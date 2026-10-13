Kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công Dự án xây dựng cầu Ninh Cường

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành liên quan; đại diện Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình; lãnh đạo UBND xã Ninh Cường và xã Nghĩa Hưng.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 111/TB-VPUBND ngày 21/5/2026 về tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên Quốc lộ 37B, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 đã phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ vướng mắc, xây dựng kế hoạch GPMB tại hai xã Ninh Cường, Nghĩa Hưng.

Tại xã Nghĩa Hưng, Dự án có tổng diện tích đất dự kiến thu hồi 24.960 m², ảnh hưởng đến 32 hộ dân và 2 cơ quan, tổ chức. Đến nay, địa phương đã bàn giao 18.340,2 m² diện tích đất công, đất công ích do UBND xã quản lý và đất nông nghiệp, đạt khoảng 75,4%. Hiện còn 2 hộ chưa đồng thuận với phương án bồi thường, đang được tuyên truyền, vận động.

Tại xã Ninh Cường có tổng diện tích đất thu hồi là 19.873 m², đến nay đã thu hồi 7.797,9 m² và hoàn thành thủ tục bồi thường, hỗ trợ di dời tàu của Công ty Minh Khai. Hiện còn 77 hộ đất ở và 5 cơ quan, tổ chức đang được tuyên truyền, vận động, lấy ý kiến về phương án bồi thường, phấn đấu phê duyệt phương án bồi thường trước ngày 15/11/2026.

Công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại xã Nghĩa Hưng đang được đơn vị tư vấn tập trung triển khai thực hiện. Việc di dời, hoàn trả công trình điện đang được triển khai tại các vị trí có mặt bằng.

Đối với công tác giải ngân, dự án có tổng mức đầu tư 289,075 tỷ đồng, đã được cấp 52,2 tỷ đồng. Đến ngày 4/10/2026, giải ngân đạt 49,08 tỷ đồng, trong đó xã Nghĩa Hưng 47,24 tỷ đồng, xã Ninh Cường 1,84 tỷ đồng. Dự kiến trong tháng 10/2026, dự án tiếp tục giải ngân 95,41 tỷ đồng, đáp ứng yêu cầu triển khai công tác GPMB.

Trên diện tích mặt bằng được bàn giao, nhà thầu đang triển khai 4 mũi thi công khoan cọc nhồi gồm: Trụ chính P6 hoàn thành 6/12 cọc; trụ P7 hoàn thành 12/12 cọc; cầu dẫn phía Ninh Cường hoàn thành 5/25 cọc; cầu dẫn phía Nghĩa Hưng hoàn thành 4/25 cọc.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo xã Nghĩa Hưng phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo xã Ninh Cường phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá tình hình triển khai dự án, tiến độ thực hiện công tác GPMB; tình hình thực hiện kế hoạch vốn, giải ngân vốn đầu tư công và những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng trao đổi về những vấn đề phát sinh, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, công tác GPMB còn một số vướng mắc. Tại xã Nghĩa Hưng, 2 hộ dân bị ảnh hưởng một phần nhà ở, đề nghị không thu hồi hoặc bồi thường toàn bộ công trình nếu phải giải tỏa. Tại xã Ninh Cường, người dân kiến nghị điều chỉnh giá bồi thường đất, giá đất khu tái định cư và đề nghị thu hồi toàn bộ diện tích còn lại không thể sử dụng.

Để bảo đảm tiến độ dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 đề nghị tỉnh xem xét ứng vốn để chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (dự kiến còn thiếu khoảng 90 tỷ đồng).

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, xã Nghĩa Hưng và xã Ninh Cường trong công tác GPMB phục vụ triển khai dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới xã Nghĩa Hưng và xã Ninh Cường tiếp tục rà soát toàn bộ diện tích mặt bằng còn lại, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng xây dựng công trình.

Các địa phương cần xây dựng tiến độ chi tiết các công việc, xác định rõ các mốc hoàn thành đối với từng phần việc, thường xuyên cập nhật tình hình thực hiện và kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công khu tái định cư phục vụ dự án.

Đối với Ban bQuản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan xác định rõ những nội dung còn tồn tại, xây dựng kế hoạch và lộ trình xử lý cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng cho dự án.

Đối với nhà thầu xây dựng, mặt bằng có đến đâu cần huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công ngay đến đó; tổ chức thi công khoa học, hợp lý và an toàn.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án đối với việc hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt hơn nữa trong triển khai các nhiệm vụ, không để những khó khăn, vướng mắc kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn kiểm tra dự án xây dựng cầu Ninh Cường vị trí thuộc xã Nghĩa Hưng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn kiểm tra dự án xây dựng cầu Ninh Cường vị trí thuộc xã Ninh Cường.

Trước đó, Đoàn công tác đã kiểm tra thực địa khu vực triển khai dự án tại địa bàn xã Nghĩa Hưng và xã Ninh Cường.