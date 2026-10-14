Top 4 bộ phim Hoa ngữ đang dẫn đầu bảng xếp hạng iQIYI

Đường đua phim Hoa ngữ trên iQIYI đang trở nên sôi động khi nhiều tác phẩm thuộc các thể loại khác nhau cùng nhận được sự quan tâm của khán giả. Từ cổ trang phá án, báo thù đến dòng phim xuyên không kinh điển và trinh thám Dân quốc, những cái tên nổi bật cho thấy thị hiếu của người xem ngày càng đa dạng.

1. Mị Ảnh Thần Bộ

Một trong những tác phẩm nổi bật trên iQIYI là Mị Ảnh Thần Bộ, bộ phim cổ trang pha màu sắc bí ẩn, điều tra và kỳ án. Ảnh: iQIYI

Tác phẩm do Trịnh Vĩ Văn, đạo diễn từng thực hiện Trần Tình Lệnh, và Lưu Sùng đồng chỉ đạo. Phim có sự tham gia của La Vân Hi, Phương Dật Luân và Thẩm Vũ Khiết. Điểm đáng chú ý của Mị Ảnh Thần Bộ nằm ở bộ ba nhân vật cùng đồng hành phá án. La Vân Hi đảm nhận Lê Tư, bên ngoài là một công tử phong lưu, có phần bất cần nhưng thực chất mang thân phận Tứ hoàng tử được cho là đã chết từ 10 năm trước. Anh trà trộn vào Thần Bộ Ty để lần tìm chân tướng liên quan đến thân phận của chính mình.

Phương Dật Luân vào vai Mông Duệ, biệt danh “Quỷ Bộ”. Đây là nhân vật sở hữu võ nghệ cao cường nhưng phía sau vẻ ngoài mạnh mẽ là một mối huyết hải thâm thù. Trong khi đó, Thẩm Vũ Khiết đảm nhận Bạch Trân Châu, nữ ngỗ tác có khả năng khám nghiệm tử thi xuất sắc.

Ba nhân vật với ba thế mạnh khác nhau tạo thành một tổ hợp phá án khá đặc biệt. Một người giỏi che giấu thân phận, một người mạnh về võ lực và một người sở hữu năng lực khám nghiệm. Sự kết hợp này giúp câu chuyện có thêm nhiều hướng khai thác bên cạnh tuyến bí ẩn xuyên suốt.

Trên iQIYI, Mị Ảnh Thần Bộ được giới thiệu là tác phẩm cổ trang bí ẩn gồm 30 tập, với nhiều vụ án mang màu sắc kỳ dị. Phim hiện nằm trong nhóm tác phẩm có độ hot đáng chú ý trên nền tảng.

2. Nhất Âu Xuân

Bên cạnh dòng phim phá án, Nhất Âu Xuân cũng là một cái tên đáng chú ý trên iQIYI. Phim do Phan An Tử đạo diễn, với Hứa Khải và Châu Dã đảm nhận vai chính. Ảnh: iQIYI

Tác phẩm kể câu chuyện về Tạ Thanh Viên và Thẩm Nhuận, hai con người từng gặp nhau trong thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời. Khi ấy, cả hai cùng trải qua những biến cố riêng và trở thành chỗ dựa cho nhau trước khi phải chia xa.

Nhiều năm sau, Tạ Thanh Viên trở về Tạ gia với mục tiêu tìm ra chân tướng cái chết oan khuất của mẹ. Nàng không chỉ thông minh mà còn quyết tâm bước vào hành trình báo thù. Trong khi đó, Thẩm Nhuận sau nhiều biến cố đã trở thành trọng thần triều đình và được giao điều tra một vụ án tham ô tại Tiền Đường.

Cuộc gặp lại giữa hai người mở ra một mối quan hệ vừa có yếu tố tình cảm, vừa gắn với những âm mưu và tranh đấu quyền lực. Thẩm Nhuận bị thu hút bởi sự thông minh, dũng cảm của Thanh Viên, trong khi nữ chính cũng dần xem anh là người đồng hành có thể cùng mình tiến về phía trước.

Điểm đáng chú ý của Nhất Âu Xuân nằm ở việc tuyến tình cảm được đặt trong câu chuyện báo thù và đấu trí. Thay vì chỉ tập trung vào chuyện tình của hai nhân vật, bộ phim còn mở rộng sang những cuộc tranh đấu trong gia tộc và chính trường.

3. Bộ Bộ Kinh Tâm

Không phải tác phẩm mới, Bộ Bộ Kinh Tâm vẫn là cái tên đáng chú ý sau 15 năm khi nhắc đến những bộ phim cổ trang từng tạo dấu ấn mạnh trên màn ảnh Hoa ngữ. Ảnh: NSX

Ra mắt năm 2011, phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Đồng Hoa và do Lý Quốc Lập đạo diễn. Tác phẩm đưa Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long, Trịnh Gia Dĩnh, Lâm Canh Tân và Viên Hoằng vào câu chuyện xuyên không gắn với cuộc tranh giành quyền lực dưới thời Khang Hy.

Lưu Thi Thi đảm nhận Trương Hiểu, cô gái hiện đại vô tình xuyên không về triều Thanh và trở thành Mã Nhĩ Thái Nhược Hy. Từ một người sống ở thế kỷ 21, cô phải thích nghi với một thế giới hoàn toàn khác, đồng thời bị cuốn vào mối quan hệ phức tạp với các vị A ca.

Nhược Hy lần lượt gặp Bát A Ca, Tứ A Ca, Thập Tam A Ca và Thập Tứ A Ca. Mỗi người mang một tính cách, lựa chọn và cách yêu khác nhau, khiến chuyện tình của nữ chính ngày càng trở nên phức tạp.

Điểm khiến Bộ Bộ Kinh Tâm được nhớ đến không chỉ nằm ở yếu tố xuyên không. Bộ phim còn khai thác cuộc tranh giành quyền lực giữa các hoàng tử, đồng thời đặt nhân vật Nhược Hy vào tình thế biết trước nhiều biến động lịch sử nhưng không thể dễ dàng thay đổi số phận.

Sau nhiều năm, tác phẩm vẫn có khả năng thu hút khán giả nhờ câu chuyện tình cảm nhiều day dứt cùng dàn nhân vật từng trở thành dấu ấn của dòng phim cổ trang Hoa ngữ.

4. Tôi Không Phải Là Đại Sư

Một màu sắc hoàn toàn khác thuộc về Tôi Không Phải Là Đại Sư, bộ phim trinh thám, huyền bí lấy bối cảnh thời Dân Quốc. Ảnh: iQIYI

Tác phẩm có tên gốc Trường Phong Khởi, được chuyển thể từ tiểu thuyết Tôi Là Một Thầy Bói của tác giả Dịch Chi. Phim do Dương Lỗi, đạo diễn của Tam Thể, thực hiện. Lý Hiện đảm nhận Thượng Quan Thành Minh, một thiếu gia từng sống trong nhung lụa nhưng gia đình bị hãm hại. Sau biến cố, anh phải thay đổi thân phận, bước vào thế giới giang hồ và học các thuật bói toán, tướng số để tìm đường trả thù.

Đồng hành với anh là Giang Phi Yến do Lý Nhất Đồng thủ vai. Nhân vật này có vẻ ngoài dịu dàng nhưng thực chất là một cao thủ lừa đảo được đào tạo từ nhỏ. Mối quan hệ giữa hai người cũng không đơn giản. Họ bước vào một cuộc hôn nhân được sắp đặt, đồng thời liên tục đề phòng và thử thách lẫn nhau. Có lúc là vợ chồng, có lúc trở thành đối thủ, nhưng cuối cùng vẫn phải phối hợp để đối phó với kẻ thù chung.

Câu chuyện được xây dựng xoay quanh chín vụ án liên kết với nhau. Trong quá trình điều tra, Thượng Quan Thành Minh và Giang Phi Yến từng bước lần theo những bí mật phía sau các thế lực sử dụng thuật số, bói toán và mê tín để thao túng người khác.

Đây cũng là điểm tạo nên màu sắc riêng của bộ phim. Thay vì khai thác mô típ Dân quốc quen thuộc theo hướng tình cảm đơn thuần, tác phẩm tập trung vào những màn đấu trí, lừa đảo và giải mã bí ẩn. Tôi Không Phải Là Đại Sư hiện được iQIYI giới thiệu với 24 tập, có sự tham gia của Lý Hiện, Lý Nhất Đồng, Ngô Cương và Lưu Quán Lân.

Nhìn chung, bốn tác phẩm mang đến bốn màu sắc khá khác nhau. Mị Ảnh Thần Bộ nổi bật với cổ trang phá án và yếu tố bí ẩn, Nhất Âu Xuân kết hợp báo thù với tình cảm và quyền mưu, Bộ Bộ Kinh Tâm giữ sức hút nhờ giá trị hoài niệm, còn Tôi Không Phải Là Đại Sư tạo điểm nhấn bằng những màn đấu trí trong bối cảnh Dân quốc.

Sự xuất hiện của những tác phẩm thuộc nhiều thế hệ cũng cho thấy sức hút trên các nền tảng trực tuyến không chỉ đến từ phim mới. Một tác phẩm cũ vẫn có thể tìm được khán giả nếu sở hữu câu chuyện đủ sức giữ chân người xem, trong khi những dự án mới phải liên tục tạo ra lý do để khán giả theo dõi từng tập.