Lạng Sơn 'thúc' tiến độ giải ngân vốn vùng đồng bào dân tộc trong chặng nước rút cuối năm

Chiều ngày 13/10, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức cuộc họp chuyên đề nhằm đánh giá hai nội dung trọng tâm: Tình hình triển khai Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp và tiến độ giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi kéo dài sang năm 2026.

Khởi sắc từ chính sách hỗ trợ nông nghiệp

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐND (ban hành ngày 26/3/2026) đang tạo ra những chuyển biến tích cực nhờ sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các sở, ngành và địa phương. Đáng chú ý, công tác thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn kỹ thuật được triển khai với nhiều đổi mới, sáng tạo, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân.

Toàn cảnh cuộc họp chuyên đề - Ảnh: CT.

Đến nay, 100% (65/65) xã, phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã phát sinh hồ sơ đăng ký tham gia thụ hưởng chính sách.

Cụ thể, đối với chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng, toàn tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 294 tổ chức, cá nhân đề xuất hỗ trợ với tổng mức đầu tư dự án hơn 166,4 tỷ đồng. Qua thẩm định, 59 nhà đầu tư đã được chấp thuận với tổng mức đề nghị hỗ trợ hơn 24,2 tỷ đồng.

Về chính sách mua cây giống, đã có 929 nhà đầu tư đăng ký. Trong đó, UBND cấp xã đã chấp thuận hỗ trợ kinh phí cho 397 nhà đầu tư trên diện tích phê duyệt là 297,4 ha. Từ nguồn hỗ trợ này, người dân đã bước đầu trồng mới trên 112 ha cây mắc ca và 3,3 ha cây dẻ.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đã tiếp nhận 1 hồ sơ đề xuất hỗ trợ cơ sở chế biến nông sản với tổng mức đề xuất 2 tỷ đồng.

Giải ngân vốn mục tiêu quốc gia: Vẫn còn đơn vị đạt tỷ lệ dưới 10%

Bên cạnh điểm sáng từ Nghị quyết 02, tiến độ giải ngân nguồn vốn kéo dài sang năm 2026 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN vẫn đang là một thách thức. Tổng nguồn vốn tiếp tục thực hiện của chương trình này là hơn 886 tỷ đồng.

Lãnh đạo các sở báo cáo tại buổi họp chuyên đề - Ảnh: CT.

Mặc dù UBND tỉnh Lạng Sơn đã quyết liệt chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn và điều chỉnh kế hoạch vốn cho phù hợp, nhưng tính đến ngày 30/9/2026, tỷ lệ giải ngân chung toàn tỉnh mới chỉ đạt 27% so với tổng vốn đã phân bổ.

Sự phân hóa giữa các địa phương thể hiện rõ nét: Cả tỉnh có 15 đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân trên 50%, đặc biệt xã Hữu Liên và xã Khuất Xá đã hoàn thành giải ngân 100%. Tuy nhiên, đáng lo ngại là vẫn còn 6 đơn vị chưa giải ngân được đồng vốn nào và 4 đơn vị có tỷ lệ giải ngân rất thấp, chỉ từ 5% đến dưới 10%.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích kỹ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Yêu cầu gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chặng nước rút

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Trần Thanh Nhàn nhấn mạnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải tập trung cao độ để hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Về thực hiện Nghị quyết 02, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tham mưu điều chỉnh nghị quyết; rà soát, tích hợp các hướng dẫn liên quan để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và thuận lợi trong áp dụng thực tiễn.

Các xã được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân; tổ chức học tập kinh nghiệm từ các mô hình hiệu quả; tăng cường hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ điều kiện trồng, chăm sóc. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu đến hết tháng 10/2026, mỗi xã được giao chỉ tiêu phải trồng tối thiểu 10 ha, đảm bảo hiệu quả và phù hợp với thực tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Trần Thanh Nhàn - Ảnh: CT.

Đối với công tác giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn giao Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng các đơn vị liên quan bám sát địa bàn, tăng cường kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các xã. Các địa phương phải chủ động rà soát từng dự án để kịp thời gỡ khó.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đặt mốc thời gian cụ thể: Phấn đấu trong tháng 10/2026, giải ngân trên 50% đối với nguồn vốn kéo dài sang năm 2026. Đối với nguồn vốn mới phân bổ năm 2026 thời hạn hết tháng 11/2026 giải ngân đạt 50% và hết năm 2026 giải ngân đạt 100%.

Đặc biệt, để siết chặt kỷ cương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu văn bản nhắc nhở các xã có tỷ lệ giải ngân dưới 15% tính đến hết tháng 9. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để theo dõi, đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ cuối năm.