nghỉ ngơi và thư giãn 24/7.

Phần diện tích còn lại khoảng 5,4 ha, tương đương 30%, được tổ chức thành phân khu có kiểm soát, phục vụ nuôi dưỡng, bảo tồn và trưng bày động vật. Khu vực này dự kiến tiếp tục áp dụng hình thức kiểm soát vé, bố trí hàng rào sinh thái và quy định thời gian hoạt động nhằm bảo đảm an toàn, nâng cao điều kiện chăm sóc và phúc lợi động vật.

Cùng với việc mở rộng không gian công cộng, đồ án nghiên cứu hình thành tổ hợp kết nối giao thông đa tầng tại cửa ngõ phía Tây Nam công viên theo định hướng phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD). Theo phương án đề xuất, một tuyến cầu bộ hành trên cao sẽ kết nối khu vực ga S8 của tuyến đường sắt đô thị số 3 với quảng trường trung tâm trong công viên. Tại mặt đất, quảng trường được định hướng trở thành không gian đón tiếp, sinh hoạt cộng đồng, kết hợp các tiện ích và công nghệ trình chiếu hiện đại.

Phía dưới quảng trường, đồ án nghiên cứu bố trí bãi đỗ xe ngầm nhiều tầng, các khu dịch vụ công cộng, thương mại và vui chơi giải trí trong nhà. Những hạng mục vui chơi cần di dời khỏi vùng ảnh hưởng của Đền Voi Phục cũng được nghiên cứu bố trí lại tại khu vực Đông Bắc công viên, giáp phố Đào Tấn và một phần không gian ngầm.

Theo định hướng điều chỉnh, Công viên Thủ Lệ sẽ được phát triển thành công viên chuyên đề đặc biệt của Hà Nội, kết hợp bảo tồn động, thực vật, phát triển hệ sinh thái, giáo dục môi trường với các hoạt động văn hóa, tham quan và giải trí. Phương án điều chỉnh không làm thay đổi chức năng cơ bản của Công viên Thủ Lệ là không gian cây xanh, mặt nước, vui chơi giải trí và vườn thú đặc thù trong khu vực nội đô. Mục tiêu đặt ra là tăng diện tích không gian mở, cải thiện cảnh quan, nâng cao chất lượng môi trường và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Đối với các hạng mục liên quan đến ga đường sắt đô thị S8, hành lang sông Tô Lịch, Đền Voi Phục, bãi đỗ xe ngầm và trạm biến áp, đồ án đặt ra yêu cầu bảo đảm kết nối đồng bộ về không gian, giao thông và hạ tầng kỹ thuật, phù hợp với các quy hoạch, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong phạm vi nghiên cứu hiện có khoảng 37 hộ dân, với khoảng 150 người sinh sống dọc tuyến Kim Mã và Cầu Giấy. Đây là số liệu hiện trạng phục vụ nghiên cứu quy hoạch; số hộ dân và nhân khẩu liên quan sẽ tiếp tục được rà soát, xác định cụ thể trong quá trình lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng nếu triển khai các dự án đầu tư.

Việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết nhằm khắc phục những nội dung không còn phù hợp của đồ án năm 2010, tạo cơ sở tổ chức đầu tư theo từng giai đoạn, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất và khai thác không gian công viên. UBND phường Giảng Võ tổ chức niêm yết công khai hồ sơ tại trụ sở và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của phường. Thời gian niêm yết, lấy ý kiến dự kiến kéo dài từ 20 đến 30 ngày kể từ ngày 8/10/2026.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan gửi ý kiến về UBND phường Giảng Võ thông qua Phòng Hạ tầng, Đô thị và Môi trường trước ngày 8/11/2026, tại số 525 phố Kim Mã, phường Giảng Võ, Hà Nội. Các nội dung nêu trên mới là phương án đề xuất trong đồ án đang được lấy ý kiến, chưa phải quyết định phê duyệt quy hoạch hoặc chủ trương triển khai đầu tư các hạng mục cụ thể.