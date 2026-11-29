Gần đây, nhiều blogger giải trí trên Weibo tung tin Vương An Vũ, Lý Uyển Đát, Vương Sở Nhiên, Trần Phi Vũ sẽ cùng góp mặt trong phim điện ảnh Vũ Trường Mạc Hà. Phim dự kiến khởi quay giai đoạn 1 từ cuối tháng 11 đến tháng 1/2027, giai đoạn 2 là từ tháng 5 - 6/2027. Khoảng hơn 1 tháng trước, Vương An Vũ và Lý Uyển Đát đã được đồn đoán là nam nữ chính. Vì thế, Vương Sở Nhiên và Trần Phi Vũ được dự đoán sẽ đảm nhận vai khách mời.

Thông tin về bộ phim "Vũ trường Mạc Hà" đang được lan truyền.

Vũ Trường Mạc Hà dựa trên câu chuyện có thật của ông Trương Đức Toàn, nhân vật nguyên mẫu của ca khúc Vũ Trường Mạc Hà. Vào những năm 1980, chàng trai Đức Toàn từ Tô Châu đến Mạc Hà, rồi đem lòng yêu cô Khang Ngọc Như thuần khiết, lương thiện. Nhưng một trận cháy rừng xảy ra, khiến mối tình lãng mạn ấy rơi vào bi kịch.

Đến nay, đoàn phim vẫn chưa xác thực thông tin về dàn diễn viên. Vì thế, không ít khán giả "ăn dưa" (hóng tin đồn) manifest Vương An Vũ và Vương Sở Nhiên hợp tác thành công. Bộ đôi này đang gây sốt về độ đẹp đôi, ăn ý trong Bây Giờ Xuất Phát Nào mùa 4.

Màn "tiểu phẩm" đấu đá chốn hậu cung của dàn cast Bây Giờ Xuất Phát Nào 4. - Video: Nguyệt Lạc Ô Đề

Trong tập mới, kịch bản được giao cho dàn cast là diễn một màn cung đấu. Vương Sở Nhiên, Vương An Vũ, Phạm Thừa Thừa hóa thân thành các phi tần chốn hậu cung, đang thay nhau vạch tội, "tranh sủng" với "hoàng thượng" Cảnh Du. Đoạn cắt của màn "tiểu phẩm" này viral trên nhiều nền tảng bởi độ nhập vai "lầy lội" của dàn diễn viên. Cũng trong tập này, Vương An Vũ còn có cảnh "bế công chúa" Vương Sở Nhiên đầy bất ngờ.

Vương Sở Nhiên - Vương An Vũ là thành viên chính của Bây Giờ Xuất Phát Nào 4. Tương tác ăn ý ngoài mong đợi khiến khán giả trông chờ một lần cùng hợp tác trên màn ảnh của "bộ đôi nhà họ Vương".

Khán giả theo dõi Bây Giờ Xuất Phát Nào 4 đều thích thú khi nam thần - mỹ nhân họ Vương chung khung hình, bởi dù trong bất kỳ trò chơi hoặc lần "tiểu phẩm" nào, dù vai anh em hay tình nhân, cả hai đều bùng nổ "phản ứng hóa học". Độ "tẻn tẻn" giống nhau, những lần đồng bộ suy nghĩ đến khó tin của An Vũ - Sở Nhiên là lý do khán giả gọi vui bộ đôi này là "anh em song sinh khác cha khác mẹ" nhà họ Vương.