Tối 28/11, Á hậu Khánh Linh thu hút sự chú ý khi xuất hiện ở đêm bế mạc Tuần lễ thời trang Việt Nam Quốc tế Thu Đông 2026 tại Hà Nội. Cô diện bộ váy tông màu xanh kiểu cổ yếm của nhà thiết kế Hà Duy, giúp khoe vai trần quyến rũ.

3 tuần sau chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, á hậu Khánh Linh đã quay trở lại với công việc học tập tại Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). Khánh Linh nhận được sự chào đón nồng nhiệt của thầy cô, bạn bè. Cô cũng được nhà trường trao giải Dean’s Award for Community Service vì những cống hiến cho các hoạt động cộng đồng, từ thiện.

Khánh Linh gặp gỡ ca sĩ Đinh Hiền Anh tại sự kiện. Sau khi giành giải Á hậu 1, Khánh Linh nhận được lời mời tham dự nhiều sự kiện của giới giải trí. Với năng khiếu ca hát, nhảy múa và trình độ ngoại ngữ ấn tượng, người đẹp được kỳ vọng có nhiệm kỳ hoạt động sôi nổi.

Khánh Linh trên hàng ghế đầu của show diễn, ngồi cạnh một fashionista có phong cách thời trang độc đáo.

Trong đêm bế mạc, NTK Đỗ Mạnh Cường và bốn nhà thiết kế trẻ giới thiệu các mẫu thiết kế hiện đại với phong cách cá tính, mang hai gam màu chủ đạo đen - trắng.

Không chỉ mang đến những dấu ấn mới mẻ về mặt sáng tạo, màn kết hợp lần này còn trở thành bệ phóng để các nhà thiết kế trẻ phát huy thế mạnh, khẳng định bản lĩnh thiết kế và chứng minh năng lực trước giới chuyên môn cũng như công chúng yêu thời trang.

Thay vì đặt mình trong một khuôn khổ định sẵn, mỗi nhà thiết kế đã kiến tạo một thế giới thời trang mang đậm dấu ấn cá nhân, qua đó cho thấy tư duy độc lập và bản lĩnh sáng tạo của thế hệ làm thời trang trẻ.

Cùng khai thác cảm hứng từ những yếu tố đối lập, bốn nhà thiết kế trẻ lựa chọn hướng tiếp cận riêng, biến sự tương phản thành chất liệu sáng tạo để thử nghiệm phom dáng, cấu trúc và ngôn ngữ thẩm mỹ.

Vị trí first face được trao cho Trần Anh Thư (Thư Thor) - Top 18 The Face Vietnam 2026, cô gái có chiều cao 1,48 m. Không có lợi thế về chiều cao, Thư Thor gây ấn tượng với những bước catwalk cá tính.

Những thiết kế trong bộ sưu tập Purple Rain, lấy cảm hứng từ di sản âm nhạc của huyền thoại Prince cùng tinh thần tự do, phá vỡ mọi giới hạn nghệ thuật cũng gây ấn tượng với khán giả.

Sắc tím hoàng gia trở thành gam màu chủ đạo, biến chuyển qua nhiều tầng sắc độ, từ vẻ trầm mặc, huyền bí đến những ánh lụa bắt sáng, uyển chuyển theo từng chuyển động của người mặc.

Các thiết kế trong bộ sưu tập 1939 Edition lại gây ấn tượng với tư duy sáng tạo phóng khoáng cùng tình yêu sâu sắc dành cho văn hóa Việt Nam.