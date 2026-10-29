Không nhận ra Thiên Ân

Trong cuộc trò chuyện gần đây với Tri Thức - Znews, Thiên Ân thẳng thắn thừa nhận Án mạng karaoke không phải bộ phim quá khó để cô thử sức, chinh phục. Nhưng đây lại là dự án gây áp lực nhất, đâu đó hơn cả bộ phim đầu tiên của cô ra mắt vài năm về trước.

Nói vậy vì Án mạng karaoke thuộc thể loại trinh thám, một màu sắc không quá phổ biến với khán giả Việt, còn Thiên Ân lại chưa từng thử nghiệm. Trước đó, mọi người đã quen hình ảnh người đẹp trong những vai diễn thanh tú, ngọt ngào, đằm thắm. Nên khi đặt nàng hậu ở một bối cảnh hoàn toàn mới, chuyện khán giả ngờ vực màn thể hiện của Thiên Ân là điều khó mà tránh khỏi.

Vai diễn gây tranh cãi

Trong bộ phim của Hoàng Lê, Thiên Ân vào vai cô phóng viên trẻ tên Tâm gặp nhiều bế tắc trong cuộc sống, tìm đến một thầy tu trên núi học cách thiền định. Không riêng Tâm, một số người dân trong xóm cũng tranh thủ lên núi nghỉ dưỡng, chữa lành. Mọi chuyện không có gì bất thường, cho đến khi bà Thủy - người tài trợ chuyến đi, bị sát hại. Bị cô lập trên ngọn núi cùng đám người mà ai cũng có động cơ gây án, Tâm bất đắc dĩ trở thành thám tử điều tra.

Là một phóng viên, cô gái trẻ có kỹ năng quan sát và khai thác, xử lý thông tin. Tuy nhiên hành trình đi tìm chân tướng không dễ dàng, liên tục đặt Tâm vào những thử thách và thậm chí là mối đe dọa nguy hiểm đến tính mạng. Ở cuối hành trình vạch trần kẻ sát nhân, Tâm còn phải chọn lựa giữa tình cảm cá nhân và trách nhiệm của một người làm nghề báo, tôn trọng sự thật và bảo vệ công lý.

Thiên Ân có thể nói đã bước ra khỏi hình mẫu nhân vật xinh xắn, nữ tính quen thuộc trong nhiều dự án phim trước. Tâm của Án mạng karaoke lanh lợi, hoạt bát, có sự hài hước, lém lỉnh, đôi khi còn có cả sự liều lĩnh, có phần gai góc. Cô không dễ bị lấn lướt giữa một nhóm người già trẻ lớn bé, với đủ kiểu tính cách nanh nọc, chua ngoa, chợ búa và cả bạo lực.

Với kỹ năng của một phóng viên, Tâm cũng không thể dửng dưng đứng ngoài quan sát trong khi thủ phạm đang nhởn nhơ. Cô chủ động chất vấn nghi phạm, lần theo những manh mối hiện trường để xâu chuỗi lập luận, phá án. Ở những phân đoạn đối đáp, đấu trí, Thiên Ân cho thấy sự biến hóa trong cách phản ứng, từ nét mặt, thái độ, biểu cảm hay ngôn ngữ hình thể theo diễn biến cuộc điều tra. Nhân vật của Thiên Ân có sự nhạy bén, tỉnh táo.

Tâm không phải kiểu nhân vật lúc nào cũng tỏ ra thông minh hơn người. Những lúc lắng nghe người đối diện, cô phóng viên có thể giữ vẻ bình tĩnh khi quan sát nghi phạm; có khi lại nổi nóng, bế tắc hay sợ hãi; có lúc lại sắc sảo biết tính kế để đi trước một bước, hay không ngại làm trò kỳ quặc để “moi” thông tin từ một cô gái có thần trí không bình thường...

Những sắc thái khác biệt khiến vai diễn của Thiên Ân trở nên đa dạng hơn, ít nhất không bị bó buộc trong hình tượng thám tử “biết tuốt”, vốn là bất hợp lý trong hoàn cảnh câu chuyện.

Tuy nhiên, màn thể hiện của Thiên Ân vẫn chưa thể coi là hoàn toàn thuyết phục. Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến tranh luận về vai diễn của nàng hậu trong Án mạng karaoke. Bên cạnh những lời khen thay đổi hình tượng, cũng có luồng ý kiến không hài lòng với lối diễn xuất của cô, đặc biệt là phần thoại.

Đây cũng là hạn chế của Thiên Ân ở một số dự án khác cô từng tham gia. Đài từ của diễn viên còn có chút cứng, hơi khô khan và chưa đủ cảm xúc, đôi khi mang lại cảm giác như đang đọc theo kịch bản, chứ không phải lời nói tự nhiên thốt ra bởi nhân vật trong hoàn cảnh đó.

Với Án mạng karaoke, cách nhả thoại của Thiên Ân chưa có sự cải thiện đáng kể, vẫn thiếu sự trau chuốt, đặc biệt ở một số cảnh độc thoại hay cao trào cảm xúc. Nữ diễn viên có chút vụng về trong cách nhấn nhá, ngắt nghỉ để tạo nhịp điệu tự nhiên. Một hạn chế khác là nhân vật thường xuyên phải kể lể suy luận, đối chiếu lời khai và giải thích mối liên hệ giữa các manh mối đã phát hiện, khiến nhược điểm đọc thoại của Thiên Ân càng dễ bị phơi bày.

Nỗ lực thoát mác 'người đẹp đóng phim'

Hạn chế về giọng nói khó tránh gây ảnh hưởng đến nhân vật. Dẫu vậy, lỗi không hoàn toàn nằm ở nữ diễn viên. Kịch bản Án mạng karaoke cũng chưa thực sự chặt chẽ, sức nặng trinh thám cũng không quá ấn tượng, một phần do quá trình phá án còn những lỏng lẻo, khiến màn thể hiện của Tâm ở nửa sau có phần kém thuyết phục, với những lập luận chủ quan, lại gấp gáp hơn mức cần thiết. Đây là điều đáng tiếc với một nhân vật tiềm năng.

Trước nay, không nhiều nàng hậu chuyển hướng diễn xuất có thể nhanh chóng tạo dấu ấn. Thiên Ân không phải ngoại lệ. Hành trình với điện ảnh của người đẹp bắt đầu từ Công tử Bạc Liêu (2024), vào vai Bảy Loan. Thời lượng xuất hiện và đất diễn không nhiều, chưa đủ để người đẹp bộc lộ khả năng. Đến Nụ hôn bạc tỷ (2025), cô đảm nhận vai Vân, cô gái bán bánh mì sống độc lập, thẳng tính, bị cuốn vào chuyện tình với hai anh chàng điển trai. Vai diễn mang đến cho cô nhiều cơ hội thể hiện hơn, từ những màn tung hứng hài hước với người chị đến các xung đột gia đình và tình cảm, song vẫn là kiểu nhân vật "đẹp và an toàn".

Đến Hẹn em ngày nhật thực (2026), cô tiếp tục đóng chính trong câu chuyện tình yêu đặt giữa bối cảnh miền Trung những năm 1990. Nhân vật mang vẻ dịu dàng, trầm lắng, có đời sống nội tâm nhưng vẫn là hình ảnh quen thuộc mà Thiên Ân từng thể hiện. Qua ba tác phẩm điện ảnh, nàng hậu dần được công chúng nhìn nhận với vai trò diễn viên chuyên nghiệp, chứ không đơn thuần là cưỡi ngựa xem hoa, dạo chơi với điện ảnh như một cách để hâm nóng tên tuổi. Thiên Ân có sự nghiêm túc, nỗ lực qua mỗi dự án. Thế nhưng thẳng thắn mà nói, để gọi tên một vai diễn để lại ấn tượng với người mộ điệu điện ảnh, thì e rằng khó.

Tâm trong Án mạng karaoke còn khiếm khuyết, nhưng có thể coi là một bước tiến đáng ghi nhận của diễn viên sinh năm 2000. Thiên Ân đã dám bước ra khỏi vùng an toàn mang tên “người đẹp đóng phim”, có sự chuyển biến trong cách lựa chọn kịch bản, nhân vật.

Nếu có thể cải thiện hạn chế đài từ, dụng công hơn ở diễn xuất nội tâm, Thiên Ân thời gian tới có tiềm năng trở thành nữ chính thực lực trên màn ảnh Việt.