Muôn màu fan project tiếp sức dàn Anh Trai trước thềm concert Tinh Hà 'Say Hi'

Càng gần tới ngày diễn ra concert Tinh Hà “Say Hi”, fandom của các Anh Trai càng tất bật hoàn thiện những fan project tiếp ứng cho thần tượng.

Hình thức tiếp ứng phổ biến nhất là booth check-in được các FC, fansite lên ý tưởng và chuẩn bị từ nhiều tuần trước. Không chỉ là nơi để người hâm mộ lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ, những không gian này còn mở ra cơ hội gặp gỡ, giao lưu giữa các fan và các Anh Trai trong thời gian diễn ra concert.

Mỗi booth đều mang ý tưởng, màu sắc riêng, được đầu tư chỉn chu từ ý tưởng đến thiết kế, thể hiện tình cảm và sự sáng tạo của từng fandom dành cho thần tượng.

Hình ảnh một vài thiết kế booth check-in của các FC.

Bên cạnh những booth check-in rực rỡ, fandom của Quang Hùng MasterD, Cody Nam Võ, CONGB, IVAN và DANG HONG HAI còn triển khai các dự án roadshow với hình ảnh các Anh Trai. Những đoàn xe hứa hẹn góp phần khuấy động không khí concert nóng hơn bao giờ hết.

Nhà MUZIK đầu tư 3 siêu xe trong project roadshow dành tặng Quang Hùng MasterD.

Trong khi đó, cộng đồng fan của Song Luân, Ali Hoàng Dương, Thể Thiên, Vương Bình, Dương Domic, JSOL, JAYSONLEI và KIMLONG chuẩn bị những food truck "tiếp sức" cho người hâm mộ.

Hình ảnh các dự án food truck của dàn Anh Trai.

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng chuẩn bị những món quà nhỏ xinh như banner, huy hiệu, kẹp tóc, quạt mini... để giao lưu, tặng "người nhà" khi tham gia concert. Mỗi món quà đều chứa đựng tình cảm của các bạn dành cho những thành viên trong fandom cũng như khán giả yêu thích chương trình, tạo nên những kỷ niệm "đu idol" thật đẹp.

Free gift tới từ FC và người hâm mộ. Nguồn threads: @doublemin2313, @omhoabemeo, @enchantedillan, @lynlyn.kan

Sự chuẩn bị công phu, chu đáo từ các fandom và người hâm mộ hứa hẹn mang đến bầu không khí sôi động và nhiều trải nghiệm thú vị trong 2 đêm concert Tinh Hà “Say Hi” sắp tới.