Suzy và Jennie vừa có dịp gặp gỡ, cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc đời thường thân thiết. Màn xuất hiện chung của hai mỹ nhân hàng đầu Kbiz nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt là những khung hình khoe visual nổi bật khiến người hâm mộ thích thú.

Suzy chia sẻ khoảnh khắc thân thiết bên Jennie.

M ới đây, Suzy chia sẻ loạt hình ảnh mới trên trang cá nhân kèm dòng chú thích về việc vừa hoàn thành buổi tập luyện. Trong những bức ảnh được đăng tải, nữ diễn viên có buổi gặp gỡ Jennie. Cả hai cùng thưởng thức rượu vang, tạo dáng với ly rượu trên tay và hướng ánh mắt đầy cuốn hút về phía ống kính.

Khoảnh khắc chung khung hình của Suzy và Jennie nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Một người được mệnh danh là "tình đầu quốc dân", người còn lại là thành viên nhóm nhạc BLACKPINK sở hữu sức ảnh hưởng hàng đầu Kpop. Sự kết hợp giữa hai gương mặt nổi bật của làng giải trí Hàn Quốc khiến người hâm mộ không khỏi thích thú. Nhiều bình luận bày tỏ sự phấn khích như: "Thật sự quá tuyệt vời", "Wow"...

Không chỉ chia sẻ hình ảnh vui chơi, Suzy còn đăng tải những khoảnh khắc tập luyện cùng Jennie. Trái ngược với diện mạo chỉn chu khi đi hẹn hò, cả hai xuất hiện với gương mặt mộc, phong cách giản dị và gần gũi. Suzy và Jennie thoải mái tựa vào nhau, nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính. Những hình ảnh này phần nào cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa hai ngôi sao phía sau ánh hào quang sân khấu và màn ảnh.

Hình ảnh thân thiết của Suzy và Jennie khiến dân mạng chao đảo.

Suzy sinh năm 1994, từng hoạt động với vai trò thành viên nhóm nhạc Miss A trước khi phát triển sự nghiệp diễn xuất. Cô ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình và được khán giả yêu mến nhờ ngoại hình nổi bật cùng hình tượng trong trẻo.

Trong khi đó, Jennie là thành viên BLACKPINK, đồng thời xây dựng sự nghiệp solo và trở thành một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực âm nhạc, thời trang.

Về hoạt động nghệ thuật, Suzy dự kiến trở lại màn ảnh vào tháng 1/2027 với series Delusion (tên tiếng Hàn: Hyeonhok). Sự xuất hiện chung với Jennie lần này tiếp tục mang đến một khoảnh khắc đời thường đáng chú ý của nữ diễn viên, khiến người hâm mộ mong chờ thêm những lần hội ngộ của bộ đôi trong tương lai.