5 phim Hàn Quốc mang màu sắc siêu nhiên

Không chỉ khai thác những truyền thuyết kỳ bí, phim truyền hình Hàn Quốc còn đưa các nhân vật siêu nhiên vào đời sống hiện đại, tạo nên những câu chuyện đan xen giữa tình yêu, định mệnh và sự mất mát. Với bối cảnh giàu chất thơ, không khí huyền bí cùng những mối tình nhiều day dứt, 5 tác phẩm dưới đây là lựa chọn phù hợp cho khán giả muốn tìm kiếm cảm giác mới mẻ trong những ngày mùa thu.

1. Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Gumiho

Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Gumiho xoay quanh Shin Woo Yeo (Jang Ki Yong), hồ ly chín đuôi đã sống 999 năm và đang tìm cách trở thành con người. Cuộc sống của anh bị đảo lộn khi nữ sinh đại học Lee Dam (Hyeri) vô tình nuốt phải viên ngọc ma thuật của anh. Sự cố khiến cả hai buộc phải sống chung để tìm cách giải quyết vấn đề, mở ra mối quan hệ đặc biệt giữa một sinh vật siêu nhiên và một cô gái bình thường. Lấy bối cảnh đời sống đại học tại Seoul, bộ phim kết hợp thần thoại Hàn Quốc với tình cảm lãng mạn và hài hước. Những tình huống dở khóc dở cười khi một sinh vật sống hàng thế kỷ phải thích nghi với thế giới hiện đại tạo nên nét duyên riêng cho tác phẩm. Quá trình hai nhân vật dần nảy sinh tình cảm cũng khiến bộ phim trở thành lựa chọn phù hợp với khán giả yêu thích dòng phim giả tưởng nhẹ nhàng.

2. Kẻ Hủy Diệt Gõ Cửa Nhà Tôi

Trong Kẻ Hủy Diệt Gõ Cửa Nhà Tôi, Tak Dong Kyung (Park Bo Young) phải đối mặt với biến cố khi biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, đồng thời phát hiện bạn trai đã phản bội cô. Trong lúc tuyệt vọng, cô ước thế giới bị hủy diệt và từ đó gặp Myul Mang (Seo In Guk), một thực thể siêu nhiên gắn liền với sự diệt vong. Hai người đi đến thỏa thuận: Myul Mang giúp Dong Kyung trải qua những ngày cuối đời mà không phải chịu đau đớn, đổi lại cô phải chấp nhận điều kiện liên quan đến sự hủy diệt thế giới. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa họ dần vượt khỏi những ràng buộc ban đầu, khiến cả hai phải đối diện với những lựa chọn khó khăn. Bên cạnh chuyện tình lãng mạn, bộ phim đặt ra những câu hỏi về sự hữu hạn của cuộc sống, số phận và ý nghĩa của tình yêu. Sự tương phản giữa một cô gái cố gắng níu giữ cuộc sống và một thực thể đã mệt mỏi với sự tồn tại tạo nên màu sắc trầm buồn, phù hợp với người xem yêu thích những câu chuyện tình giả tưởng giàu cảm xúc.

3. Khách Sạn Ánh Trăng

Khách Sạn Ánh Trăng kể về Jang Man Wol (IU), chủ nhân của một khách sạn bí ẩn nằm giữa Seoul, nơi đón tiếp những linh hồn chưa thể bước sang thế giới bên kia. Cuộc sống của Man Wol thay đổi khi Goo Chan Sung (Yeo Jin Goo), một người bình thường, trở thành quản lý khách sạn và bị cuốn vào thế giới kỳ lạ này. Không gian khách sạn mang vẻ đẹp cổ điển, sang trọng nhưng cũng phảng phất sự u ám, trong khi tạo hình của IU góp phần định hình phong cách hình ảnh đặc trưng của tác phẩm. Mỗi linh hồn xuất hiện tại đây đều mang theo một câu chuyện riêng về tình yêu, tiếc nuối hoặc những điều chưa kịp hoàn thành. Thông qua hành trình của các nhân vật, bộ phim không chỉ tạo ra những tình huống kỳ bí mà còn khai thác nỗi đau của sự chia ly và quá trình học cách buông bỏ. Sự kết hợp giữa yếu tố ma quái, hình ảnh giàu tính thẩm mỹ và những câu chuyện cảm động khiến tác phẩm phù hợp với không khí mùa thu.

4. Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly

Trong Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly, Yi Yeon (Lee Dong Wook) là hồ ly chín đuôi đã sống hàng thế kỷ và hiện hòa nhập vào thế giới loài người. Cuộc sống của anh trở nên phức tạp khi gặp Ji Ah (Jo Bo Ah), một nhà sản xuất chương trình truyền hình nghi ngờ anh có liên quan đến biến cố bí ẩn xảy ra trong thời thơ ấu của cô. Yi Yeon cố gắng che giấu thân phận, đặc biệt khi nhận ra Ji Ah có mối liên hệ với Ah Eum, người anh yêu từ nhiều thế kỷ trước nhưng đã qua đời. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Yi Rang (Kim Bum), người em cùng cha khác mẹ của Yi Yeon và cũng là một nhân vật siêu nhiên, làm gia tăng những mâu thuẫn trong câu chuyện. Tác phẩm kết hợp truyền thuyết dân gian Hàn Quốc với bối cảnh hiện đại, đồng thời đan xen tình cảm lãng mạn và những tình tiết huyền bí. Quá khứ kéo dài hàng thế kỷ của Yi Yeon tạo nên lớp bí ẩn cho mối quan hệ giữa các nhân vật, trong khi những xung đột gia đình và tình yêu khiến câu chuyện không chỉ dừng lại ở yếu tố kỳ ảo.

5. Yêu Tinh

Yêu Tinh là bộ phim Hàn Quốc tiêu biểu kết hợp chuyện tình lãng mạn với yếu tố thần thoại. Tác phẩm xoay quanh Kim Shin (Gong Yoo), một yêu tinh bất tử phải sống qua nhiều thế kỷ cho đến khi tìm được cô dâu định mệnh, người có thể chấm dứt cuộc đời bất tử của anh. Eun Tak (Kim Go Eun), cô gái có khả năng nhìn thấy hồn ma, trở thành nhân vật giữ vai trò quan trọng trong số phận của Kim Shin. Mối quan hệ giữa hai người còn có sự xuất hiện của Thần Chết (Lee Dong Wook), người bạn thường xuyên tranh cãi với Kim Shin nhưng cũng bị cuốn vào những biến cố liên quan đến Eun Tak. Bộ phim đan xen hiện tại với những ký ức kéo dài hàng thế kỷ, qua đó khai thác các chủ đề về sự bất tử, luân hồi, định mệnh và tình yêu vượt thời gian. Bối cảnh thiên nhiên, những con đường phủ lá vàng và sắc thái trầm buồn trong chuyện tình của các nhân vật tạo nên không khí mùa thu đặc trưng. Sự kết hợp giữa những khoảnh khắc hài hước, lãng mạn và bi thương giúp tác phẩm giữ được sức hấp dẫn với khán giả yêu thích dòng phim siêu nhiên.

Với cách khai thác đa dạng các truyền thuyết dân gian, 5 bộ phim Hàn Quốc trên mang đến những sắc thái khác nhau của thế giới siêu nhiên, từ lãng mạn, hài hước đến bí ẩn và day dứt. Không chỉ tạo sức hút bằng những câu chuyện kỳ ảo, các tác phẩm còn khai thác tình yêu, sự chia ly và ý nghĩa của cuộc sống, trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho khán giả muốn tìm một bộ phim vừa có không khí mùa thu, vừa giàu cảm xúc.