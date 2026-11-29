Là gương mặt từng ghi dấu ấn với khán giả truyền hình trong nước, Kim Hiền sau khi sang Mỹ định cư đã dần rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật để toàn tâm chăm lo cho tổ ấm. Giai đoạn hậu ly hôn, nữ diễn viên chính thức thông báo quay lại công việc bán yến sào tại Mỹ sau quãng thời gian tạm ngưng.

Trên trang cá nhân, Kim Hiền thông báo về việc hợp tác trực tiếp với nhà sản xuất yến để kinh doanh tự lập, thay vì trước đây chỉ là bên trung gian bán hàng qua đối tác. Cô cũng gửi lời cảm ơn những khách hàng vẫn nhớ đến mình, thường xuyên hỏi thăm và dành sự tin tưởng trong suốt thời gian qua.

Diễn viên Kim Hiền trở lại kinh doanh yến sào tại Mỹ. Ảnh chụp màn hình

Song song với công việc kinh doanh, nữ diễn viên dành tâm huyết xây dựng kênh YouTube riêng. Cô đều đặn chia sẻ những vlog ghi lại nhịp sống thường nhật, du lịch, khám phá điểm đến mới cũng như trải nghiệm ẩm thực ở nhiều nhà hàng. Phong cách nội dung gần gũi, chân thực về đời sống hằng ngày đã trở thành cầu nối giúp cô duy trì tương tác với người hâm mộ dù đã vắng bóng trên màn ảnh quê nhà nhiều năm.

Nữ diễn viên cũng phát triển kênh YouTube riêng với nội dung về cuộc sống, ẩm thực và du lịch trải nghiệm. Ảnh: FBNV

Đầu năm 2026, nữ diễn viên xác nhận đã hoàn tất thủ tục ly hôn doanh nhân Andy Lê sau gần 8 năm chung sống. Theo thông tin được công bố, cả hai đã ly thân từ tháng 5/2023, Kim Hiền nộp đơn xin ly hôn trong cùng tháng và tòa án bang California đưa ra phán quyết chấm dứt hôn nhân vào ngày 17/7/2025.

Kim Hiền và chồng cũ có 1 con gái chung. Theo phán quyết của tòa án, Kim Hiền và chồng cũ chia sẻ quyền giám hộ pháp lý, cùng tham gia quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến giáo dục, y tế và phúc lợi của con.

Vào tháng 8/2026, sự trở lại Việt Nam của Kim Hiền sau quãng thời gian khoảng 11 năm sinh sống ở Mỹ đã thu hút sự quan tâm từ công chúng. Thay vì tìm đến những khu du lịch sầm uất, nữ diễn viên chọn hành trình hoài niệm khi ghé lại các địa điểm gắn liền với ký ức tuổi thơ và gia đình tại TP.HCM. Cô tìm về khu vực quanh ngôi nhà cũ từng ở cùng mẹ, dạo qua những tuyến phố và hàng quán thân quen.

Kim Hiền có chuyến về thăm người thân ở Việt Nam vào tháng 8 vừa qua. Ảnh: FBNV

Kim Hiền sinh năm 1982 tại TP.HCM, bén duyên với nghệ thuật từ khi còn nhỏ và sớm trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh. Cô từng hoạt động ở nhiều lĩnh vực như diễn xuất, người mẫu và dẫn chương trình.

Nhắc đến sự nghiệp của nữ diễn viên, khán giả khó quên những vai diễn trong Dốc Tình, Hương Phù Sa, Mùi Ngò Gai, Ngũ Quái Sài Gòn, Gia Đình Phép Thuật. Đặc biệt, vai Út Ráng trong Hương Phù Sa là một trong những dấu ấn nổi bật nhất của Kim Hiền.

Về chuyện đời tư, năm 2010, nữ diễn viên từng lên xe hoa với một DJ và đón con trai đầu lòng tên Sonic, nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài vỏn vẹn khoảng hai tháng. Tới năm 2014, cô bước tiếp vào cuộc hôn nhân thứ hai bên doanh nhân Việt kiều Andy Lê, rồi đưa con trai sang Mỹ định cư năm 2015 và sinh thêm bé gái Yvona. Sau hành trình 8 năm gắn bó, cặp đôi đi đến quyết định chia tay.

Kim Hiền hiện sống tại Mỹ, hiện tại chăm sóc cho 2 con. Ảnh: FBNV