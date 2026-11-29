Hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân là hai người đẹp nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả nhờ mối quan hệ thân thiết trong showbiz Việt. Không chỉ đồng hành trong công việc, cả hai còn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, cho thấy sự gắn bó đặc biệt dành cho đối phương.

Mới đây, trong nhóm chat dành cho người hâm mộ, Kỳ Duyên thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh của Đoàn Thiên Ân. Trong khoảnh khắc được chia sẻ, nàng hậu sinh năm 2000 nằm ngủ say sưa. Hình ảnh đời thường của Đoàn Thiên Ân nhanh chóng khiến người hâm mộ quan tâm.

Kỳ Duyên chia sẻ hình ảnh đời thường của Đoàn Thiên Ân.

Đáng chú ý, Kỳ Duyên còn tiết lộ nguyên nhân khiến người em thân thiết rơi vào trạng thái mệt mỏi như vậy. Theo chia sẻ của nàng hậu, trước đó, Đoàn Thiên Ân đã tích cực soạn đơn hàng trong đợt thanh lý quần áo, phụ kiện và trang sức mà cả hai không còn nhu cầu sử dụng. Những món đồ này được hai người mang ra thanh lý với mong muốn dành lại cho những người thực sự cần đến.

"Thương em hôm nay lao động tại gia, soạn hàng gửi cho khách. em bé chăm chỉ của tui", Kỳ Duyên bày tỏ.

Đây không phải lần đầu tiên Kỳ Duyên công khai thể hiện sự quan tâm dành cho Đoàn Thiên Ân. Thời gian qua, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong nhiều hoạt động, từ công việc đến những cuộc gặp gỡ ngoài đời thường. Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân cũng không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống với người hâm mộ.

Hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân có mối quan hệ thân thiết.

Bên cạnh sự thân thiết ngoài đời, Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân cũng có những dấu ấn riêng trong sự nghiệp. Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, sau đó tiếp tục giành vương miện Miss Universe Vietnam 2024 và đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe. Trong khi đó, Đoàn Thiên Ân đăng quang Miss Grand Vietnam 2022, từng đại diện Việt Nam tại Miss Grand International cùng năm và lọt vào Top 20 chung cuộc.

Cả hai đều có lịch trình hoạt động nghệ thuật tương đối bận rộn, song vẫn duy trì sự gắn bó đáng chú ý. Chính những khoảnh khắc giản dị như hình ảnh Đoàn Thiên Ân ngủ say sau khi hoàn thành công việc được Kỳ Duyên chia sẻ lại càng khiến người hâm mộ yêu mến mối quan hệ này. Thay vì những lời thể hiện tình cảm cầu kỳ, sự quan tâm qua những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống cũng đủ cho thấy vị trí của đối phương trong lòng mỗi người.