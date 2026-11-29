Không còn là Anh Trai CONGB, nam ca sĩ bất ngờ gia nhập hội Em Xinh với cái tên mới: Thùy Chi. Khoảnh khắc này diễn ra tại concert Vũ trụ “Say Hi”, tổ chức ngày 28/11 tại nhà hát PH Live, thuộc tổ hợp Planet Hollywood, Las Vegas (Mỹ). Xuất hiện cùng mái tóc bob màu hồng cam nổi bật, CONGB mang đến diện mạo vừa tinh nghịch vừa đáng yêu, khiến người hâm mộ không khỏi thích thú.

Đêm diễn quy tụ 21 nghệ sĩ bước ra từ các chương trình Anh Trai “Say Hi”, Em Xinh “Say Hi” và Tinh Hà “Say Hi”. Trong không khí giao lưu âm nhạc tại Mỹ, màn hóa thân của CONGB nhanh chóng trở thành một trong những khoảnh khắc được khán giả bàn luận rôm rả. Từ những người có mặt tại Las Vegas đến hội theo dõi qua màn hình, ai nấy đều dành lời khen cho diện mạo mới của CONGB.

Đặc biệt, các UNICONGs càng được dịp “gào thét” khi chứng kiến thần tượng đáng yêu hết nấc trong diện mạo mới. Nhiều fan còn hài hước bày tỏ chỉ muốn đặt vé bay sang Mỹ ngay lập tức để được tận mắt chứng kiến phần trình diễn đặc biệt này.

Nguồn: @kadang596

Trong khi đó, HYO cũng khiến sân khấu thêm phần thú vị với diện mạo và biểu cảm vừa dễ thương vừa hài hước. Sự xuất hiện của hai nghệ sĩ đã mang đến màu sắc mới cho Cách Yêu Đúng Điệu, biến tiết mục thành một trong những khoảnh khắc được chú ý tại đêm diễn.