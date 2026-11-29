Một trong những hiện tượng đáng chú ý của thị trường phim ngắn Trung Quốc gần đây là Hồ ly xấu xí, tác phẩm được thực hiện hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Theo QQ, chỉ sau 3 ngày ra mắt, bộ phim vượt mốc 100 triệu lượt xem. Các nội dung thảo luận liên quan trên Weibo đạt hơn 1,2 tỷ lượt xem.

“Hồ ly xấu xí” là phim AI chuyển thể từ truyện trong “Liêu trai chí dị”.

Trong phim, nhân vật nữ chính trở thành tâm điểm bàn luận bởi ngoại hình khác thường: gương mặt dài, làn da tối màu, lông mày dựng ngược và biểu cảm có phần dữ tợn.

Trong khi nhiều phim AI Trung Quốc theo đuổi hình ảnh nữ chính có làn da trắng, mắt to, gương mặt thanh tú và gần như hoàn hảo, Hồ ly xấu xí lại lựa chọn hướng đi ngược lại. Ngoại hình kỳ dị ban đầu khiến người xem bất ngờ, thậm chí có phần e ngại, nhưng dần trở thành dấu ấn nhận diện riêng của tác phẩm.

Một người đảm nhận toàn bộ quy trình sản xuất

Đứng sau Hồ ly xấu xí là nhà sáng tạo nội dung có biệt danh Dạ Mộng Nhân. Anh từng làm quản lý sản phẩm AI tại một tập đoàn công nghệ lớn. Sau khi nghỉ việc, anh chuyển sang sáng tạo nội dung bằng AI và tự đảm nhận các công đoạn từ viết kịch bản, tạo hình nhân vật, lồng tiếng đến dựng phim.

Ban đầu, Dạ Mộng Nhân chỉ dự định thực hiện 2 tập. Tuy nhiên, sự tò mò và phản hồi tích cực của khán giả khiến anh quyết định phát triển câu chuyện thành 8 tập.

Tác phẩm có tổng thời lượng chưa đến 50 phút. Việc một cá nhân có thể hoàn thành một series phim ngắn với nhiều nhân vật, bối cảnh và diễn biến tâm lý cho thấy khả năng rút ngắn quy trình sản xuất mà công nghệ AI mang lại.

Tác phẩm gây chú ý với nữ chính có diện mạo kỳ dị, đi ngược hình mẫu mỹ nhân thường thấy trong phim AI.

Tuy nhiên, công nghệ không tự tạo nên thành công của bộ phim. Trong trường hợp này, người sáng tạo vẫn phải quyết định cách xây dựng nhân vật, lựa chọn hình ảnh, phát triển câu chuyện và kiểm soát cảm xúc của từng phân đoạn.

Đặc biệt, tạo hình nữ chính là một trong những công đoạn được tác giả đầu tư nhiều công sức. Thay vì sử dụng những gương mặt đẹp có sẵn trong các mô hình AI, Dạ Mộng Nhân chủ động điều chỉnh thông số để tạo ra diện mạo xấu xí đúng với tinh thần nguyên tác.

Theo chia sẻ với truyền thông Trung Quốc, việc tạo hình nhân vật này khiến anh phải thử nghiệm hàng chục phiên bản. Các đặc điểm như khuôn mặt kéo dài, màu da tối được đẩy lên rõ nét để tạo cảm giác kỳ dị, phù hợp không khí phim.

Chuyển thể “Liêu trai chí dị”, kể câu chuyện về sự phản bội

Hồ ly xấu xí được chuyển thể từ truyện cùng tên trong tuyển tập Liêu trai chí dị của nhà văn Bồ Tùng Linh, tác giả nổi tiếng thời Thanh với những câu chuyện kỳ ảo, mượn thế giới yêu ma, hồ ly để phản ánh bản chất con người.

Trong nguyên tác, hồ tiên có ngoại hình xấu xí nhưng tấm lòng lương thiện, thường xuyên mang tiền bạc đến giúp đỡ một thư sinh nghèo. Tuy nhiên, khi người đàn ông có được cuộc sống giàu sang, hắn lại chê bai dung mạo của nàng, thậm chí thuê người đuổi nàng đi.

Ở phiên bản AI, Dạ Mộng Nhân có sự điều chỉnh đáng chú ý. Hồ ly vốn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nhưng vì liên tục bị lợi dụng, phản bội và tổn thương, dung mạo của nàng dần trở nên méo mó, dữ tợn.

Một chi tiết được khai thác là chiếc kính hồn, khiến diện mạo nhân vật trở thành tấm gương phản chiếu cách con người đối xử với nàng. Khi gặp người lương thiện, gương mặt hồ ly trở nên dịu dàng, trong trẻo. Ngược lại, lòng tham và sự bạc bẽo của những người xung quanh khiến nàng ngày càng trở nên xấu xí.

Sự thay đổi diện mạo của hồ ly từ xinh đẹp đến biến dạng sau những tổn thương và phản bội.

Thông qua tạo hình hồ ly, tác phẩm đặt ra câu hỏi về mối quan hệ giữa vẻ đẹp bên ngoài và phẩm chất bên trong. Nhan sắc không còn là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá một con người; cách một người đối xử với người khác mới bộc lộ rõ bản chất của họ.

Một câu thoại về việc “nguội lạnh cõi lòng” khiến diện mạo thay đổi cũng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Không ít khán giả nhìn thấy sự tổn thương của bản thân trong nhân vật nữ chính, đặc biệt là những người từng trải qua cảm giác hy sinh nhiều nhưng không được trân trọng.

Phá vỡ công thức thẩm mỹ của phim AI

Một trong những lý do giúp Hồ ly xấu xí tạo khác biệt là phong cách hình ảnh. Thay vì tập trung vào những khung hình bóng bẩy, màu sắc rực rỡ và gương mặt được trau chuốt, phim lựa chọn gam màu tối, đường nét thô mộc và không khí cổ trang có phần u ám.

Phong cách tạo hình của tác phẩm gợi liên tưởng đến nghệ thuật thủy mặc trên lụa của Xưởng phim Hoạt hình Thượng Hải. Những điểm chưa hoàn hảo trong quá trình tạo hình bằng AI đôi khi lại góp phần tạo nên cảm giác kỳ bí, phù hợp với chất liệu chí quái của Liêu trai chí dị.

Phần lồng tiếng cũng được đánh giá phù hợp với bối cảnh, tạo cảm giác hoài cổ như âm thanh phát ra từ một chiếc tivi cũ.

Chỉ sau 3 ngày ra mắt, bộ phim vượt mốc 100 triệu lượt xem. Các nội dung thảo luận liên quan trên Weibo đạt hơn 1,2 tỷ lượt xem.

Tuy vậy, bộ phim không hoàn toàn nhận được phản hồi tích cực. Tập cuối gây tranh luận vì một số khán giả cho rằng diễn biến được giải quyết quá nhanh, thông điệp chưa tương xứng với những gì 7 tập trước xây dựng.

Trước phản ứng này, Dạ Mộng Nhân thừa nhận phần kết có phần vội vàng. Anh giải thích những tập cuối khó triển khai hơn về mặt kịch bản, trong khi bản thân phải duy trì lịch cập nhật và đảm nhiệm toàn bộ công việc sản xuất. Nhà sáng tạo cũng lên tiếng xin lỗi khán giả về hạn chế này.

Theo thống kê của DataEye, Trung Quốc có hơn 220.000 phim AI ra mắt trong nửa đầu năm 2026, nhưng chỉ 1.055 tác phẩm đạt hơn 100 triệu lượt xem. Những con số này cho thấy việc tạo ra một sản phẩm có khả năng nổi bật giữa thị trường nội dung AI đông đúc không đơn giản.