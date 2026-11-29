Mỗi lần chia sẻ hình ảnh gia đình, thủ môn Bùi Tiến Dũng và bà xã Dianka Zakhidova lại thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Ảnh: FB Bùi Tiến Dũng

Những bức hình có sự góp mặt của cả hai cùng con trai Danil nhanh chóng nhận về nhiều lời khen nhờ diện mạo nổi bật của từng thành viên. Ảnh: FB Bùi Tiến Dũng

Không ít người nhận xét gia đình nam cầu thủ sở hữu visual đồng đều, đẹp như bước ra từ một bộ ảnh tạp chí. Ảnh: FB Bùi Tiến Dũng

Chiếm trọn sự chú ý trong những bộ ảnh gia đình không thể không nhắc đến bé Danil. Càng lớn, quý tử nhà Bùi Tiến Dũng càng bộc lộ rõ những đường nét gương mặt hài hòa, biểu cảm lém lỉnh cùng nụ cười tươi tắn. Vẻ đáng yêu, tự nhiên của cậu bé mỗi khi đứng trước ống kính khiến người hâm mộ thích thú. Ảnh: FB Dianka Zakhidova

Sự kết hợp giữa ông bố điển trai, bà mẹ xinh đẹp và cậu con trai đáng yêu tạo nên những khung hình gia đình vô cùng nổi bật. Nhiều cư dân mạng dành lời khen cho nhan sắc của cả ba thành viên, thậm chí hài hước nhận xét đây chính là màn "gấp ba visual". Ảnh: FB Bùi Tiến Dũng

Trong đó, Dianka được ví như nữ thần với vẻ đẹp sắc sảo, còn Bùi Tiến Dũng gây ấn tượng bởi vẻ ngoài nam tính. Ảnh: FB Dianka Zakhidova

Dianka Zakhidova vốn là người mẫu đến từ Ukraine, sở hữu chiều cao 1,73 m cùng gương mặt mang nét đẹp phương Tây. Những đường nét thanh tú, vóc dáng cân đối và thần thái chuyên nghiệp giúp cô luôn nổi bật trong các khung hình. Khi xuất hiện bên chồng, người đẹp càng tạo nên sự kết hợp ngoại hình ấn tượng. Ảnh: FB Bùi Tiến Dũng

Không hề kém cạnh bà xã, thủ môn Bùi Tiến Dũng sở hữu chiều cao 1,81 m cùng gương mặt nam tính và vóc dáng săn chắc của một vận động viên chuyên nghiệp. Sự kết hợp giữa ngoại hình mạnh mẽ của nam cầu thủ và nét quyến rũ của Dianka khiến cả hai luôn thu hút ánh nhìn mỗi khi xuất hiện cùng nhau. Ảnh: FB Dianka Zakhidova

Một điểm thú vị trong những lần chụp ảnh chung của gia đình Bùi Tiến Dũng là sự đồng điệu trong cách lựa chọn trang phục. Cả ba thường diện quần áo cùng tông màu, thống nhất về phong cách để tạo nên tổng thể hài hòa. Ảnh: FB Dianka Zakhidova

Sau khi kết hôn, Dianka chuyển đến Việt Nam sinh sống để đồng hành cùng chồng. Kể từ khi đón con trai đầu lòng Danil, Bùi Tiến Dũng được nhiều người nhận xét có sự thay đổi tích cực trong cuộc sống. Nam thủ môn trở nên điềm đạm, chín chắn hơn. Ảnh: FB Dianka Zakhidova

Hậu trường chụp ảnh kỷ niệm của gia đình Bùi Tiến Dũng. Clip: FB Dianka Zakhidova