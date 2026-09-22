Tình trạng của vợ kém 37 tuổi khi nghệ sĩ Quang Minh vắng nhà dài ngày

Nghệ sĩ Quang Minh là gương mặt quen thuộc của sân khấu và màn ảnh Việt, được khán giả biết đến qua nhiều vai diễn cùng hoạt động nghệ thuật trong nhiều năm. Hiện tại, nam nghệ sĩ có chuyến lưu diễn dài ngày tại Mỹ, tạm xa bà xã Tăng Khánh Chi và con trai để hoàn thành công việc.

Nghệ sĩ Quang Minh đang vắng nhà dài ngày vì có chuyến lưu diễn ở Mỹ.

Trong những ngày nghệ sĩ Quang Minh vắng nhà, Tăng Khánh Chi vẫn duy trì cuộc sống thường nhật và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Mới đây, cô đăng tải một đoạn video ghi lại loạt hình ảnh theo phong cách Hàn Quốc, từ cách tạo dáng, trang phục đến những khung hình đời thường đều được thực hiện khá chỉn chu.

Đáng chú ý, Tăng Khánh Chi lựa chọn ca khúc Haru Haru của BIGBANG làm nhạc nền cho video. Đây là bản hit từng gắn liền với thanh xuân của nhiều khán giả thuộc thế hệ 8X, 9X.

Chia sẻ về màn bắt trend của mình, bà xã Quang Minh hài hước viết: "Nữ chính trong Haru Haru năm ấy bị cắt. 18 năm rồi bật bài nhạc lên bao nhiêu là kỷ niệm. Có tí tuổi rồi quay cái trend xong về mỏi hết cả người".

Cách nói dí dỏm của Tăng Khánh Chi nhanh chóng thu hút sự chú ý của bạn bè và người theo dõi. Nhiều người dành lời khen cho diện mạo trẻ trung, vóc dáng cùng thần thái của cô trong đoạn video. Một số bình luận cho rằng dù đã trải qua thời gian dài, Tăng Khánh Chi vẫn giữ được vẻ ngoài cuốn hút và phong cách thời trang trẻ trung.

Vợ nghệ sĩ Quang Minh chia sẻ khoảnh khắc đời thường theo phong cách Hàn Quốc, trên nền nhạc Haru Haru của BIGBANG.

Nghệ sĩ Quang Minh và Tăng Khánh Chi từng nhận được sự quan tâm khi công khai mối quan hệ vì chênh lệch 37 tuổi. Dù vậy, cả hai vẫn duy trì cuộc sống gia đình và đồng hành cùng nhau trong những cột mốc quan trọng.

Thời gian qua, vợ chồng Quang Minh đã hoàn thiện một tổ ấm khang trang. Sau khi hoàn thiện không gian sống, cả hai có dịp đón bạn bè, người thân đến chung vui. Những hình ảnh được chia sẻ cho thấy nam nghệ sĩ dành nhiều thời gian vun vén cuộc sống gia đình bên bà xã và con trai.

Vợ chồng nghệ sĩ Quang Minh vừa xây xong căn nhà khang trang.

Hiện tại, Quang Minh vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật và thường xuyên phải di chuyển vì công việc. Chuyến lưu diễn dài ngày tại Mỹ cũng khiến nam nghệ sĩ tạm thời xa vợ con. Trong khi đó, Tăng Khánh Chi tiếp tục cuộc sống riêng, chăm sóc gia đình và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.

Cuộc sống của Quang Minh cũng có nhiều thay đổi kể từ khi gia đình đón thêm thành viên mới. Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ những hình ảnh giản dị xoay quanh tổ ấm nhỏ. Nếu trước đây công chúng quen với hình ảnh anh trên sân khấu, trong các chương trình hay những dự án nghệ thuật, hiện tại Quang Minh dành nhiều sự quan tâm hơn cho cuộc sống phía sau ánh đèn.