Cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Cán bộ Sở Công thương tiếp nhận thủ tục hành chính của nhân dân thực hiện giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Ngay từ đầu năm, Sở đã tham mưu UBND tỉnh công bố 115 thủ tục hành chính mới ban hành, 202 thủ tục được sửa đổi, bổ sung và thay thế, 141 thủ tục bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Công Thương. Duy trì các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị để nắm bắt khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính, kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Tham mưu với UBND tỉnh đơn giản hóa thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết và các khâu trung gian không còn phù hợp, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, Sở đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục; tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến và trả kết quả điện tử. Cơ sở dữ liệu chuyên ngành về doanh nghiệp, sản xuất công nghiệp, thị trường, năng lượng và thương mại cũng được chú trọng xây dựng, kết nối, chia sẻ với các cơ quan liên quan. Qua đó, cơ quan chuyên môn có điều kiện khai thác thông tin phục vụ công tác quản lý, đồng thời từng bước hạn chế yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại những dữ liệu đã có trên hệ thống.

Cán bộ phòng Quản lý công nghiệp Sở Công thương trao đổi nghiệp vụ.

Để quá trình giải quyết hồ sơ thông suốt, Sở tăng cường phối hợp giữa bộ phận tiếp nhận và các phòng chuyên môn; thường xuyên theo dõi tiến độ, kịp thời hướng dẫn bổ sung hồ sơ khi cần thiết và xử lý những vướng mắc phát sinh. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với nâng cao trách nhiệm của công chức giúp bảo đảm hồ sơ được xử lý theo đúng quy trình, thời hạn. Đội ngũ cán bộ chủ động cập nhật quy định chuyên ngành, nâng cao kỹ năng số và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tiếp cận phương thức thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử.

9 tháng năm 2026, Sở Công Thương tiếp nhận 1.390 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó, 1.372 hồ sơ được giải quyết đúng hạn, đạt khoảng 98,7%; các hồ sơ còn lại đang trong thời gian xử lý. Toàn bộ hồ sơ được thực hiện trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Kết quả này phản ánh nỗ lực duy trì tiến độ giải quyết thủ tục, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử.

Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai.

Cải cách hành chính tại Sở Công Thương đang từng bước chuyển từ hoàn thiện quy trình sang nâng cao hiệu quả phục vụ, với nỗ lực cao nhất để giải quyết hồ sơ đúng hạn, đẩy mạnh khai thác dữ liệu và giảm những giấy tờ không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển chung của tỉnh.