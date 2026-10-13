Hải Phòng kiến nghị tháo gỡ vướng mắc cho cảng biển, logistics

Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: Việt Cường

Các ý kiến tại tọa đàm góp phần hoàn thiện dự thảo Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi), dự kiến được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Về kết nối hạ tầng, các đại biểu đề nghị bổ sung quy định bắt buộc kết nối đường sắt vào vùng đất cảng biển loại I trở lên; công bố ga Lạch Huyện là ga liên vận quốc tế và điểm thay đổi phương thức vận tải đối với hàng hóa quá cảnh, phục vụ tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Để giảm chi phí vận tải, các hiệp hội kiến nghị nâng ngưỡng miễn hoa tiêu bắt buộc cho tàu có chân vịt mũi từ 2.000 GT lên 5.000 GT; không bắt buộc lai dắt đối với tàu container có chân vịt mũi, chiều dài dưới 100 mét.

Đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng phát biểu kết luận.

Đối với các bến cảng ngoài đê, đại diện Hiệp hội Vận tải Hải Phòng đề xuất việc dừng hoạt động trong mùa mưa lũ cần căn cứ vào cấp báo động lũ và điều kiện an toàn thực tế, thay vì áp dụng thời gian cố định. Đồng thời, cần nghiên cứu miễn, giảm tiền thuê đất trong thời gian cảng buộc phải dừng hoạt động để phòng, chống thiên tai; có chính sách ưu đãi đất đai, vốn vay dài hạn nhằm thu hút đầu tư hạ tầng cảng thủy.

Các ý kiến cũng đề nghị thí điểm mô hình “chính quyền cảng”, hoàn thiện quy định về tĩnh không cầu trên các tuyến thủy trọng điểm; kéo dài chu kỳ cấp phép nhận chìm phục vụ nạo vét, duy tu luồng hàng hải và cho phép tận dụng vật chất nạo vét đạt chuẩn để san lấp các khu kinh tế ven biển.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng nhấn mạnh yêu cầu đồng bộ pháp luật, tránh chồng chéo thẩm quyền, giảm thủ tục và chi phí cho doanh nghiệp. Các kiến nghị sẽ được tổng hợp, phân loại để tham gia thảo luận tại kỳ họp Quốc hội và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền, hướng tới phát triển cảng biển, logistics gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh.