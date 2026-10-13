Kiểm toán nhà nước ký Quy chế phối hợp với ba tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định, Quy chế phối hợp giữa KTNN và các địa phương đã phát huy hiệu quả thiết thực. Ảnh: XUÂN HỒNG

Tham dự Hội nghị có các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa; Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc; Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong; Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn. Các Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy; Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng, cùng lãnh đạo HĐND, UBND ba tỉnh, đại diện lãnh đạo các cơ quan thuộc ba tỉnh và lãnh đạo các đơn vị thuộc KTNN.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh ba tỉnh đã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; KTNN khu vực VIII được giao phụ trách địa bàn Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk. Những thay đổi về tổ chức bộ máy, địa giới hành chính và phạm vi quản lý đặt ra yêu cầu hoàn thiện cơ chế phối hợp, bảo đảm hoạt động kiểm toán gắn kết chặt chẽ hơn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát và điều hành ngân sách tại địa phương.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: XUÂN HỒNG

Phát biểu chào mừng Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc nhấn mạnh, cùng với những tiềm năng, cơ hội phát triển mới, địa phương đứng trước yêu cầu ngày càng cao về quản lý, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là trong đầu tư hạ tầng, quản lý ngân sách, đất đai và tài sản công sau sắp xếp. Tỉnh luôn chú trọng tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn huy động nguồn lực với nâng cao hiệu quả sử dụng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc nhấn mạnh, sự phối hợp với KTNN có ý nghĩa thiết thực trong nhận diện những tồn tại, hạn chế, kịp thời chấn chỉnh sai sót, hoàn thiện công tác quản lý. Ảnh: XUÂN HỒNG

Theo Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, sự phối hợp với KTNN có ý nghĩa thiết thực trong nhận diện những tồn tại, hạn chế, kịp thời chấn chỉnh sai sót, hoàn thiện công tác quản lý và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị. Hội nghị là dịp để các bên đánh giá kết quả phối hợp, trao đổi khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn và thống nhất phương thức phối hợp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Báo cáo tại Hội nghị, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VIII Huỳnh Ngọc Quang cho biết, thời gian qua, công tác phối hợp giữa KTNN với Thường trực HĐND, UBND các tỉnh ngày càng đi vào thực chất, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán, giám sát và quản lý, điều hành ngân sách địa phương.

Trong xây dựng kế hoạch kiểm toán, KTNN phối hợp với các địa phương khảo sát, thu thập thông tin, xác định đầu mối kiểm toán; lấy ý kiến HĐND, UBND và cơ quan thanh tra nhằm hạn chế trùng lặp, chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán với thanh tra, kiểm tra, giám sát. Trong quá trình kiểm toán, các địa phương phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu, giải trình và trao đổi thông tin, góp phần nâng cao chất lượng, tính chặt chẽ và khả thi của kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Kết quả kiểm toán cũng là nguồn thông tin quan trọng phục vụ HĐND các tỉnh trong hoạt động giám sát, thẩm tra, phê chuẩn quyết toán và quyết định các vấn đề về dự toán, phân bổ ngân sách theo thẩm quyền. Đối với chính quyền địa phương, kết quả kiểm toán giúp nhận diện, chấn chỉnh hạn chế trong quản lý, điều hành, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Ký Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán nhà nước (KTNN) với Ban Thường vụ Thành ủy/Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: XUÂN HỒNG

Tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán trên địa bàn KTNN khu vực VIII lũy kế đến tháng 9/2026 đạt 94,6%. KTNN khu vực VIII còn tham gia các kỳ họp HĐND, đóng góp ý kiến về dự toán, quyết toán ngân sách và phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kiến nghị kiểm toán.

Quy chế phối hợp mới được ký kết giữa KTNN với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND và UBND từng tỉnh, gồm 3 chương, 11 điều, có hiệu lực kể từ ngày ký. Quy chế xác định 10 nội dung phối hợp chủ yếu, từ trao đổi thông tin, xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm toán đến thực hiện kiến nghị kiểm toán, sử dụng kết quả kiểm toán phục vụ hoạt động giám sát, thẩm tra, quyết định dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; chuyển giao thông tin về tội phạm tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định và xử lý tình trạng trùng lặp, chồng chéo giữa thanh tra với kiểm toán.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy cho rằng, Quy chế phối hợp có ý nghĩa chiến lược.

Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo các địa phương đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp, trong đó nhấn mạnh yêu cầu chủ động phòng ngừa sai phạm, tăng cường chia sẻ dữ liệu và kịp thời tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy cho rằng, Quy chế phối hợp có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh khu vực đẩy mạnh phát triển hạ tầng liên vùng, logistics cảng biển, năng lượng tái tạo và các dự án an sinh xã hội. Quy mô đầu tư công ngày càng lớn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý, điều hành, phòng ngừa thất thoát, lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy đề xuất ba chuyển đổi chiến lược. Thứ nhất, chuyển từ khắc phục sai sót sang xử lý nguyên nhân gốc rễ, chủ động phòng ngừa rủi ro từ sớm. Trước hết, KTNN cần tăng cường kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động, kịp thời cảnh báo nguy cơ sai phạm có tính hệ thống trong các lĩnh vực như bồi thường, giải phóng mặt bằng, đấu thầu dự án, định giá đất, quản lý, bảo vệ rừng và khai thác khoáng sản.

Thứ hai, chuyển từ cung cấp hồ sơ, tài liệu thủ công sang chia sẻ dữ liệu số, tăng cường giám sát dựa trên dữ liệu. Việc kết nối cơ sở dữ liệu giữa chính quyền địa phương và KTNN sẽ góp phần rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, hạn chế sao gửi hồ sơ nhiều lần, đồng thời nâng cao năng lực phân tích, phát hiện và cảnh báo rủi ro.

Ký Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán nhà nước (KTNN) với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: XUÂN HỒNG

Thứ ba, chuyển từ xử lý kiến nghị sự vụ sang đúc kết thực tiễn, kiến tạo thể chế và tháo gỡ điểm nghẽn. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, những khó khăn, vướng mắc lặp lại tại ba tỉnh cần được tổng hợp, phân tích để nhận diện quy định pháp luật còn bất cập, từ đó đề xuất giải pháp căn cơ. Ông mong muốn KTNN tiếp tục phát huy tính độc lập và năng lực chuyên môn, kịp thời kiến nghị Quốc hội, Chính phủ hoàn thiện chính sách, pháp luật, tháo gỡ rào cản và khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng cho biết, sau hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Khánh Hòa đang hoàn thiện việc bàn giao, sắp xếp và xử lý nhà, đất, trụ sở dôi dư. Tỉnh đặt mục tiêu sớm đưa các tài sản này vào sử dụng đúng mục đích, tránh bỏ trống, xuống cấp, gây lãng phí.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng đề nghị KTNN hỗ trợ địa phương nhận diện rủi ro, bất cập qua hoạt động kiểm toán.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng đề nghị KTNN hỗ trợ địa phương nhận diện rủi ro, bất cập qua hoạt động kiểm toán để kịp thời chấn chỉnh; đồng thời làm rõ những vướng mắc về cơ chế, chính sách và kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết. Tỉnh cũng mong muốn KTNN phối hợp bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính, ngân sách và quản lý tài sản công cho cán bộ cấp xã, giúp chính quyền cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ, thẩm quyền được giao theo mô hình mới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định, Quy chế phối hợp giữa KTNN và các địa phương đã phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính công, tài sản công; đồng thời phát huy vai trò giám sát của HĐND và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quản lý nguồn lực công.

Thời gian qua, KTNN đã triển khai nhiều cuộc kiểm toán ngân sách địa phương, kiểm toán chuyên đề và kiểm toán hoạt động tại Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk, tập trung vào những lĩnh vực trọng yếu, tiềm ẩn rủi ro. Qua kiểm toán, KTNN ghi nhận kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, bất cập và kiến nghị giải pháp khắc phục. Sự phối hợp giữa KTNN và các địa phương ngày càng chặt chẽ, từ tổ chức kiểm toán, trao đổi thông tin đến theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị. Tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán lũy kế đến tháng 9/2026 đạt 94,6%.

Ký Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán nhà nước (KTNN) với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: XUÂN HỒNG

Để Quy chế phối hợp mới phát huy hiệu quả, Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị KTNN khu vực VIII bám sát đặc thù từng địa phương, lựa chọn nội dung kiểm toán trọng tâm, trọng điểm; phối hợp sớm trong xây dựng kế hoạch, hạn chế chồng chéo với hoạt động thanh tra, kiểm tra và tăng cường đôn đốc thực hiện kiến nghị. Các địa phương cần đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu số, xác định rõ trách nhiệm thực hiện những kiến nghị còn tồn đọng sau sắp xếp đơn vị hành chính. HĐND các tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát, chủ động đề xuất nội dung kiểm toán và giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Nhấn mạnh những điểm mới của Quy chế, Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết, phạm vi phối hợp được mở rộng lên 10 nội dung, có sự tham gia của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời quy định rõ hơn trách nhiệm của các bên. KTNN sẵn sàng phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tài chính, nhất là cán bộ cấp xã, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành ngân sách và tài sản công trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

KTNN trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước” nhằm ghi nhận những đóng góp của các cá nhân đối với sự phát triển của Ngành. Ảnh: XUÂN HỒNG

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các địa phương; tin tưởng Quy chế phối hợp mới sẽ được triển khai thực chất, hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý, sử dụng nguồn lực công, đáp ứng yêu cầu phát triển của Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ Hội nghị, KTNN trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước” nhằm ghi nhận những đóng góp của các cá nhân đối với sự phát triển của ngành.

Cũng tại Hội nghị, KTNN phối hợp với đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh trao biểu trưng nhà tình nghĩa cho các gia đình có công với cách mạng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk.

KTNN phối hợp với đại diện Vietcombank và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh trao biểu trưng nhà tình nghĩa cho các gia đình có công với cách mạng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Việc sơ kết và ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa KTNN với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk tạo cơ sở để các bên tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, phòng ngừa thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong giai đoạn mới./.