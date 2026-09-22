Không nhận ra tài tử 'Ma tốc độ'

Theo Entertainment Weekly, mới đây, tài tử Nicolas Cage (62 tuổi) cùng bà xã Riko Shibata đã trở thành tâm điểm tại đêm khai mạc Bảo tàng Nghệ thuật Tự sự Lucas (Los Angeles, Mỹ). Biểu tượng điện ảnh Hollywood diện blazer xanh navy, sơ mi trắng và kính râm đen, gây bất ngờ khi rũ bỏ mái tóc nâu sẫm thương hiệu để xuất hiện với mái tóc và bộ râu bạc trắng.

Nicolas Cage xuất hiện với mái tóc và bộ râu bạc trắng tại sự kiện tối 19/9. Ảnh: FilmMagic.

Sự lột xác này diễn ra đột ngột bởi chỉ vài tháng trước, tại giải Pickleball "Smash for Good" hồi tháng 6, ông vẫn giữ màu tóc quen thuộc. Giới quan sát nhận định diện mạo mới nhiều khả năng là tạo hình cho Lords of War - phần tiếp theo của tác phẩm tâm lý tội phạm năm 2005. Các dự án sắp ra mắt khác của ông như phim tiểu sử Madden (18/11) và phim hài điệp viên Fortitude đều đã đóng máy với tạo hình tóc tối màu, trong khi Spider-Man: Beyond the Spider-Verse (2027) chỉ yêu cầu lồng tiếng.

Đồng hành cùng nam diễn viên trên thảm đỏ là Riko Shibata, người vợ kết hôn năm 2021 và có chung với ông một con gái tên August. Trước đó, tài tử đã có hai con riêng từ các mối quan hệ với Christina Fulton và Alice Kim.

Sự kiện quy tụ cặp đôi đánh dấu mốc khánh thành Bảo tàng Nghệ thuật Tự sự Lucas sau 13 năm công bố dự án. Công trình quy mô 5 tầng cùng hai rạp chiếu phim sẽ chính thức đón khách từ ngày 22/9. Dù chưa từng tham gia dự án nào của George Lucas, Nicolas Cage vẫn có mối liên hệ đặc biệt với nhà làm phim này thông qua chú ruột – đạo diễn Francis Ford Coppola, cộng sự lâu năm của Lucas trong nhiều tác phẩm kinh điển như The Godfather hay American Graffiti.

Nicolas Cage là một trong những tài tử có tầm ảnh hưởng lớn tại Hollywood với sự nghiệp trải dài hơn 4 thập kỷ. Là cháu ruột của đạo diễn huyền thoại Francis Ford Coppola, ông chủ động đổi nghệ danh sang Cage để độc lập khẳng định tài năng thực lực. Sự nghiệp của ông đạt đỉnh cao nghệ thuật vào năm 1996 với tượng vàng Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong Leaving Las Vegas (1995), trước khi trở thành siêu sao hành động qua hàng loạt bom tấn thập niên 1990 như The Rock, Con Air, Face/Off, Ghost Rider và loạt phim phiêu lưu National Treasure.

Nicolas Cage trong phim Longlegs. Ảnh: Neon.

Nổi tiếng với phong cách diễn xuất bùng nổ, dị biệt và không ngại thử thách, Nicolas Cage từng trải qua giai đoạn trầm lắng trước khi ghi nhận sự phục hồi ngoạn mục về chuyên môn trong những năm gần đây. Nhờ thành công từ các tác phẩm được giới chuyên môn đánh giá cao như Pig (2021), The Unbearable Weight of Massive Talent (2022) hay Longlegs (2024), tài tử 62 tuổi tiếp tục củng cố vị thế biểu tượng độc bản tại điện ảnh thế giới.