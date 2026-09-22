Siêu mẫu Cindy Crawford suy sụp vì cái chết đột ngột của con trai ở tuổi 27

Bố mẹ của Presley Gerber là siêu mẫu Cindy Crawford (60 tuổi) và Rande Gerber (64 tuổi) cùng em gái Kaia Gerber (25 tuổi) đang sốc nặng vì sự ra đi đột ngột của anh vào ngày 20/9, một nguồn tin thân cận với Kaia chia sẻ với PEOPLE. "Gia đình hiện đang bị sốc và đau đớn không lời nào tả xiết", nguồn tin cho biết.

Gia đình 4 thành viên của Cindy Crawford. Ảnh: WireImage

Nguồn tin thân thiết với Cindy Crawford chia sẻ vợ chồng cô luôn đồng hành sát sao trong cuộc sống của con trai suốt những năm tháng anh gặp khó khăn. "Họ luôn ở bên và làm mọi điều để giúp đỡ cậu ấy. Gia đình họ vốn rất thân thiết và Presley luôn nhận được tình yêu thương vô bờ bến. Có thời điểm Presley sống rất tốt. Cách đây vài năm, anh ấy làm việc tại nhà hàng của gia đình ở Malibu và dường như đã tìm lại được sự ổn định. Đó chính là điều khiến sự việc này trở nên đau lòng đến vậy. Gia đình chưa từng ngừng hỗ trợ, yêu thương và hy vọng anh ấy sẽ ổn", nguồn tin chia sẻ.

Hồi tháng 6, Presley Gerber xuất hiện tại một sự kiện về sức khỏe tinh thần ở Malibu để chia sẻ về những trải nghiệm của mình và tầm quan trọng của việc dám bộc lộ sự yếu đuối. Vợ chồng Cindy Crawford cũng có mặt để ủng hộ con trai. Đây cũng là lần xuất hiện cuối cùng trước công chúng của Presley Gerber.

Presley Gerber. Ảnh: FilmMagic

Presley Gerber là con trai của Cindy Crawford. Anh qua đời vào ngày 20/9 tại một cơ sở cai nghiện, hưởng dương 27 tuổi. Việc khám nghiệm tử thi đã hoàn tất nhưng nguyên nhân tử vong hiện vẫn chưa được công bố. Đại diện gia đình đã xác nhận sự ra đi của Presley Gerber vào hôm 21/9 và yêu cầu sự riêng tư cho những người thân yêu của anh.

Trong bài phỏng vấn trên tạp chí Vogue tháng 8, Kaia Gerber đã trải lòng về cuộc chiến với chứng nghiện ngập của anh trai và ảnh hưởng của nó đối với gia đình. Cô mô tả Presley Gerber như một “người thầy” bởi anh sẵn sàng bộc lộ sự yếu đuối và khía cạnh rất "con người" qua những gì bản thân đã trải qua.

Presley Gerber sinh năm 1999, nối nghiệp mẹ và em gái bước vào ngành người mẫu. Anh ký hợp đồng với DNA Models năm 15 tuổi và từng hợp tác với nhiều thương hiệu thời trang lớn. Anh từng xuất hiện cùng mẹ trong quảng cáo Super Bowl năm 2018.

Presley Gerber trên sàn catwalk: