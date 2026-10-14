Cục diện phòng vé ngày 14/10: Hộ Linh Tráng Sĩ sắp rời rạp

Theo Box Office, trong ngày 14/10, Trại Buôn Người tiếp tục giữ vị trí đầu bảng xếp hạng doanh thu ngày với hơn 2,26 tỷ đồng. Bộ phim bán ra 28.891 vé trên tổng số 3.713 suất chiếu, tạo khoảng cách đáng kể với các tác phẩm còn lại. Doanh thu tích lũy của phim đã vượt mốc 424 tỷ đồng, cho thấy sức hút vẫn được duy trì sau thời gian dài ra rạp.

Đứng thứ hai là Quỷ Ăn Tạng 4: Hổ Tinh, bộ phim kinh dị Thái Lan thu về gần 1,47 tỷ đồng trong ngày, bán được 19.619 vé với 2.232 suất chiếu. Dù chưa thể vượt qua vị trí dẫn đầu, tác phẩm vẫn cho thấy khả năng cạnh tranh đáng chú ý khi duy trì doanh thu trên 1 tỷ đồng mỗi ngày.

Trại Buôn Người tiếp tục dẫn đầu phòng vé ngày 14/10 với doanh thu hơn 2,26 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu lên hơn 424 tỷ đồng. Ảnh: Box Office

Khoảng cách giữa hai bộ phim dẫn đầu và nhóm phía sau khá lớn. Án Mạng Xém Hoàn Hảo đứng thứ ba với doanh thu hơn 205 triệu đồng, bán ra 2.804 vé trên 800 suất chiếu. Trong khi đó, Người Mẹ Khác thu về gần 118 triệu đồng, bán được 1.429 vé với 682 suất chiếu, đưa tổng doanh thu tích lũy lên khoảng 8 tỷ đồng.

Nhìn chung, thị trường phòng vé ngày 14/10 vẫn tập trung phần lớn doanh thu vào hai cái tên dẫn đầu. Các bộ phim ở nhóm sau chưa tạo được sự bứt phá đủ lớn để thu hẹp khoảng cách, khiến cục diện bảng xếp hạng tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt.

Ở chiều ngược lại, Lên Hương đang tiến gần cột mốc doanh thu 100 tỷ đồng nhưng vẫn đối mặt với không ít thách thức. Tính đến thời điểm thống kê, bộ phim của đạo diễn Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông đạt tổng doanh thu khoảng 94,95 tỷ đồng, còn thiếu hơn 5 tỷ đồng để cán mốc đáng chú ý này.

Lên Hương đạt doanh thu tích lũy gần 95 tỷ đồng, còn cách cột mốc 100 tỷ đồng hơn 5 tỷ đồng. Ảnh: Box Office

Tuy nhiên, tác phẩm hiện đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng doanh thu ngày. Điều này cho thấy sức hút tại phòng vé đã giảm so với giai đoạn trước, trong khi chặng đường còn lại để đạt mục tiêu 100 tỷ đồng không còn quá dài nhưng vẫn phụ thuộc vào lượng khán giả tiếp tục lựa chọn bộ phim.

Nếu duy trì được sức mua ổn định trong những ngày tới, đặc biệt vào dịp cuối tuần, Lên Hương vẫn có cơ hội chạm mốc doanh thu nói trên. Dẫu vậy, khi thời gian trụ rạp kéo dài và sự cạnh tranh từ các tác phẩm khác ngày càng rõ rệt, khả năng cán đích sẽ phụ thuộc đáng kể vào diễn biến doanh thu thực tế.

Hộ Linh Tráng Sĩ gần như khép lại hành trình tại rạp

Tâm điểm đáng chú ý khác của phòng vé ngày 14/10 là tình trạng ảm đạm của Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh. Sau gần 7 tuần ra rạp, bộ phim hiện chỉ còn duy trì sự hiện diện ở mức rất hạn chế, với tổng doanh thu tích lũy khoảng 38,4 tỷ đồng.

Theo số liệu thống kê trong ngày, tác phẩm chỉ thu về khoảng 229.000 đồng, bán được 3 vé và còn 8 suất chiếu trên toàn hệ thống. Phim đứng thứ 24 trên bảng xếp hạng doanh thu ngày, phản ánh sức mua đã giảm xuống mức thấp nhất trong giai đoạn cuối hành trình chiếu rạp.

Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh chỉ bán được 3 vé trong ngày 14/10, với tổng doanh thu khoảng 38,4 tỷ đồng sau gần 7 tuần ra rạp. Ảnh: Box Office

Việc số suất chiếu bị thu hẹp đáng kể khiến cơ hội cải thiện doanh thu của bộ phim ngày càng hạn chế. Với lượng vé bán ra chỉ ở mức vài vé mỗi ngày, Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh gần như không còn nhiều dư địa để tạo ra chuyển biến đáng kể tại phòng vé. Sau 47 ngày kể từ suất chiếu sớm đầu tiên, tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình đang tiến sát thời điểm kết thúc hành trình chiếu rạp.

Cục diện phòng vé ngày 14/10 vì thế cho thấy sự đối lập giữa các tác phẩm. Trong khi Trại Buôn Người tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu với doanh thu vượt trội, Lên Hương vẫn nỗ lực tiến đến cột mốc 100 tỷ đồng, còn Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh gần như đã khép lại cuộc đua doanh thu sau hành trình chưa đạt kỳ vọng.