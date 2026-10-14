Mối duyên Steven Nguyễn và Quách Ngọc Ngoan

Steven Nguyễn và Quách Ngọc Ngoan thuộc hai thế hệ diễn viên có hành trình sự nghiệp khác biệt, nhưng đang có điểm chung khi liên tiếp góp mặt trong những dự án điện ảnh được chú ý. Nếu Steven Nguyễn tạo bước ngoặt với Mưa đỏ rồi tiếp tục ghi dấu ấn qua Trại buôn người, Quách Ngọc Ngoan cũng trở lại màn ảnh với những vai diễn gai góc, mở ra cơ hội làm mới hình ảnh sau quãng thời gian đối diện nhiều khó khăn cá nhân.

Steven Nguyễn, tên thật Nguyễn Huy, sinh năm 1991, từng có nhiều năm hoạt động nghệ thuật nhưng chưa thực sự tạo được sức bật trên diện rộng. Anh được khán giả biết đến qua các dự án như Bi Long đại ca, song phải đến Mưa đỏ, tên tuổi mới thực sự trở thành tâm điểm chú ý. Vai Nguyễn Phúc Quang giúp nam diễn viên cho thấy khả năng xây dựng nhân vật có nhiều mâu thuẫn nội tâm, vượt ra ngoài hình tượng hành động vốn gắn liền với anh.

Steven Nguyễn hóa thân thành Trần Duy Ny, chàng trai miền Tây bị cuốn vào hành trình sinh tồn khắc nghiệt khi tìm cách giải cứu em gái.

Trước khi có bước ngoặt, Steven Nguyễn từng trải qua giai đoạn đóng vai nhỏ, làm thêm tại sân khấu để trang trải cuộc sống. Thành công đến sau nhiều năm kiên trì theo đuổi nghề, đồng thời kéo theo những cơ hội và áp lực mới. Với anh, Mưa đỏ không chỉ giúp mở rộng độ nhận diện mà còn tạo tiền đề để tiếp tục thử sức trong những dự án điện ảnh có quy mô lớn hơn.

Trong khi đó, Quách Ngọc Ngoan sinh năm 1986, là gương mặt có nhiều năm kinh nghiệm trên màn ảnh Việt. Anh từng ghi dấu qua Long thành cầm giả ca, Người bất tử và nhiều tác phẩm thuộc các thể loại khác nhau. Sở hữu ngoại hình phong trần cùng khả năng thể hiện những nhân vật phức tạp, nam diễn viên thường được giao các vai có tính cách gai góc, nhiều góc khuất.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Quách Ngọc Ngoan cũng trải qua những giai đoạn trầm lắng. Năm 2023, anh công khai gặp khó khăn tài chính sau khi hoạt động kinh doanh không thuận lợi. Những biến động trong cuộc sống cá nhân khiến con đường nghệ thuật của nam diễn viên có thời điểm không còn sôi nổi như trước. Việc tiếp tục tham gia các dự án điện ảnh vì thế mang ý nghĩa như một cơ hội để anh duy trì nghề nghiệp, đồng thời chứng minh năng lực sau những thay đổi của cuộc sống.

Quách Ngọc Ngoan đảm nhận vai Tài, nhân vật phản diện lạnh lùng đứng sau những hành vi tàn nhẫn trong Trại buôn người.

Điểm giao nhau nổi bật giữa hai diễn viên nằm ở Trại buôn người, bộ phim hành động, sinh tồn do Toni Dương Bảo Anh đạo diễn, khởi chiếu từ ngày 25/9/2026. Tác phẩm khai thác vấn nạn lừa đảo việc nhẹ lương cao và đường dây tội phạm buôn người, tạo nên cuộc đối đầu giữa những nạn nhân tìm cách sinh tồn với các đối tượng kiểm soát, bóc lột họ. Theo số liệu được báo chí dẫn từ Box Office Vietnam, phim vượt mốc 400 tỷ đồng sau gần ba tuần ra rạp, trở thành một trong những tác phẩm Việt nổi bật tại phòng vé năm 2026.

Trong phim, Steven Nguyễn đảm nhận vai Trần Duy Ny, chàng trai miền Tây tìm cách giải cứu em gái nhưng rơi vào tay đường dây tội phạm. Nhân vật đòi hỏi anh kết hợp diễn xuất thể chất với việc thể hiện nỗi sợ hãi, sự giằng co và ý chí sinh tồn. Ở tuyến đối lập, Quách Ngọc Ngoan vào vai Tài, kẻ quản lý trại lạnh lùng, tàn nhẫn. Sự tương phản giữa hai nhân vật tạo nên một trong những điểm nhấn của tác phẩm, đồng thời giúp mỗi diễn viên phát huy thế mạnh riêng.

Mối duyên màn ảnh của cả hai chưa dừng lại ở đó. Steven Nguyễn và Quách Ngọc Ngoan còn góp mặt trong Đặc công rừng Sác, dự án điện ảnh lịch sử, chiến tranh do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn, với kịch bản của biên kịch Châu Thổ. Phim lấy cảm hứng từ những chiến công của Đoàn 10 Đặc công Rừng Sác trong kháng chiến chống Mỹ, dự kiến khởi quay vào tháng 10/2026 và ra mắt trong năm 2027. Dự án còn quy tụ Đỗ Nhật Hoàng, Đình Khang, Lê Minh Thuấn và Sỹ Toàn.

Steven Nguyễn và Quách Ngọc Ngoan có những dấu ấn riêng trong hành trình theo đuổi diễn xuất.

Hai bộ phim thuộc những bối cảnh khác nhau, nhưng đều mở ra cơ hội để Steven Nguyễn và Quách Ngọc Ngoan tiếp tục khai thác khả năng diễn xuất trong các câu chuyện giàu xung đột. Nếu Steven Nguyễn đang tận dụng đà thành công để mở rộng vị thế, Quách Ngọc Ngoan có cơ hội làm mới hình ảnh và tìm lại sức bật nghề nghiệp. Với cả hai, những lần hội ngộ này không chỉ là sự trùng hợp trong lựa chọn dự án mà còn là dịp để khán giả nhìn rõ hơn hành trình riêng của mỗi người trên màn ảnh Việt.