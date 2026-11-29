Theo MyDaily, mới đây, Wendy đã đăng tải trên trang mạng xã hội cá nhân một đoạn video hát live ngắn kèm dòng trạng thái: "Chỉ có em là ánh sáng đẹp đẽ của tôi". Trong đoạn video được công bố, thành viên Red Velvet sử dụng micro có dây, thể hiện ca khúc solo mới mang tên Before Sunrise, được phát hành vào ngày 23/11 vừa qua.

Bên cạnh giọng hát nội lực, trong trẻo đặc trưng, diện mạo của Wendy cũng trở thành tâm điểm chú ý. Nữ ca sĩ xuất hiện trong tư thế quỳ gối trên giường, diện chiếc áo len oversized màu trắng ngà với cách phối đồ theo mốt giấu quần. Thiết kế mang đến cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyến rũ.

Bên cạnh giọng hát nội lực, trong trẻo đặc trưng, diện mạo của Wendy cũng trở thành tâm điểm chú ý.

Chi tiết áo len buông hờ một bên vai giúp Wendy khéo léo khoe bờ vai vuông góc cùng đường xương quai xanh thanh thoát. Nữ ca sĩ kết hợp trang phục với đôi tất trắng cao đến đầu gối, làm nổi bật đôi chân thon dài cùng vóc dáng mảnh mai.

Không cần đến những bộ trang phục sân khấu cầu kỳ, Wendy vẫn tạo được sức hút nhờ cách phối đồ đơn giản, khai thác vừa đủ những khoảng hở trên cơ thể. Bên cạnh đó, mái tóc nâu được tết thành hai bím dài kết hợp cùng lối trang điểm với điểm nhấn là đôi má ửng hồng giúp thành viên Red Velvet sở hữu diện mạo ngọt ngào như búp bê bước ra từ truyện cổ tích.

Khoảnh khắc Wendy nhẹ nhàng nhắm mắt, hoàn toàn đắm chìm trong giai điệu của ca khúc cũng mang đến sức hút riêng. Sự kết hợp giữa giọng hát giàu cảm xúc và hình ảnh nữ tính giúp đoạn video trở nên gần gũi, khác biệt so với những màn trình diễn trên sân khấu lớn.

Đoạn video được Wendy chia sẻ trong thời điểm nữ ca sĩ chính thức trở lại đường đua âm nhạc với tư cách nghệ sĩ solo sau khoảng một năm hai tháng.

Đoạn video được Wendy chia sẻ trong thời điểm nữ ca sĩ chính thức trở lại đường đua âm nhạc với tư cách nghệ sĩ solo.

Ngày 27/11, thành viên Red Velvet cũng xuất hiện trên chương trình âm nhạc The Seasons do Sung Si Kyung dẫn dắt, phát sóng trên kênh KBS 2TV. Tại đây, Wendy đã có những chia sẻ chân thành về tình yêu dành cho âm nhạc cũng như những câu chuyện phía sau hành trình hiện thực hóa ước mơ trở thành ca sĩ.

Trước đó, ngày 23/11, Wendy chính thức phát hành mini album thứ tư mang tên Gleam Hour trên các nền tảng nhạc số.

Album truyền tải thông điệp rằng mỗi khoảng thời gian đã đi qua trong cuộc đời đều chứa đựng những giá trị tỏa sáng riêng. Sản phẩm gồm sáu ca khúc với nhiều sắc thái cảm xúc khác nhau, bao gồm ca khúc chủ đề Before Sunrise cùng Special Dust, Timeline, WORST, Shadows và Golden Hour.

Trước đó, ngày 23/11, Wendy chính thức phát hành mini album thứ tư mang tên Gleam Hour trên các nền tảng nhạc số.

Màn trở lại lần này tiếp tục cho thấy sự đầu tư của Wendy đối với sự nghiệp solo. Không chỉ phát huy thế mạnh về giọng hát, nữ ca sĩ còn mang đến hình ảnh đa dạng hơn, dung hòa giữa vẻ đẹp trong trẻo, nữ tính và nét quyến rũ của một nghệ sĩ trưởng thành.