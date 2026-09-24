Lady Gaga giấu kín chuyện có con với cả người thân cận

Lady Gaga được cho là đã giữ kín chuyện trở thành mẹ đến mức những người thân cận nhất cũng chỉ biết khi thông tin được công bố rộng rãi. Nhiều nguồn tin tiết lộ với Page Six rằng nữ ca sĩ gần như không chia sẻ chuyện riêng tư này với “vòng tròn bên trong” của mình.

“Gần như không ai biết”, một nguồn tin nói với Page Six, đồng thời cho biết những người bạn thân nhất của Lady Gaga “hoàn toàn không hay biết” về chuyện cô có con.

Lady Gaga được cho là đã giữ kín chuyện trở thành mẹ với cả những người thân thiết.

Nguồn tin mô tả Lady Gaga hiện cực kỳ hạnh phúc và vốn đã là người giữ vòng tròn quan hệ khá kín đáo. Nữ ca sĩ được cho là dành nhiều thời gian tại Bắc California cùng vị hôn phu Michael Polansky và hoàn toàn tách mình ra để ở bên em bé.

“Cô ấy rất yêu việc làm mẹ. Cô ấy từng muốn thực hiện những tour diễn lớn và tôi nghĩ giờ đây cô ấy đã sẵn sàng tạm dừng biểu diễn trong một thời gian rất dài. Hiện tại, cô ấy chỉ muốn làm mẹ”, nguồn tin chia sẻ.

Một nguồn tin khác, đồng thời là bạn của Lady Gaga, cho biết bản thân không cảm thấy bị tổn thương khi nữ ca sĩ lựa chọn giữ bí mật và sống kín tiếng kể từ khi tour Mayhem kết thúc vào tháng 4.

“Điều đó thật tuyệt vời. Tôi rất hào hứng và mừng cho cô ấy, đồng thời vui vì họ đã giữ kín chuyện này. Việc cô ấy có thể giữ những bí mật riêng cùng bạn đời là một điều lành mạnh. Họ có một không gian tình yêu tuyệt vời, dường như rất an toàn đối với cô ấy”, người này nói.

Nguồn tin cũng thể hiện sự ủng hộ dành cho Michael Polansky và mong muốn Lady Gaga có thể xây dựng một cuộc sống riêng tư, bình thường hơn. Nguồn tin đầu tiên tiếp tục mô tả Polansky là một người thực sự tốt bụng và bình thường.

Nguồn tin cũng thể hiện sự ủng hộ dành cho Michael Polansky và mong muốn Lady Gaga có thể xây dựng một cuộc sống riêng tư, bình thường hơn.

Đại diện Lady Gaga hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận từ Page Six. Cho đến nay, Lady Gaga và ê-kíp chưa chính thức xác nhận cô đã trở thành mẹ, cũng chưa công bố thông tin về phương pháp sinh con, tên hay giới tính của em bé.

Trước đó, Page Six đưa tin em bé của Lady Gaga đã chào đời. Dù thời điểm đó chưa có thông tin về tên, giới tính hay ngày sinh, TMZ sau đó đưa tin nữ ca sĩ 40 tuổi đã đón một bé gái bằng phương pháp mang thai hộ tại Los Angeles vào ngày 9/6. Theo nguồn tin được Page Six dẫn lại, em bé 3 tháng tuổi có tên Rose Bean, trong đó cả hai tên đều mang ý nghĩa đặc biệt.

Lady Gaga từng thể hiện ca khúc La Vie En Rose trong bộ phim A Star Is Born năm 2018. Trong khi đó, một ca khúc nổi tiếng khác của cô, Born This Way được lấy cảm hứng từ nhà hoạt động Carl Bean.

Lady Gaga và Michael Polansky công khai mối quan hệ từ năm 2020. Page Six trước đó cho biết cặp đôi đã bắt đầu mong muốn xây dựng gia đình từ năm 2024, cũng là thời điểm Polansky cầu hôn nữ ca sĩ.

Lady Gaga và Michael Polansky công khai mối quan hệ từ năm 2020.

Hành trình này được cho là không dễ dàng đối với Lady Gaga. Một nguồn tin từng chia sẻ nữ ca sĩ đã trải qua nhiều vấn đề về thể chất, xen kẽ giữa những khoảng thời gian hạnh phúc và tuyệt vọng. Người này cho biết Gaga từng gặp vấn đề nghiêm trọng ở hông cùng nhiều vấn đề sức khỏe khác, bên cạnh những áp lực thể chất mà cơ thể cô phải chịu đựng trong quá trình biểu diễn.