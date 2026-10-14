Huyền Lizzie gây sốt trong Căn nhà không mái che

Huyền Lizzie là một trong những nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất của màn ảnh phía Bắc. Trong sự nghiệp diễn xuất, cô ghi dấu ấn với những vai phụ nữ hiện đại, độc lập, có sự nghiệp và phong cách thời trang thanh lịch. Một số bộ phim giờ vàng tiêu biểu có sự góp mặt của nữ diễn viên là Thương ngày nắng về, Chạy trốn thanh xuân, Chúng ta của 8 năm sau và Cách em 1 milimet.

Mới đây, Huyền Lizzie tái xuất với bộ phim Căn nhà không mái che. Lần này, nữ diễn viên lựa chọn hình tượng khác biệt so với những vai diễn trước đây, khi vào vai một người phụ nữ nông thôn có cuộc sống vất vả, chịu nhiều thiệt thòi trong hôn nhân.

Huyền Lizzie là một trong những nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất của màn ảnh phía Bắc.

Trong phim, Huyền Lizzie đảm nhận vai Hạnh, người phụ nữ hiền lành, chăm chỉ và giàu lòng tự trọng. Hạnh mưu sinh bằng nghề bán rau, hái chè, nuôi lợn gà, đồng thời chăm sóc hai con là Thơ và Khang. Cuộc sống của cô trở nên nặng nề bởi cuộc hôn nhân không hạnh phúc với Bình (Doãn Quốc Đam), người chồng có tính cách cục cằn, cờ bạc và thường xuyên bạo hành vợ.

Lấy bối cảnh vùng trung du Bắc Bộ vào khoảng những năm 2010, Căn nhà không mái che khai thác cuộc sống của những người lao động bình dị cùng những vấn đề gần gũi như gia đình, cơm áo và tình thân. Vai Hạnh đánh dấu sự thay đổi hình tượng của Huyền Lizzie khi cô rời xa những nhân vật phụ nữ thành thị sang trọng, hiện đại để hóa thân thành người vợ, người mẹ phải chịu đựng nhiều tổn thương.

Huyền Lizzie trong vai Hạnh.

Một trong những phân đoạn khiến khán giả xót xa là cảnh Hạnh bị chồng bạo hành. Bình hiện lên với những hành động thô bạo, từ việc ném mâm vào lưng vợ đến nhét cơm vào miệng cô. Những tình tiết này khắc họa cuộc sống ngột ngạt mà Hạnh phải trải qua, đồng thời đặt Huyền Lizzie vào thử thách diễn xuất khi thể hiện nỗi đau, sự cam chịu và bất lực của một người phụ nữ mắc kẹt trong cuộc hôn nhân nhiều tổn thương.

Ở tập 2, câu chuyện tiếp tục lấy nước mắt người xem khi Hạnh quyết định bán số vàng mẹ ruột cho trước ngày cưới để trả nợ cho chồng, đổi lấy cơ hội chấm dứt cuộc hôn nhân bất hạnh. Đây vốn là tài sản cô muốn giữ lại làm của hồi môn cho con gái Thơ. Tuy nhiên, trước những biến cố gia đình, Hạnh buộc phải đưa ra lựa chọn khó khăn. Chi tiết này làm nổi bật những hy sinh của nhân vật, đồng thời cho thấy mong muốn thoát khỏi cuộc sống bế tắc để bảo vệ các con.

Sau khi những phân đoạn trên được chia sẻ, diễn xuất của Huyền Lizzie nhận được nhiều phản hồi từ khán giả. Một số người bày tỏ sự xót xa trước hoàn cảnh của Hạnh, đặc biệt là cảnh nhân vật bị chồng nhét cơm vào miệng. Một khán giả bày tỏ: "Em rất thích chị đóng phim, đoạn nhét cơm vào miệng em thấy thương dã man". Người khác nhận xét: "Ôi em diễn xuất đạt quá làm chị nhìn xót huhu". Những chia sẻ này cho thấy các tình huống bi kịch của nhân vật đã tạo được cảm xúc với một bộ phận người xem.

Một trong những phân đoạn khiến khán giả xót xa là cảnh Hạnh (Huyền Lizzie) bị chồng bạo hành.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả cho biết họ đã khóc khi theo dõi bộ phim. Một người xem chia sẻ: "Xem mà khóc như mưa. Phim hay và đời quá". Khán giả khác viết: "Chạm trái tim người xem rồi. Khơi gợi lại nhiều mảnh đời, nỗi đau của chị em cam chịu". Những phản hồi này cho thấy câu chuyện của Hạnh gợi lên sự đồng cảm với những người phụ nữ phải chịu đựng tổn thương, bất hạnh trong chính gia đình mình.

Dù vậy, màn thay đổi hình tượng của Huyền Lizzie cũng cần thêm thời gian để khán giả làm quen. Một số người thừa nhận họ vẫn quen nhìn nữ diễn viên trong những vai diễn như Trang phim Thương ngày nắng về hay Ngân phim Cách em 1 milimet trước đây nên chưa thực sự thích nghi với hình ảnh Hạnh. Sự khác biệt về ngoại hình, hoàn cảnh sống và tính cách nhân vật khiến vai diễn mới tạo ra những phản ứng đa chiều, từ đồng cảm với số phận Hạnh đến việc cần thêm thời gian để đón nhận hình tượng này.

Với Căn nhà không mái che, Huyền Lizzie đang cho thấy nỗ lực làm mới bản thân qua một nhân vật có số phận nhiều biến động. Những phân đoạn Hạnh chịu bạo hành, rơi vào bế tắc và tìm cách thoát khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh trở thành điểm nhấn của những tập đầu. Phản ứng từ khán giả cũng mở ra kỳ vọng về hành trình diễn biến tâm lý của nhân vật trong các tập tiếp theo, cũng như khả năng chinh phục người xem của Huyền Lizzie với hình tượng khác biệt này.