Nhiều người trèo lên cột điện theo dõi "siêu đám cưới" của con gái nghị sĩ Anant Singh. Ảnh: Cắt từ video.

Anant Singh, nghị sĩ bang Bihar nghèo nhất Ấn Độ, gây chú ý khi tổ chức đám cưới xa hoa cho con gái Shivangi Singh và chú rể Rishikesh Kumar hôm 25/11. Kumar hiện theo học chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại Đại học bang Georgia, thành phố Atlanta, Mỹ.

Khoảng 400.000 khách được mời đến dự tiệc tại khu đất rộng 2,5 ha quanh nhà riêng của gia đình ở làng Nadawa. Quy mô này được xem là đáng kinh ngạc ngay cả tại Ấn Độ, đất nước vốn nổi tiếng với những đám cưới xa hoa, theo The Guardian.

Munna Singh, người thân tín của Anant Singh, cho biết gia đình chuẩn bị 500.000 chiếc bánh ngọt truyền thống để phục vụ khách. Bữa tiệc còn có sự tham gia của 500 đầu bếp và nhân viên nhà bếp. Khoảng một tấn thịt cừu được cho là đã sử dụng để chế biến các món kebab và cà ri.

Ngoài ra, 6 bãi đáp trực thăng tạm thời cũng được dựng lên để đón các khách VIP từ khắp Ấn Độ.

Cô dâu Shivangi Singh và chú rể Rishikesh Kumar trong đám cưới xa hoa. Ảnh: NDTV.

Chú rể Rishikesh Kumar đến địa điểm tổ chức trong trang phục truyền thống, đeo kính râm, quàng khăn màu cam và đi cùng đoàn xe gồm 151 chiếc. Người Hindu quan niệm số lẻ mang lại may mắn. Trong số quà cưới dành cho chú rể có một chiếc ôtô Land Rover Defender.

Lượng xe đổ về khu vực tổ chức khiến các tuyến đường xung quanh ùn tắc nghiêm trọng ngay trước ngày cưới. Một vị khách thậm chí phải nhờ đến máy kéo, lái xe băng qua những cánh đồng lân cận để tránh cảnh kẹt xe, theo Times of India.

Khu vực tiệc cưới được trang hoàng bằng những cụm hoa cầu kỳ, trong đó có nhiều loại hoa nhập khẩu từ Trung Quốc. Màn trình diễn pháo hoa cũng là một phần trong chương trình chiêu đãi khách mời.

Anant Singh dự định tổ chức đua ngựa để giải trí cho khách, thay cho tiết mục biểu diễn của DJ. Tuy nhiên, nhiều người không có thiệp mời tìm cách trèo lên cây và các cột điện để theo dõi cuộc đua. Đám đông quá hỗn loạn khiến ban tổ chức phải hủy cuộc thi vào phút chót. Chiếc SUV dự kiến trao cho người chiến thắng vẫn nằm giữa những đồ đạc còn lại sau tiệc cưới.

Anant Singh là chính trị gia gây nhiều tranh cãi tại Ấn Độ. Ông từng 5 lần trúng cử vào cơ quan lập pháp bang Bihar, nhưng hiện có 28 vụ án hình sự đang chờ xét xử, với các cáo buộc từ giết người, âm mưu giết người đến tống tiền và bắt cóc.

Đám đông "nghẹt thở" tại đám cưới của cô dâu Shivangi Singh và chú rể Rishikesh Kumar. Ảnh: NDTV.

Danh sách các vụ án được công bố trên website của Hiệp hội Cải cách Dân chủ (ADR), tổ chức phi chính phủ hoạt động nhằm cải thiện công tác quản trị và củng cố nền dân chủ tại Ấn Độ. Tuy nhiên, chính trị gia này phủ nhận mọi cáo buộc.

Ông Singh lần đầu thắng cử tại khu vực Mokama vào năm 2005 và liên tiếp giữ vững chiếc ghế này qua các kỳ bầu cử năm 2010, 2015, 2020 và 2025. Theo bản kê khai nộp cho Ủy ban Bầu cử trước thềm cuộc bầu cử năm ngoái, ông tự mô tả mình là một người làm công tác xã hội, có hoạt động kinh doanh và sở hữu đất nông nghiệp.

Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình trước đám cưới, ông bác bỏ ý kiến cho rằng khâu chuẩn bị cho hôn lễ lần này có quy mô khác thường. "Tôi đã tổ chức mọi thứ tương tự cho con gái lớn của mình", ông nói.

Mùa cưới tại Ấn Độ vừa bắt đầu, từ nay đến ngày 15/12, ước tính khoảng 5,2 triệu đám cưới sẽ diễn ra trên khắp cả nước.