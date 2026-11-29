Một sự cố kỹ thuật nghiêm trọng xảy ra trong đêm concert mới đây của NMIXX khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng cho sự an toàn của các thành viên. Đáng chú ý, tai nạn xảy ra ngay trong phần mở màn chương trình, buộc ban tổ chức phải tạm dừng buổi diễn để kiểm tra và khắc phục sự cố.

Cụ thể, NMIXX vừa khởi động chuỗi concert encore thuộc chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên mang tên NMIXX 1ST WORLD TOUR FINALE IN INCHEON, diễn ra từ ngày 27 đến 29/11.

Trong phần mở đầu đêm diễn, khi các thành viên đang đứng trên một bục nâng phục vụ cho tiết mục trình diễn, một bộ phận của hệ thống sân khấu bất ngờ gặp trục trặc và đổ ngược về phía nhóm. Những đoạn video được khán giả ghi lại từ nhiều góc độ cho thấy các thành viên NMIXX phải nhanh chóng di chuyển để tránh thiết bị, thậm chí có người còn mất thăng bằng và ngã xuống sân khấu.

Sự cố khiến toàn bộ chương trình bị gián đoạn. Theo chia sẻ của những khán giả có mặt tại concert, buổi biểu diễn đã bắt đầu muộn hơn dự kiến và ê-kíp phải mất khoảng 30 phút để kiểm tra, xử lý vấn đề trước khi chương trình có thể tiếp tục.

Sau khi sự việc xảy ra, hình ảnh các thành viên NMIXX xuất hiện trên sân khấu với đôi mắt rưng rưng cũng khiến người hâm mộ đặc biệt chú ý. Nhiều khán giả cho rằng phản ứng xúc động của nhóm có thể xuất phát từ sự hoảng sợ sau tình huống nguy hiểm vừa trải qua. Dù vậy, điều khiến người hâm mộ quan tâm nhất vẫn là tình trạng an toàn của các cô gái sau tai nạn.

Trước những lo ngại từ công chúng, SQU4D - bộ phận quản lý NMIXX trực thuộc JYP Entertainment đã nhanh chóng đưa ra thông báo chính thức. Đơn vị này xác nhận sự cố xuất phát từ trục trặc thiết bị sân khấu do đội ngũ sản xuất sự kiện sử dụng, đồng thời gửi lời xin lỗi đến các thành viên, khán giả tham dự và người hâm mộ.

Theo SQU4D, ngay khi phát hiện nguy cơ mất an toàn, ban tổ chức đã lập tức tạm dừng chương trình để tiến hành kiểm tra khẩn cấp. Sau khi rà soát kỹ lưỡng hệ thống thiết bị và thực hiện những biện pháp khắc phục cần thiết, ê-kíp mới xác nhận sân khấu đủ điều kiện an toàn để tiếp tục biểu diễn.

Đại diện đơn vị quản lý cũng nhấn mạnh sẽ tiến hành kiểm tra kỹ thuật toàn diện đối với các thiết bị liên quan, đồng thời xem xét lại quy trình an toàn trong tất cả các khâu tổ chức concert. Những biện pháp bổ sung nhằm phát hiện và xử lý sớm các nguy cơ tiềm ẩn cũng sẽ được triển khai để tránh lặp lại sự cố tương tự.

Đáng chú ý, NMIXX vẫn còn một đêm biểu diễn cuối cùng trong chuỗi concert encore tại Incheon vào ngày 29/11. Sau tai nạn vừa qua, người hâm mộ đang đặc biệt mong đợi ban tổ chức tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, để các thành viên có thể hoàn thành chặng cuối của chuyến lưu diễn mà không phải đối mặt với thêm bất kỳ rủi ro nào.

Rất may, theo những thông tin được cung cấp trong thông báo của đơn vị quản lý, sự cố đã được xử lý để chương trình tiếp tục. Tuy nhiên, tai nạn lần này một lần nữa đặt ra vấn đề về quy trình kiểm tra và vận hành thiết bị sân khấu tại các concert quy mô lớn, nơi chỉ một sai sót kỹ thuật cũng có thể đe dọa trực tiếp đến nghệ sĩ và hàng nghìn khán giả.