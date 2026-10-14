Tăng Thanh Hà lọt vào danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Nữ diễn viên Tăng Thanh Hà vừa được TC Candler đưa vào danh sách đề cử The 100 Most Beautiful Faces of 2026 (100 gương mặt đẹp nhất thế giới). Cô xuất hiện trong danh sách cùng nhiều gương mặt quốc tế như Công chúa Leonor của Tây Ban Nha, người mẫu Hannah Montoya và ca sĩ Hwasa của Hàn Quốc.

Tăng Thanh Hà vừa được TC Candler đưa vào danh sách đề cử The 100 Most Beautiful Faces of 2026.

Tính đến 13/10, có 35 nghệ sĩ Việt Nam xuất hiện ở hai hạng mục, gồm 21 nữ và 14 nam. Ở bảng nữ, các diễn viên được đề cử gồm: Tăng Thanh Hà, Ninh Dương Lan Ngọc, Thúy Ngân, Kaity Nguyễn, Kim Tuyến, Phương Anh Đào, Hoàng Hà, Jun Vũ, Tú Vi và Lâm Vỹ Dạ.

Danh sách còn có 3 Hoa hậu: Kỳ Duyên, Thiên Ân, Thanh Thủy, người mẫu Thanh Hằng, Ngọc Trinh, ca sĩ Chi Pu, Chi Xê, Linh Ka, Lamoon, Pháo, Han Sara và nhà sáng tạo nội dung Lê Thị Khánh Huyền.

The 100 Most Handsome Faces of 2026, tạp chí Mỹ công bố Sơn Tùng M-TP, Hieuthuhai, Isaac, Jack, Anh Tú Atus, Hùng Huỳnh, Quốc Anh, Trấn Thành và Ngô Kiến Huy, Rhyder, Quang Hùng MasterD, Thái Lê Minh Hiếu, Wren Evans và Hoàng Dũng vào danh sách đề cử. Mỗi năm, TC Candler công bố 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, được chọn lọc từ hơn 500.000 người nổi tiếng trên toàn cầu, chia thành hai bảng nam và nữ. Các đề cử được công bố nhiều đợt trước khi có bảng xếp hạng chính thức.

Một số người đẹp Việt từng góp mặt trong danh sách, như Trúc Diễm đứng thứ 67 năm 2014. Thảo Nhi Lê có tên trong 3 năm liên tiếp, lần lượt giữ vị trí 81 năm 2020, 67 năm 2021 và 57 năm 2022.

Năm 2025, Rosé - thành viên BlackPink - dẫn đầu bảng nữ, còn diễn viên Trung Quốc Trương Triết Hạn đứng đầu bảng nam.

Tăng Thanh Hà - "Ngọc nữ màn ảnh Việt".

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986 tại Tp.HCM, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2004. Cô từng tham gia các bộ phim như: Dốc tình, Hàn Mặc Tử và Hương phù sa, trước khi tạo bước ngoặt lớn với vai Diễm Trúc trong Bỗng dưng muốn khóc (2008). Hình ảnh cô gái bán sách dạo với vẻ ngoài mộc mạc, kiên cường giúp Tăng Thanh Hà trở thành gương mặt được đông đảo khán giả yêu thích. Sau thành công của bộ phim, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án truyền hình và điện ảnh như: Đẹp từng centimet, Cánh đồng bất tận và Mỹ nhân kế. Những vai diễn này góp phần định hình hình ảnh một diễn viên có vẻ đẹp trong trẻo, phong thái tự nhiên trên màn ảnh Việt.

Tăng Thanh Hà vào danh sách tranh giải Mỹ nhân đẹp nhất thế giới ngay khi vừa trở lại điện ảnh sau 13 năm. "Ngọc nữ màn ảnh Việt" trở lại với dự án điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng. Trong phim, cô đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu, nhân vật lịch sử gắn với giai đoạn nhiều biến động của triều Nguyễn và cuộc hôn nhân với vua Bảo Đại, do Ma Ran Đô thủ vai. Dự án được chuẩn bị trong nhiều năm và gây chú ý khi hướng đến việc tái hiện không gian lịch sử bằng bối cảnh thực tế tại Đại Nội Huế, trong đó có điện Kiến Trung. Việc Tăng Thanh Hà trở lại với một vai diễn có yêu cầu về thần thái, phục trang và phong cách thể hiện khác biệt so với những nhân vật trước đây cũng khiến bộ phim được khán giả chú ý.

Hoàng hậu cuối cùng dự kiến ra rạp vào tháng 5/2027. Đây là dự án đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của Tăng Thanh Hà với điện ảnh sau quãng thời gian dài tập trung cho gia đình và công việc riêng.

Quỳnh Chi (t/h)