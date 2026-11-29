Trước giờ G đêm nhạc tái hợp The Aura - Không thể thay thế, Isaac, Jun Phạm, Will và S.T Sơn Thạch đã có buổi soundcheck (tổng duyệt âm thanh) trên sân khấu. Sự xuất hiện chung của bốn thành viên 365 nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt là những người hâm mộ đã đồng hành cùng nhóm trong nhiều năm.

Isaac, Jun Phạm, Will và S.T Sơn Thạch tại buổi tổng duyệt trước giờ G (Ảnh: BTC)

Những khán giả may mắn có mặt tại sự kiện không giấu được sự hào hứng khi được gặp gỡ, giao lưu và tiếp xúc với thần tượng ở khoảng cách gần. Không chỉ theo dõi quá trình chuẩn bị cho đêm diễn, fan còn có cơ hội thưởng thức trước một vài tiết mục biểu diễn của nhóm.

Một người hâm mộ lâu năm thậm chí bày tỏ cảm xúc: “Chưa gì đã cảm giác khóc đến nơi rồi”. Chia sẻ giản dị này phần nào cho thấy sự mong chờ và tình cảm mà khán giả dành cho màn hội ngộ của bốn thành viên.

Nhóm 365 giao lưu và chụp hình cùng các bạn fan dự soundcheck.

Trong buổi gặp gỡ, Isaac tiết lộ 365 sẽ mang đến concert lần này nhiều ca khúc gắn liền với chặng đường hoạt động của nhóm, đặc biệt là những bài hát đã lâu cả bốn thành viên chưa có dịp trình diễn cùng nhau. Nam ca sĩ hy vọng khán giả sẽ giữ sức để cùng nhóm hòa mình vào không khí sôi động của đêm nhạc.

Isaac cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ vì đã chuẩn bị booth chung dành tặng bốn thành viên. Anh bày tỏ sự trân trọng trước nỗ lực kết nối của bốn FC để thực hiện dự án chung, đồng thời cho biết cả nhóm rất cảm kích trước tình yêu thương và sự kiên nhẫn mà người hâm mộ dành cho mình.

Isaac giao lưu cùng khán giả

Sau thời gian mỗi thành viên theo đuổi những hành trình riêng, sự hội ngộ của Isaac, Jun Phạm, Will và S.T Sơn Thạch trên sân khấu The Aura - Không thể thay thế mang ý nghĩa đặc biệt với những người yêu mến 365. Không chỉ là dịp thưởng thức âm nhạc, concert còn mở ra cơ hội để nghệ sĩ và khán giả cùng nhìn lại những dấu ấn thanh xuân từng gắn bó với nhóm.