"Bà ăn đi, ăn đi cho có sức nhé", giọng bà Nguyễn Thị Nguyệt (76 tuổi) nhẹ nhàng cất lên trong căn phòng nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ tại xã Đồng Hỷ (Thái Nguyên) khi ân cần hỏi han bữa ăn của các cụ già nơi đây.

Suốt hơn 13 năm qua, ở ngưỡng tuổi ngoài thất thập cổ lai hy, bà vẫn lặng lẽ gắn bó với công việc thiện nguyện, cơ sở do bà gây dựng đã trở thành chốn nương thân cho khoảng 80 người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Trong số những con người đang nương tựa tại đây, cụ Nguyễn Thị Bưởi (85 tuổi) là một hoàn cảnh éo le. Mang trong mình căn bệnh nhiễm khuẩn máu hành hạ, cuộc đời cụ gần như trắng tay khi không con cái, không nhà cửa, trong suốt 7 năm sống tại trung tâm, cụ cũng ít từng có bóng dáng người thân nào tìm đến thăm nom.

Trung tâm Bảo trợ Hường Hà Nguyệt tọa lạc tại xã Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Bảy năm ròng rã, căn phòng nhỏ tại cơ sở bảo trợ này đã trở thành ngôi nhà thứ hai của cụ Bưởi, ở đó, cụ được chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ và được hỗ trợ y tế mỗi khi bệnh tật trở nặng.

Thế nhưng, dẫu được đùm bọc đủ đầy, sâu thẳm trong lòng người phụ nữ tuổi xế chiều ấy vẫn có những nỗi niềm trĩu nặng. Đặc biệt, mỗi dịp lễ hay những ngày giáp Tết, khi phố phường rộn ràng cảnh người người trở về sum họp, cụ lại chạnh lòng, lặng lẽ ngồi bên khung cửa sổ, đôi mắt đục mờ hướng ra khoảng sân vắng, nhớ về khoảng ký ức bên gia đình và những người thân.

"Già rồi, bệnh tật thế này, tôi chẳng còn nhà cửa, những ngày lễ Tết, nhìn người ta sum vầy, tôi tủi thân lắm. Nếu không có trung tâm này chăm lo chắc thân già này không biết nương tựa vào đâu, với tôi, nơi đây thực sự là ngôi nhà, một mái ấm gia đình", bà Bưởi xúc động nói.

Cơ sở là chốn nương thân cho khoảng 80 người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Không riêng gì cụ Bưởi, mỗi con người bước chân vào mái nhà chung này đều mang theo một số phận éo le khác nhau. Hơn 13 năm qua, kể từ ngày gây dựng cơ sở, nơi đây đã trở thành chốn nương thân để những cụ già không gia đình, người khuyết tật hay trẻ em mồ côi được chăm sóc thường xuyên.

Nhớ lại chặng đường hơn một thập kỷ trước, bà Nguyệt vẫn không giấu được nỗi tủi thân của những ngày đầu đơn độc, gian truân. Khi ấy, mọi việc lớn nhỏ gần như đều do một mình bà xoay xở, từ chuyện kinh phí xây dựng, tổ chức sinh hoạt cho đến việc trực tiếp chăm lo cho từng người được tiếp nhận.

"Có những lúc mệt mỏi tưởng như muốn buông xuôi nhưng nhìn vào hoàn cảnh bơ vơ của các cụ, tôi lại không đành lòng. Tôi luôn tự nhủ mình đang cứu giúp một kiếp người, trao cho họ một cơ hội để được sống những ngày tháng tử tế và ấm áp hơn", bà Nguyệt tâm sự.

Trong công việc hằng ngày, điều khiến người phụ nữ ngoài thất thập này dốc sức nhiều nhất lại nằm ở sự kiên nhẫn khi chăm sóc những con người có tình trạng sức khỏe, khả năng nhận thức rất khác nhau.

Suốt hơn 13 năm qua, ở ngưỡng tuổi ngoài thất thập cổ hy lai, bà Nguyễn Thị Nguyệt vẫn lặng lẽ gắn bó với công việc thiện nguyện

Bên cạnh các cụ còn minh mẫn là nhiều trường hợp mắc bệnh tâm thần, mất khả năng tự phục vụ hay những người tuổi cao sức yếu, thường xuyên đau ốm và phải nằm một chỗ, việc theo dõi và hỗ trợ sinh hoạt cho họ vì thế đòi hỏi sự nhẫn nại, tỉ mỉ, chu đáo.

"Mỗi người ở đây có một hoàn cảnh riêng, có cụ trí nhớ đã phai mờ, không còn nhớ mình là ai nhưng vẫn rất tình cảm, thường hỏi han khi không thấy tôi đến thăm như một thói quen hằng ngày", bà chia sẻ thêm.

Ít ai biết rằng, tấm lòng bao dung dành cho những phận đời kém may mắn của người phụ nữ này đã nảy mầm từ những năm tháng thanh xuân khi bà chứng kiến 4 đứa trẻ bị bỏ rơi hoặc được gia đình gửi gắm trong cảnh ngộ éo le nên quyết định nhận nuôi cả 4 em, một mình bươn chải nuôi dạy các con khôn lớn.

Để làm tròn chữ "mẹ" với những đứa con không cùng huyết thống, bà đã lặng lẽ gác lại hạnh phúc lứa đôi của riêng mình để tập trung làm ăn, chắt chiu từng đồng lo cho các con.

"Ngày ấy, tôi chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện lập gia đình riêng nữa. Mọi suy nghĩ của tôi chỉ dồn vào việc làm ăn, chắt chiu từng đồng để lo cho các con được ăn học đàng hoàng, có một cuộc sống ổn định và trưởng thành như bao người khác", bà nghẹn ngào nhớ lại.

Đến nay, cả 4 người con bà nuôi dưỡng từ thuở nhỏ đều đã lập gia đình, có cuộc sống ổn định và luôn dành tình cảm trân trọng cho người mẹ nuôi đã cưu mang mình. Khi các con đã yên bề gia thất, bà lại dành dụm toàn bộ số tiền tích lũy được để xây dựng Trung tâm Bảo trợ Hường Hà Nguyệt tại xã Đồng Hỷ.

Cơ sở được xây dựng trên khuôn viên rộng khoảng 3.000m² với tòa nhà ba tầng có diện tích mặt sàn 1.662m². Công trình gồm 47 phòng khép kín cùng các phòng y tế, phục hồi chức năng và sân chơi, tạo điều kiện sinh hoạt thuận lợi cho những người được tiếp nhận.

"Bản thân tôi cũng không quá dư dả nhưng luôn nghĩ xã hội còn nhiều người khó khăn cần được giúp đỡ, trong khi nguồn lực ngân sách chưa thể đáp ứng hết mọi nhu cầu chăm sóc, bảo trợ. Tôi dành phần lớn tâm sức và coi việc chăm lo cho những người yếu thế là cách đóng góp thiết thực cho cộng đồng", bà Nguyệt bộc bạch.

Bên cạnh các cụ còn minh mẫn là nhiều trường hợp mắc bệnh tâm thần, mất khả năng tự phục vụ hay những người tuổi cao sức yếu, thường xuyên đau ốm và phải nằm một chỗ

Hiện nay, toàn bộ những người được tiếp nhận tại trung tâm đều không phải đóng bất kỳ khoản phí chăm sóc nào, được bảo đảm đầy đủ chế độ ăn uống và hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày. Với những trường hợp không may qua đời, đơn vị cũng đứng ra phối hợp với gia đình để lo liệu hậu sự, tổ chức mai táng chu đáo.

Hiện tại, bà còn ấp ủ dự định phát triển Làng người già theo mô hình khép kín, dự án hướng tới việc tích hợp các khu dưỡng lão, chăm sóc miễn phí người cao tuổi thuộc diện ba không (không nơi nương tựa, không nguồn thu nhập, không người thân chăm sóc) đi kèm phục hồi chức năng, y tế và sinh hoạt cộng đồng.

Sa bàn tổng thể dự án đã được giới thiệu để tiếp nhận ý kiến đóng góp từ chuyên gia, cơ quan quản lý và cộng đồng, qua đó, phương án quy hoạch tiếp tục được hoàn thiện nhằm hướng tới một không gian sống phù hợp cho người cao tuổi.

Nắng chiều buông xuống khoảng sân rộng ở xã Đồng Hỷ, trong các dãy phòng nhỏ, tiếng chuyện trò rì rầm của các cụ già lại bắt đầu cho một buổi tối bình yên, cánh cửa trung tâm vẫn mở, lặng lẽ đón và giữ lại hơi ấm cho những phận đời đi qua bên kia dốc cuộc đời.