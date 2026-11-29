Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ được giới trẻ mến mộ

Từ trước giờ mở màn, khu vực phía ngoài sân khấu đã tập trung đông người hâm mộ. Những hàng người chờ vào xem, các nhóm khán giả mang theo banner, phụ kiện cổ vũ và hoạt động chụp ảnh lưu niệm tạo nên không khí rộn ràng cho đêm nhạc.

Khán giả nhiều lứa tuổi cùng chờ đón nghệ sĩ Việt

Giữa kỳ nghỉ Thanksgiving Weekend, concert trở thành điểm hẹn của những khán giả yêu nhạc Việt tại Las Vegas. Người hâm mộ thuộc nhiều lứa tuổi có mặt, cùng chờ đợi cơ hội theo dõi trực tiếp các nghệ sĩ từng gắn bó với mình qua màn ảnh và những sản phẩm âm nhạc.

Tại khu vực xếp hàng, nhiều nhóm bạn tranh thủ chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc trước khi vào sân khấu. Banner, hình ảnh nghệ sĩ cùng các phụ kiện mang dấu ấn từng cộng đồng người hâm mộ xuất hiện giữa đám đông.

Nhóm người hâm mộ Negav đến từ sớm để cổ vũ nam rapper. Trong khi đó, hình ảnh HIEUTHUHAI và các nghệ sĩ khác được khán giả mang theo trên những tấm bảng, phụ kiện. Nhiều người lựa chọn trang phục tối màu, kết hợp các chi tiết thể hiện sự yêu thích dành cho nghệ sĩ và chương trình.

Sự hiện diện của nhiều nhóm người hâm mộ mang đến những màu sắc riêng cho không khí trước giờ diễn. Từ khu vực chờ đến lối vào sân khấu, khán giả cùng hướng về đêm nhạc quy tụ các gương mặt đến từ nhiều mùa và phiên bản của “Say Hi”.

Khi concert bắt đầu, không khí tiếp tục nóng lên với tiếng reo hò, cổ vũ từ đông đảo khán giả có mặt trực tiếp. Những tiết mục mở màn đưa người xem bước vào chương trình với sự kết nối giữa âm nhạc, nghệ sĩ và cộng đồng người hâm mộ.

MC Trấn Thành các Anh trai, Em xinh trong concert Vũ trụ “Say Hi”

Đưa trải nghiệm “Say Hi” đến khán giả quốc tế

Đội hình biểu diễn tại Las Vegas có những gương mặt như HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Negav, HURRYKNG, Captain Boy, Ali Hoàng Dương, WEAN, JSOL, Lamoon, Juky San, buitruonglinh, Wren Evans, Pháp Kiều, Song Luân… Trấn Thành đồng hành trong vai trò MC.

Việc tập hợp nghệ sĩ từ nhiều chương trình tạo điều kiện để khán giả thưởng thức những màu sắc âm nhạc và cá tính biểu diễn khác nhau trong cùng một đêm concert. Với người hâm mộ đã theo dõi “Say Hi” qua các mùa phát sóng, đây còn là dịp gặp gỡ trực tiếp những gương mặt quen thuộc, cùng chia sẻ trải nghiệm nghe nhạc và cổ vũ tại sân khấu.

Concert tại Las Vegas tiếp nối quá trình phát triển hệ sinh thái “Say Hi” từ chương trình truyền hình sang các sản phẩm âm nhạc, hoạt động biểu diễn trực tiếp và trải nghiệm dành cho người hâm mộ. Trong hành trình này, cộng đồng khán giả góp phần duy trì sự kết nối với nghệ sĩ sau mỗi mùa phát sóng.

Đưa concert đến PH Live cũng mở thêm cơ hội tiếp cận khán giả quốc tế cho các sản phẩm giải trí được hình thành tại Việt Nam. Thông qua sân khấu trực tiếp, âm nhạc và nghệ sĩ có thêm không gian gặp gỡ người xem, đồng thời mở rộng hoạt động của thương hiệu giải trí “Say Hi” bên ngoài thị trường trong nước.

Hình ảnh khán giả và nghệ sĩ Việt tại concert Vũ trụ “Say Hi”: