Gia Lai: Đấu giá quyền sử dụng đất dự án Trung tâm trưng bày cà phê chất lượng cao

Theo quyết định, khu đất thực hiện dự án có tổng diện tích 13.473,5 m2 thuộc lô đất thương mại - dịch vụ ký hiệu TM-3 tại khu vực phường Hội Phú. Hiện trạng là đất trống do Nhà nước quản lý.

UBND tỉnh Gia Lai vừa quyết định đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Trung tâm trưng bày cà phê chất lượng cao tại phường Hội Phú. Ảnh: Hà Duy

Quy mô thiết kế của dự án gồm: công trình nhà trưng bày và dịch vụ có diện tích xây dựng 5.322 m2, chiều cao 5 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 26.610 m2.

Ngoài ra, dự án còn bố trí 2.467,5 m2 đất cây xanh cùng 5.684 m2 đất dành cho giao thông nội bộ, hạ tầng kỹ thuật và sân bãi.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng khu dịch vụ, thương mại và trưng bày đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật; khai thác hiệu quả quỹ đất dịch vụ tại khu vực đường Nguyễn Bình; góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị, chỉnh trang kiến trúc cảnh quan, nâng cao giá trị sử dụng đất và tạo điểm nhấn không gian cho khu vực.

Đồng thời, dự án đáp ứng nhu cầu phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm cà phê chất lượng cao, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hình thức cho thuê đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, thời hạn cho thuê đất và thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm. Tiến độ thực hiện dự án không quá 24 tháng kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất.

UBND tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức triển khai thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.