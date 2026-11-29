Tối 28/11, Sự kiện Đêm hội giao lưu văn hóa quốc tế (2026 Weibo International Cultural Exchange Night) do Weibo tổ chức diễn ra tại trường đua ngựa Sa Điền (Sha Tin Racecourse). Đây là lần đầu sự kiện Weibo Gala diễn ra ở Hong Kong (Trung Quốc). Chương trình tập trung 4 lĩnh vực như Lan tỏa văn hóa, Đột phá khoa học công nghệ, Kết nối thể thao và Ánh sáng nghệ thuật. Sự kiện có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ quốc tế như Bạch Lộc, Dương Tử, Cao Hải Ninh, Chung Gia Hân, Chung Lệ Đề, Billkin, PP Krit, Trần Hào, Lý Nhược Đồng, Huỳnh Tông Trạch, Âu Dương Chấn Hoa...

Chi Pu gây chú ý khi xuất hiện với lễ phục của Gucci. Bộ trang phục có phần thân cúp ngực, đính sequin lấp lánh, kết hợp phần váy xòe rộng và tà dài, giúp cô tựa như thiên nga đen kiêu hãnh. Nữ diễn viên được đàn chị Trương Bá Chi trao giải Ca sĩ được yêu thích của năm và có màn giao lưu thú vị với các mỹ nhân như Mai Davika, Dương Tử, Bạch Lộc...

Nữ ca sĩ bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm, sự ủng hộ của người hâm mộ trong suốt thời gian qua. "Tôi cảm ơn Weibo đã trao giải thưởng này cho tôi. Đây là vinh dự đặc biệt và có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi cũng vô cùng cảm ơn các fan đã luôn ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Tôi tiếp tục cố gắng hơn nữa", Chi Pu nói. Năm 2023, cô tham gia show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, tiến vào thị trường showbiz Trung Quốc. Dù giọng hát vẫn còn nhiều điểm yếu, nhưng khả năng vũ đạo, trình diễn và kiểm soát sân khấu của cô được ghi nhận.

Thành công từ show Đạp gió 2023 giúp Chi Pu dễ dàng hoạt động tại thị trường Trung Quốc, tham gia một số show giải trí, biểu diễn trong các chương trình lớn. Cô còn lọt vào đề cử danh hiệu Nghệ sĩ nổi bật của năm tại Đêm hội tầm nhìn Weibo 2023. Chi Pu cũng là đại diện đầu tiên và duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách này. Sau chương trình, cô tiếp tục tham gia các sự kiện giải trí ở Trung Quốc.

Trong 3 năm qua, sự nghiệp của Chi Pu đã có những bước nhảy vọt. Từ ngôi sao bị chê cười, nghi ngờ tài năng, nhưng nhờ sự dũng cảm, nỗ lực học hỏi, Chi Pu đã vươn xa khỏi thị trường giải trí Việt.

Trương Bá Chi không hổ danh ngọc nữ Hong Kong khi vẫn rạng rỡ, mặn mà ở tuổi 46. Khi con cái dần trưởng thành, Trương Bá Chi không còn cần giám sát liên tục, cô tham gia nhiều sự kiện giải trí và có kế hoạch tái xuất sự nghiệp âm nhạc.

Bạch Lộc được xem là mỹ nhân xinh đẹp bậc nhất nhất thảm đen Weibo với bộ váy thuộc BST Haute Couture Thu Đông 2026 của ArdAzAei. Những đóa hồng đỏ được tạo hình cầu kỳ, nổi ba chiều trên thân váy, trang sức ngọc trai, đôi môi đỏ cùng mái tóc ngắn uốn xoăn nhẹ vừa quyến rũ vừa quý phái cổ điển, mang đậm phong cách Hong Kong. Mái tóc ngắn cùng layout trang điểm sắc sảo càng tôn lên nhan sắc kiêu kỳ của Bạch Lộc, giúp cô thu hút mọi ánh nhìn.

Dương Tử xuất hiện với bộ váy thuộc BST Couture Thu Đông 2026 của Tony Ward thanh lịch, sang trọng. Tuy nhiên, hình ảnh thực tế của nữ diễn viên gây thất vọng vì trang điểm nhạt nhòa, già dặn. Khán giả cho rằng Dương Tử cần siết chặt việc quản lý cân nặng, không cần quá gầy gò nhưng sẽ đẹp hơn khi lên hình.

Lý Nhược Đồng được khen ngợi trẻ trung hơn tuổi. Cô chọn thiết kế cut-out, kiểu dáng ôm sát, khoe vóc dáng thon gọn khiến công chúng ngưỡng mộ với vẻ đẹp hiếm có ở tuổi 60. Sự kiện còn có sự tham gia của các nghệ sĩ Hong Kong như Mã Quốc Minh, Trần Hào, Huỳnh Tông Trạch...