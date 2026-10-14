Khương Ngọc đến Mỹ

Mới đây, Khương Ngọc chia sẻ hình ảnh trong chuyến đi Mỹ cùng những dòng tâm sự về tình cảm của khán giả dành cho bộ phim Lên Hương. Nam đạo diễn viết: “Tự nhiên qua bên này cái thành vầy. Ý em là cảm ơn những khán giả ở phương xa làm em thấy hạnh phúc, đi vô rạp Mỹ mà không khí như ở quê nhà, thực sự ấm cúng. Phim đang chiếu khắp các tiểu bang nha quý vị khán giả. Hãy đặt vé và đưa gia đình bạn bè đi xem Lên Hương nhé. À cái tên trong phần đặt vé là Luck for Sale, để nhiều khi mọi người đi tìm Lên Hương không thấy”.

Chia sẻ của Khương Ngọc nhanh chóng thu hút sự chú ý khi Lên Hương tiếp tục tiếp cận khán giả tại Mỹ. Đối với nam đạo diễn, việc được khán giả ở phương xa đến rạp xem phim, tạo nên bầu không khí gần gũi như quê nhà là một trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình đưa tác phẩm ra thị trường quốc tế.

Khương Ngọc chia sẻ không khí tại rạp Mỹ.

Lên Hương là phim điện ảnh do Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông đồng đạo diễn, ra mắt tại Việt Nam vào tháng 9/2026. Phim có sự tham gia của Hồng Đào, Võ Tấn Phát, NSND Hồng Vân, Tuyết Thu, Lê Hạ Anh, Quốc Khánh và Thiếu Lan. Tác phẩm kết hợp yếu tố hài hước với câu chuyện gia đình, những bí mật trong quá khứ và tình cảm giữa các thế hệ.

Nội dung xoay quanh bà Mũi (Hồng Đào), chủ một trại hòm đang gặp khó khăn vì công việc kinh doanh ế ẩm, và Tâm (Võ Tấn Phát), chàng trai cần tiền để cứu người mẹ mắc bệnh nặng. Hai người bước vào một giao kèo liên quan đến nghi thức dân gian được tin rằng có thể giúp đổi vận. Từ đây, những bí mật về món nợ cũ cùng các mối quan hệ gia đình dần được hé lộ, tạo nên chuỗi tình huống vừa hài hước vừa giàu cảm xúc.

Tại thị trường trong nước, Lên Hương có các suất chiếu sớm từ giữa tháng 9 và chính thức khởi chiếu ngày 18/9/2026. Bộ phim ghi nhận khởi đầu thuận lợi, thu hơn 30 tỷ đồng sau ba ngày chiếu sớm, sau đó lần lượt vượt các cột mốc 50 tỷ, 80 tỷ và 90 tỷ đồng.

Lên Hương đạt gần 95 tỷ đồng doanh thu phòng vé Việt Nam.

Theo số liệu vào ngày 13/10, Lên Hương đạt gần 95 tỷ đồng doanh thu phòng vé Việt Nam. Thành tích này nối dài chuỗi phim có doanh thu cao của Khương Ngọc, sau Chị Dâu với hơn 113 tỷ đồng và Cục Vàng Của Ngoại với khoảng 82,3 tỷ đồng. Kết quả cho thấy những câu chuyện gia đình, tình thân tiếp tục là hướng khai thác đáng chú ý trong sự nghiệp đạo diễn của anh.

Sau hành trình tại Việt Nam, Lên Hương tiếp tục được phát hành tại Bắc Mỹ với tên quốc tế Luck for Sale. Phim bắt đầu chiếu tại Mỹ từ ngày 9/10/2026 theo hình thức phát hành giới hạn, với đơn vị phát hành là Mockingbird Pictures.

Lên Hương tiếp tục được phát hành tại Bắc Mỹ với tên quốc tế Luck for Sale.

Việc có mặt tại rạp Mỹ mở ra cơ hội để Lên Hương tiếp cận thêm cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng như khán giả quốc tế quan tâm đến điện ảnh Việt Nam. Sự đón nhận của khán giả mà Khương Ngọc chia sẻ là tín hiệu tích cực cho bộ phim.

Trước đó, Khương Ngọc được chú ý với vai trò đạo diễn qua Chị Dâu và Cục Vàng Của Ngoại. Hai tác phẩm cùng khai thác những mối quan hệ gia đình nhưng có cách tiếp cận riêng, giúp anh từng bước định hình phong cách làm phim. Với Lên Hương, nam đạo diễn tiếp tục theo đuổi đề tài tình thân, đồng thời đưa câu chuyện Việt Nam đến với khán giả tại một thị trường mới.

Từ thành tích gần 95 tỷ đồng ở quê nhà đến những suất chiếu tại Mỹ, Lên Hương đang bước vào chặng đường tiếp theo sau khi ra mắt. Chia sẻ của Khương Ngọc cho thấy sự quan tâm của khán giả ở nước ngoài là một trong những điều khiến anh hạnh phúc khi bộ phim tiếp tục hành trình quốc tế.